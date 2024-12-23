Dış politika yazarlarımızla toplandık

Dış politika konularında yazılar yazan yazarlarımız ve makale tetkik heyeti üyeleri çevrimiçi bir toplantı gerçekleştirerek, dünyadaki gelişmeleri değerlendirdi.

Risale-i Nur perspektifinden olaylara nasıl yaklaşılabileceğini müzakere eden katılımcılar, dünyanın, olayların ve paradigmaların değişmekte olduğuna dikkat çektiler. Bu kapsamda, dış politika yazılarının haber, yorum ve derlemenin ötesine geçerek daha çok analiz ve şerh eksenli olması gerektiği üzerinde duruldu.

Toplantının devamlılığını sağlamak ve daha fazla katılımı teşvik etmek gayesiyle çeşitli kararlar alındı. Toplantıda ele alınan başlıca değerlendirme noktalarını şu şekilde özetleyebiliriz:

*Gazetemizde bir Dış Politika sayfasının hazırlanması. *Dış politikada müsbet hareket metodunun ön plana çıkarılması. *Bediüzzaman Said Nursî’nin Avrupa Birliği, Rusya, Avrupa ve Amerika ile ilgili öngörülerinin incelenmesi. *Komünizm, sosyalizm ve kapitalizm gibi ideolojilere bakış açılarının değerlendirilmesi. *Avrupa’daki sağ partilerin yükselişi ve neoliberalizm konularının analiz edilmesi. *İki Avrupa’nın analizi: Birinci ve İkinci Avrupa nedir, ne yapmak istiyorlar? *Dinsizlik cereyanlarının felsefî kökenleri ve bu düşüncelerin uluslararası politikaya etkileri. *Yabancı göçlerin Avrupa’ya tesirleri. *Dış politikada Risale-i Nur hakikatlerinin referans alınarak temel prensiplerin belirlenmesi. *“İsevî ruhanîlerle” iş birliğinin geliştirilmesi. *Türk dünyasındaki gelişmelerin değerlendirilmesi. *İslamofobi ve küresel etkiler. *İttihad-ı İslam hedefinin dış politika açısından ele alınması. *Büyük Ortadoğu Projesi’nin (BOP) güncel analizi. *Bağdat Paktı ve günümüze yansımalarının tartışılması. *Filistin ve İsrail’in yayılmacı politikalarının İslâm dünyasına etkilerinin irdelenmesi. *Çin’in Yeni Dünya Düzenindeki konumu ve İslâm dünyasına etkileri.

*

MAALESEF ZAM

Ülkemizde yaşanan ekonomik kriz, hepimizi olduğu gibi yayıncılık sektörünü de derinden etkilemeye devam ediyor. Kâğıt, baskı, işçilik, enerji ve diğer tüm giderlerde yaşanan maliyet artışlarına rağmen, birlikte güzel işlere imza atmayı başardık. Bu süreçte bizlere verdiğiniz destek, en büyük şevk kaynağımız oldu. Bütün ekonomik veriler 2025 yılının da zorlu geçeceğini gösteriyor.

Uzunca bir zamandır sizlerin maddî ve manevî desteği ile herhangi bir fiyat artışı yapmadık. Ayrıca 1 Ocak 2025 tarihi itibarıyla giderlerde ortalama %30-40 yeni artışlar olacağını dikkate alarak, müessese olarak biz de ne yazık ki, fiyatlarımızda düzenlemeye gitmek zorunda kaldık.

İşletme Kurulumuzun değerlendirmeleri çerçevesinde,

1. Kitap fiyatları: 1 Ocak 2025 tarihinde kitap fiyatlarımızda % 30 oranında bir güncelleme yapılacak. Fiyat güncellemelerimizi yıl içine yayarak 4’er aylık dönemler halinde yılda üç kez yapmayı planladık.

2. Dergi ücretleri: Bizim Aile, Genç Yorum ve Can Kardeş dergilerimizin aylık ücretleri 120 TL olarak belirlendi. Köprü dergisi abonelik ücreti ise 200 TL olarak güncellendi.

3. Gazete fiyatı: Gazetemizin fiyatı, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren 15 TL olarak belirlendi.

Bu fiyat güncellemeleri, yayınlarımızın kalitesini korumak, yayınlarımızı sürdürülebilir hâle getirmek ve sizlere her zaman en iyi muhtevayı sunmak adına zorunlu hâle gelmiştir.

Not 1: Yıl sonu işlemleri sebebiyle 25 Aralık 2024’ten, 6 Ocak 2025 tarihine kadar sevkiyat yapılamayacak. Siparişlerinizi lütfen buna göre planlayınız ve fiyatların güncelleneceğini dikkate alınız.

Not 2: Dergilerimizde ebat değişikliği planlandı. (Can Kardeş, Genç Yorum ve Bizim Aile yeni ebatları: 20cm x 28cm Köprü ise mevcut ebadıyla devam edecek.)

Not 3: Dergi fiyatlarımız 1 Ocak 2025 ile 31 Aralık 2025 yılı aralığında geçerli olup, yıl içinde herhangi bir fiyat değişikliği olmayacak.

*

Hepinize hayırlı, bereketli ve feyizli bir hafta dileriz.