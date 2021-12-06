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6 ARALIK 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

Fihrist Risalesi’ni neşre var mıyız?

Yeni Asya'dan Size
06 Aralık 2021, Pazartesi
Bediüzzaman Said Nursî Hazretlerinin her bir eserini neşretmeyi birinci derecede gaye edinmiş olan Yeni Asya Neşriyat, uzun zamandır beklenen ve geçen hafta Takdim yazısını aktardığımız Fihrist Risalesi’ni de okurlarıyla buluşturdu.

Detaylı bilgi için tıklayınız: https://www.yeniasyakitap.com/bediuzzaman-said-nursi/fihrist-risalesi-9208

Üstad Hazretlerinin “en mühim bir risale”, “Risale-i Nur Külliyatının eczahane-i kübrâsının umumunun fihristesi” dediği ve Nur Talebelerinin lâhika mektuplarında “elmas anahtar” gibi sözlerle önemini ortaya koydukları Fihrist Risalesi, diğer risalelerde olduğu gibi yine dipnotlu-lûgatçeli-indeksli, ivory kâğıt ve bez cilt üzerine altın varak kalitesiyle satışa sunuldu.

Fihrist Risalesi’yle ilgili, başta Barla Lâhikası olmak üzere muhtelif lâhika mektuplarında Nur Talebelerine ait pek çok kıymettar ifadeler var. Onlardan biri de Sabri Ağabeye ait.

O şöyle yazıyor:

“Fihriste-i Mübînin Dördüncü Kısmını, Süleyman Efendi kardeşimiz yediyle (eliyle) aldım, okudum. Müellifine, kâtibine, nâşirine, hâdimlerine (hizmet edenlerine) binler dualar ettim. Hakikaten vakt-i kıraatim olan iki saat zarfında, Risâlâtü’n-Nur ve Mektûbâtü’n-Nur’un kâffesini icmâlen okumuş kadar mütelezziz ve müstefid oldum. Ve şöyle dedim: Lütufnâme-i keremkârîlerinde işaret buyurulduğu üzere dört nüsha değil, belki birkaç ay, her vazifeye tercihan Fihriste’yi teksir ve neşre sa’y etmeliyiz. Madem ki gayemiz neşr-i envar-ı hakaik-ı Kur’ân’dır...”

Ne dersiniz, biz de Sabri Ağabeyin dediği gibi, Fihrist Risalesi’ni “belki birkaç ay, her vazifeye tercihan neşre” var mıyız?

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KAYSERİ VE BURSA KİTAP FUARLARI

Afyon, Konya, Çorum ve Şanlıurfa’dan sonra Kayseri ve Bursa Kitap Fuarlarına da katıldık. Bu illerimizdeki temsilciliklerimizin inisiyatif ve organizasyonu ve okuyucularımızın desteğiyle katıldığımız fuarlar 3 Aralık’ta açıldı, 12 Aralık Pazar akşamına kadar devam edecek.

Bursa fuarındaki standımızda Rifat Okyay dün kitaplarını imzaladı. Kayseri’de de 11 Aralık Cumartesi günü İslâm Yaşar’ın imza programı var.

Risale-i Nur başta olmak üzere yayınlarımızın indirimli fiyatlarla okurlara sunulacağı standlarımıza kitapseverleri bekliyoruz.

Kayseri ve Bursa temsilciliklerimizi ve bu güzel faaliyetlere destek veren okurlarımızı tebrik ediyoruz.

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GAZETEYİ SAHİPLENİNCE

Yazarımız Mikâil Yaprak, zaman zaman gittiği memleketi Van’daki okurlarımızla paylaştığı bir mesajı bize de göndermiş:

“Bizim eve yakın bayide gazetemizi göremeyince sebebini sordum. ‘Kimse almayınca kestiler’ dedi. ‘Getirtin, ben alacağım’ dedim. Her gün iki gazete gelmeye başladı, Haziran ayından beri devam ediyor ve edecek inşaallah. Van dışında olduğum süre içinde 28 gazete birikmişti. Topluca aldım. Yalnız bir tanesi hep geri gidiyormuş. Müsait olanınız, o bir taneyi de alırsanız geri gitmez.”

Mikâil Bey bu mesajından sonra bir mesaj daha atmış:

 “Geçen haftaki bu arzuhalimizden sonra, o 1’i de alan biri zuhur etmiş.”

Demek ki, biz sahiplenince, Allah sahiplenen başkalarını da gönderiyor.

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