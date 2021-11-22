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22 KASIM 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

Bediüzzaman ve Yeni Asya Takvimlerimiz çıktı

Yeni Asya'dan Size
22 Kasım 2021, Pazartesi
Yeni bir yıla daha yaklaşırken, 2022 yılı için hazırladığımız Bediüzzaman ve Yeni Asya Takvimleri çıktı.

Bediüzzaman Takviminde ayet ve hadisler, Siyer-i Nebi bilgileri, Külliyattan hürriyet-adalet-meşveret bahisleri, Risale-i Nur’dan damlalar, dualar ve daha birçok zengin başlık mevcut.

Her zamanki gibi adeta müstakil bir kitap...

İki karton alternatifiyle hazırlanan bu özel ve benzersiz takvimde namaz vakitleri iki bölgeyi ve 80 ili içine alacak şekilde yer aldı.

Fiyatı 35 TL.

Yeni Asya Takvimi de orijinal muhtevası, üç bölge halinde 80 ili kapsayan namaz vakitleri ve 4 karton çeşidiyle 13 TL.

Her iki takvimimiz için özel fiyatlarla başlattığımız cezaevi kampanyası da devam ediyor.

Detaylı bilgi gazetemizde çıkan ilanlarda, 

Takvimlerimizi edinmek için temsilciliklerimizle ve Satış Birimimizle irtibat kurulabilir.

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ŞANLIURFA KİTAP FUARI

Afyon ve Konya Kitap Fuarlarıyla Çorum Tarım Fuarından sonra Şanlıurfa’da düzenlenen Kitap Fuarına da katıldık.

Temsilciliğimizin inisiyatifi ve okurlarımızın desteğiyle iştirak ettiğimiz fuardaki standımız, fuarın açık kaldığı 8-14 Kasım günlerinde ziyaretçi akınına uğradı.

Genel Yayın Yönetmenimiz Kâzım Güleçyüz’le yazarımız Sebahattin Yaşar’ın imza programı ve imza sonrasında gerçekleşen söyleşi de yoğun ilgi gördü.

Şanlıurfa Temsilciliğimizi ve okurlarımızı tebrik ediyor, samimî gayret ve hizmetlerinin devamını ve başka yerlere de nümune-i imtisal olmasını diliyoruz.

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ÖNCESİ VE SONRASIYLA 15-20 TEMMUZ VE YENİ ASYA

Geçtiğimiz günlerde 17 bölüm halinde yayınladığımız “Öncesi ve sonrasıyla 15-20 Temmuz süreci ve Yeni Asya” başlıklı yazı dizimiz büyük ilgi gördü.

Dizinin ilk bölümüne koyduğumuz ”2013 sonunda ‘iktidar-cemaat gerilimi’ olarak başlayıp 15-20 Temmuz süreciyle devam eden olaylar silsilesi boyunca yaptığımız değerlendirmeleri hatırlatmanın, geldiğimiz noktada faydalı olacağını düşündük” notunda da ifade edildiği gibi, dizi muhtevasının büyük bölümü evvelce gazetemizde yayınlanmıştı.

Sekiz yıla yayılan çok sıkıntılı bir süreçte, yaşananları yorumladığımız başyazıları ve farklı mecralarda yayınlanan değerlendirmelerimizi toplu halde hatırlatmak, hafızaların tazelenmesi ve birtakım maksatlı iddiaların asılsızlığının bir kez daha gösterilmesi açısından iyi oldu.

Okurlarımızdan Oğuz Yiğiter’in dediği gibi: “İftiralar, çarpıtmalar ve algı operasyonları karşısında, olup bitenleri, müsbet hareket ve hukuk çizgisinde yapılan bir mücadeleyi, mütereddit ve çatallanmış zihinlere bir defa daha topluca hatırlatmak. Gerisi vicdan ve insaf ehline kalmış. Anlayana sivrisinek saz, anlamayana davul zurna az...”

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