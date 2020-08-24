Barla toplantısı

Önceki haftasonu Barla’da İzmir, İzmit, Düzce, Kütahya, Bursa, Trabzon, Kırşehir, Şanlıurfa, Kastamonu, Tekirdağ, Tokat, Eskişehir, Uşak, Konya, Ankara, Denizli gibi merkezlerden temsilcilerimizin iştirakiyle gerçekleşen mağaza temsilcileri toplantımızda neşriyat hizmetlerimizin mevcut durumu ile yeni proje ve hedefler hakkında bilgi verilip müzakereler yapıldı.

Bu görüşmeler neticesinde

l Yeni Tanzim Külliyatın (lûgatçesiz) tanıtımının, mümkün olan tüm mecralar kullanılarak en iyi şekilde yapılması,

l Gazetemizin tirajını arttırmak için, abone olan her okuyucunun bir fazla gazete alması teşvik edilerek; “+1 parolası” ile yeni bir kampanya başlatılması,

l Yine gazete için her mahalde abonelik sistemi oluşturularak elden dağıtımın yapılması,

l Bütün mahallerde otomatik kitap listelerinin güncellenerek kitapta da abone sayısının arttırılması,

l Dergilerimizin sosyal medya üzerinden reklam ve tanıtımlarının daha çok yapılması,

l Günlük Bediüzzaman ve Yeni Asya takvimlerinin basılması ve geçen yılki temsilci taahhütlerinin bu yıl da devam etmesi,

l 1 Ekim 2020 tarihinde Yeni Tanzim büyük boy ve orta boy Külliyatta (lûgatçeli) yeni bir kampanyanın başlatılması. Bu kampanyada Külliyat alan herkese bir adet “Eski Said Dönemi Eserleri” hediye edilmesi,

l Cezaevlerine kitap, takvim ve dergi gönderilmesi için devam etmekte olan kampanyalara desteğin sürmesi,

l 1 Eylül 2020 tarihinde kitap fiyatlarının güncellenmesi, (Temsilcilerimiz 30 Eylül 2020 tarihine kadar eski fiyattan kitap sipariş verebilecekler.)

l 1 Eylül’de e-gazete için yeni bir kampanyanın başlatılması, e-gazeteye 12 aylık abone olanlara fazladan bir aylık abonelik hediye edilmesi (12+1),

l Can Kardeş Yayınlarında yeni projeler üretilmesi ve mevcut hazır dosyaların âcilen basılması,

l Dijital yayınların bir an önce yayına girmesi ve bu ihtiyacın mümkün olan en kısa zamanda karşılanması,

l Bir sonraki Barla toplantısının şartlar müsait olduğu takdirde 2021 Haziran ayı içinde yapılmas, karar altına alındı.

Görüldüğü gibi, bizi yine yoğun bir hizmet sezonu bekliyor.

Bu yeni sezonda neşriyat hizmetlerimizi bu kararlarla öngörülen hedefler istikametinde organize edelim.

Yeri geldiği için yine tekrarlayalım:

Yarım asırlık tarihimizde birçok defa yaşayıp tecrübe ettiğimiz hakikat şu ki; bugüne kadar bütün sıkıntıları hizmete daha fazla sarılıp sahip çıkarak aştık; Allah’ın yardımı ve şahs-ı manevînin gayretiyle yine öyle yapacağız inşaallah.

Toplantımıza katılan bütün temsilcilerimize ve ev sahipliği yapan Barla Yeni Asya Sosyal Tesisleri idaresine teşekkür ediyor; “Allah razı olsun” diyoruz.