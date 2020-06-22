Kurban Bayramı yaklaşıyor

Üç aylar, Ramazan, bayram derken, bir Kurban Bayramı daha yaklaşıyor. Allah nasip ederse 31 Temmuz Cuma günü idrak edeceğimiz Kurban Bayramına 40 gün gibi bir zaman kaldı.

Malûm, Kurban Bayramı deyince, adı üzerinde, kurban ibadeti gündeme geliyor.

Korona ortamının ve tedbirlerinin kurban kesimlerini nasıl etkileyeceğini henüz bilmiyoruz.

Umarız, geçen Ramazan’da Cuma, teravih ve iftar davetlerinde yaşadığımız kısıtlamalar burada da tekrarlanmaz.

Bu dileğimizi ifade ettikten sonra:

Kurban ibadetinin yerine getirilmesi noktasında, her sene olduğu gibi, bu bayramda da yurt içi ve dışı kurbanlarda Yeni Asya Vakfı ile Avustralya Nur Vakfı hizmetinizde.

Yurt dışı kurbanlar Avustralya Nur Vakfı’nın ehl-i hizmet ve tecrübeli ekipleri tarafından Sudan, Etiyopya, Somali gibi Afrika ülkelerinde kestiriliyor ve etleri oradaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor.

Gazetemizde ve internet sitemizde çıkan duyurularda ifade edildiği gibi, yurt içi kurban fiyatları 1700, yurt dışı 650 TL.

Okuyucularımız durumlarına ve şartlarına göre tercihlerini yaparak duyurulardaki irtibat telefonları ve mail adresi üzerinden bildirebilir ve ödemelerini de belirtilen hesap numaralarına bankamatiklerden ayrıca havale ücreti ödemeksizin yapabilirler.

Yeni Asya Vakfı sitesindeki online bağış butonu da kullanılabilir.

Duyurularda yer verilen önemli bir notu buradan da tekrarlayalım:

Bağışçıların ATM, banka ve posta çek havalelerinde ad ve soyadları ile telefonlarını yazmayı unutmamaları çok önemli.

Geri dönüş yapılabilmesi için.

Bir diğer not:

Bağışların en geç 30 Temmuz Arefe gününe kadar bildirilmesi gerekiyor.

Yine duyurulardaki bir başka not:

“Vekâletle kurban organizasyonumuz 05.07.2019 tarih, 51551452-212-E.337993 sayılı TC Cumhurbaşkanlığı Diyanet İşleri Başkanlığı tebligatına uygun olarak düzenlenmektedir.”

Sonuç olarak, kurbanlarınızı, yerini bulacağından emin olarak, gönül huzuru içinde Yeni Asya Vakfı-Avustralya Nur Vakfı organizasyonuna kestirebilirsiniz.

Allah şimdiden kurbanlarınızı kabul etsin.

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Okurlarımıza teşekkür

Gazetemize ve yazarlarımıza yönelik seviyesiz saldırılar karşısındaki duyarlılıklarını destek ilanlarıyla deklare ve ilan eden İzmir, Bozyazı-Tekeli, Şanlıurfa, Manisa ve ilçeleri, Kırşehir, Silifke, Tekirdağ-Kırklareli ve ilçeleri, Gaziantep, Malatya, Isparta, Ümraniye, Nürnberg-Almanya, Ankara, Kahramanmaraş, Konya-Ereğli ve Çankırı/Çerkeş okurlarımıza, Antalya’dan Nejat Eren ve Mehmet Şahin ailelerine, Mersin’den Hüseyin Küçükoğlu ve ailesine, Diyarbakır’dan Celal Şengün’e ve İstanbul’dan Dalçık ailesine çok teşekkür ediyor; “Allah razı olsun” diyoruz.