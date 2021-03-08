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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
8 MART 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

5 yılda 30 milyon ziyaretçi

Yeni Asya'dan Size
08 Mart 2021, Pazartesi
Haber portalımızla ilgili olarak 21 Şubat’taki 52. yıl programımızda çok kısa bir özetini aktardığımız bilgilerin detaylarını paylaşalım:

Risale-i Nur’un medyadaki dili olarak ‘Gayemiz vatan sathını bir mektep tır’ idealiyle yola çıkan Yeni Asya, dünyanın her tarafından 7’den 77’ye milyonlarca ziyaretçiyi www.yeniasya.com.tr ‘de ağırladı.

Haber portalı olarak 24 saatlik anlık haber paylaşımı özelliğiyle beş yıldır hizmet veren www.yeniasya.com.tr‘yi ziyaret eden 30 milyonu aşkın kullanıcı 237 milyon sayfa görüntülenmesine ulaşarak önce iman ve ahlâk, aile ve eğitim temel prensipleriyle gündemi yorumlayan ve gündem oluşturmaya gayret eden Yeni Asya ile Risale-i Nur penceresinden güncel gelişmeleri takip etti ve etmeye devam ediyor.

Ziyaretçi Özellikleri

- Beş yıllık süreçte 202 ülkeden 7’den 77’ye 30 milyonu aşkın kullanıcı 237 milyon sayfa görüntülenmesine ulaştı.

- Son bir yılda 8 milyona yaklaşan kullanıcı 50 milyona yaklaşan tıklama ile www.yeniasya.com.tr‘deki haber, köşe yazısı, röportaj, dizi, foto galeri, gezi yazısı vb. kategorilerinden istifade etti.

- Bu bir yıllık süreçteki ziyaretçilerin % 83’lük oranla büyük bir kısmı sitemize ilk kez girmiş.

- Bu süreçte sitemizi ziyaret eden kullanıcıların % 52’si kadın, % 48’i erkek. Sitemizi en çok ziyaret eden yaş aralığı 25-34 olup oranı % 31.65. Sonrasında 35-44 yaş aralığı % 21.90, 18-24 yaş aralığı % 18.90, 45-54 yaş aralığı % 13.90, 55-64 yaş aralığı % 9.49, 65 ve üzeri yaş aralığında % 4.16 oranında ziyaretçi gözlemlendi.

- Yaş gruplarının ziyaretlerine bakıldığında % 70’ten fazla ziyaretçi 18-44 yaş aralığında olup www.yeniasya.com.tr, genç kullanıcılara ulaşma noktasında da önemli mesafe kat etti.

- Son bir yıllık süreçte sitemizi ziyaret eden kullanıcıların % 78.27’si mobil cihazlar ile, % 20.24’ü masa üstü cihazlar ile, % 1.49’u da tabletler ile sitemize giriş yaptı.

202 ülkenin bir kısmı şunlar:

Almanya, ABD, Fransa, Hollanda, Norveç, Azerbaycan, İngiltere, Avusturya, Belçika, Kıbrıs, İsviçre, Rusya, Kanada, Yunanistan, Avustralya, Ukrayna, İsveç, Danimarka, Suudi Arabistan, Bulgaristan, Irak, Endonezya, Kazakistan, İrlanda, BAE, Çin, Kuzey Makedonya, Kırgızistan, İtalya, Gürcistan, Romanya, Malezya, Polonya, Umman, Mısır, Hindistan, Finlandiya, Katar, Özbekistan, Japonya, Kosova, İspanya, İran, Brezilya, Güney Kore, Nijerya, Singapur, Bosna-Hersek, İsrail, Arnavutluk, Cezayir, Türkmenistan, Kuveyt, Güney Afrika, Arjantin, Pakistan, Vietnam, Macaristan, Ürdün, Fas, Çekya, Sırbistan, Tanzanya, Belarus, Filipinler, Karadağ, Tayland, Ruanda, Hong Kong, Bangladeş, Tayvan, Afganistan, Kenya, Uganda, Moldova, Meksika, Sudan, Portekiz, Litvanya, Libya, Tunus, Lüksemburg, Slovakya, Hırvatistan, Lübnan, Bahreyn, Somali, Senegal, Gana, Kolombiya, Liechtenstein, Tacikistan, Fildişi Sahili, Mozambik, Malta, Yeni Zelanda, Slovenya, Letonya, Estonya...

Okunma Sayısı: 108
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