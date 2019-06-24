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24 HAZİRAN 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

Barla neşriyat toplantısının ardından

Yeni Asya'dan Size
24 Haziran 2019, Pazartesi
Geçen hafta köşemize konu ettiğimiz neşriyat temsilcileri toplantımız müesseseden ve illerden temsilcilerimizin katılımıyla Barla’da geçtiğimiz Cuma ve Cumartesi günleri yapıldı.

İzmir, İzmit, Ankara, Kastamonu, Karabük, Bursa, Burdur, Düzce, Sakarya, Çorlu, Kırşehir, Tokat, Uşak, Konya, Isparta, Mersin ve Trabzon’dan temsilcilerimizin iştirak ettiği toplantının gündemi çok yoğundu.

Önce yine Barla’da geçen yıl Temmuz’da yapılan toplantının sonuç ve kararları hatırlatılıp değerlendirildi.

Ardından gazete, kitap, dergi satışları, takvim ve promosyon çalışmaları, kampanyalarımız, satış kanallarımız, fuarlar, e-satış mağazamız (yeniasya.kitap.com), e-gazete satışı, satış mağazalarımız, cezaevi kütüphaneleri, dijital yayıncılık ve sosyal medya, özel orta boy külliyat satışları başlıkları ile belirlenen gündem maddeleri enine boyuna görüşüldü.

Satışların nasıl arttırılabileceği hususundaki proje ve teklifler istişare edildi. 

Gazeteyle ilgili olarak tanıtım gazetesi ve elden dağıtım çalışmalarına yeniden ağırlık verilmesi üzerinde duruldu.

Gazetenin yayınlarında hak, hukuk, adalet, demokrasi eksenindeki çizginin devamı ve siyasette de muktesit, dengeli duruşun korunması gereği vurgulandı.

Kitap satışlarında otomatik listelerin daha dinamik hale getirilerek ön talep alınıp güncellenmesi benimsendi.

Çocuk yayınlarına çok özel bir önem verilmesi, İman Setinin geliştirilerek devam ettirilmesi, bu alandaki yenilikler takip edilerek benzeri olmayan orijinal projeler geliştirilmesi ve bir çocuk kitapları yayın kurulu oluşturulması teklifleri ilgiyle karşılandı ve kabul gördü.

Takvim çalışmalarının Bediüzzaman ve Yeni Asya blok takvim olarak iki çeşit üzerinden yürütülmesi uygun görüldü ve ön talepler alındı.

Cezaevlerine Külliyat başta olmak üzere kitap, dergi ve takvimlerimizin ulaştırılmasına yönelik kampanyaların sponsor desteğiyle sürdürülmesi hususunun altı çizildi.

Gerek tanıtım, gerekse satış açısından büyük önem taşıyan kitap fuarlarına katılımlarımızın devam etmesi gerektiği ifade edildi.

Satış mağazalarının her yönüyle taşıdığı büyük önem tekrar vurgulandı.

Dijital yayıncılık ve sosyal medya alanlarındaki çalışmalarımız hakkında bilgi verildi ve fikir teatisi yapıldı.

Sonuç olarak gayet verimli ve istifadeli bir toplantı oldu.

Yarım asırlık yayın tarihimizde örnekleri defaatle yaşandığı üzere, bütün sıkıntıların şahs-ı manevî olarak hizmete daha fazla sahip çıkmak suretiyle aşıldığı hatırlatıldı.

Bu durumun, içinden geçmekte olduğumuz sıkıntılar için de geçerli olduğu vurgulanarak, yine ve zorlukların daha da güçlendirdiği bir şevkle hizmet projelerine odaklanmamız çağrısı yapıldı.

Toplantımıza katılan bütün temsilcilerimize ve misafirlerini en iyi şekilde ağırlayan Barla Yeni Asya Sosyal Tesisleri yönetimiyle ekibine teşekkür ediyoruz.

Etiketler: Yeniasya
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