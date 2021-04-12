Hüzünlü bir hafta

Acı ve hüzünlü bir haftayı geride bıraktık.

2 Nisan’daki 50. vefat yıldönümünde bir kez daha ve özel bir sayı ile yad ettiğimiz Zübeyir Gündüzalp Ağabeyin görevlendirmesiyle, kuruluşundan beri Yeni Asya’nın İmtiyaz Sahibi ve 1990 başından itibaren Yönetim Kurulu Başkanı olarak hizmet eden Mehmet Kutlular Ağabeyi rahmet-i Rahman’a tevdi ettik.

Zübeyir Ağabeyin vefat gününden dört gün sonra, 6 Nisan’da Hakkın rahmetine kavuşan Kutlular Ağabeyi 7 Nisan’da berzah âlemine uğurladık.

Eyüp Sultan Kabristanında, Zübeyir, Tahirî, Sungur ve Birinci Ağabeylerle Mustafa Polat, Sadullah Nutku ve Bekir Berk gibi Yeni Asya öncülerinin medfun olduğu mevkiin çok yakınındaki menzilinde toprağa verdik.

Türkiye’nin dört bir köşesinden ve Avrupa’dan gelen okurlarımızın iştirakiyle.

Vefat haberi duyulduktan sonra yüzlerce hatim okundu, dualar edildi, taziye mesajları iletildi.

Taziye mesajlarıyla acımızı paylaşan siyasî parti liderlerine, milletvekillerine, yazarlara, STK mensuplarına ve kanaat önderlerine teşekkür ediyoruz.

Mesaj iletmenin yanı sıra gazetemize ilan verip cenaze namazına ve defin dualarına da katılan DP Genel Başkanı Gültekin Uysal ile, ona refakat eden DP Milletvekili Cemal Enginyurt’a ve DP teşkilât yöneticilerine ayrıca şükranlarımızı sunuyoruz.

Cenaze namazına iştirak eden CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’na da.

Yönetim Kurulu Başkanımız İzzet Atik’i arayıp taziyelerini ileten ve çelenk gönderen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile, çelenk gönderen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığına da teşekkür ediyoruz.

Bir teşekkür de cenazeye katılan, telefon ederek ve sosyal medya mesajlarıyla, gazetemize verdikleri ilanlarla, yazılarıyla taziyelerini bildiren bütün okur ve dostlarımıza.

Ve son bir teşekkür, kabir yeri konusunda gayret gösteren dostlara ve yardımcı olan İBB yönetimine.

Risale-i Nur ve neşriyat hizmetlerine adanan zorlu, çileli, nurlu ve onurlu bir hayatın ardından Eyüp Sultan’da böyle anlamlı bir buluşmaya vesile olan Kutlular Ağabeye tekrar Allah’tan rahmet, ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz.

Ve Kutlular Ağabeyin şahs-ı manevîye dayanarak, alabildiğine zor şartları göğüsleyerek ve ağır bedeller ödeyerek, korunmasına ve geliştirilmesine çok önemli katkılarda bulunduğu tavizsiz istikrar çizgimizi bundan sonra da aynı kararlılıkla devam ettirme irademizi bir defa daha ilan ediyoruz.

Risale-i Nur’un medyadaki dili olan Yeni Asya’nın yarım asrı aşkındır dalgalanan bayrağı, dünya durdukça dalgalanmaya devam edecek inşaallah. Allah’ın yardımı; şahs-ı manevînin ihlâsı, tesanüdü, duası ve himmetiyle.

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Ramazan’ı karşılarken

Bu akşam ilk teravihini kılıp ilk sahuruna kalkacağımız ve yarın ilk orucunu tutacağımız Ramazan-ı Şerifinizi tebrik ediyor; hayırlara vesile olmasını diliyoruz.

Yarın ilkini yayınlayacağımız Ramazan sayfamıza katkıda bulunan yazarlarımıza teşekkür ediyoruz.