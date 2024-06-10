Mağaza temsilcilerimiz Barla’da toplandı

Bir önceki yıla ait neşriyat hizmetlerimizin değerlendirildiği, bir sonraki yılın yayıncılık hedef ve projelerinin görüşüldüğü Mağaza Temsilcileri İhtisas Toplantılarının 8.ncisi, 7-9 Haziran’da Barla’da gerçekleştirildi.

Yeni Asya Medya Grup Pazarlama ve Satış birimince koordine edilen toplantıya; Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulunun Neşriyattan Sorumlu Üyesi, müessesemiz genel müdürü ve birim sorumluları, Umumî Meşveret Neşriyat Komisyonu ile “Satış Mağazası veya Satış Noktası” işleten temsilcilerimiz davet edildi.

NEDEN BARLA?

Toplantının mahalli olarak seçilen Barla, “Ehl-i imanın manevî imdadına gönderilen Risale-i Nur Külliyatının telif edilmeye başlandığı ilk merkez” olması hasebiyle özel önem taşır. Bizler de aynı ruh ve maksatla yayıncılığımızda yeni projeler hedefleyerek, bunları muhtaç ve müştaklara ulaştırmayı gayesiyle bir araya geldik.

Nur menzillerini bağrında barındıran ve Üstadımızın tasarrufunun devam ettiğine inandığımız bir mekân ve atmosferde gerçekleşen toplantılar bize hizmetlerimizde maddî-manevî aşk ve heyecan verir, yenilenme ve motivasyonumuzu arttırma fırsatı tanır.

SUNUM VE MÜZAKERELER

Moderatörlüğünü Yeni Asya A.Ş. Pazarlama ve Satış Müdürü ile Türkiye Neşriyat Komisyonu sekreterinin birlikte yaptığı toplantıda; kitap neşriyatı, gazete, dergiler, sosyal medya, dijital platformlar, e-satış, takvim, fuarlar ve muhteva ana konu başlıkları ele alındı.

Pazarlama-Satış Birimimizin koordinesinde gerçekleşen toplantı, açış konuşmalarının ardından, bir önceki dönem alınan kararların gözden geçirilmesiyle başladı.

Müessese birim müdürlerinin sorumluluk alanları ile ilgili yaptığı sunumlarda, bir önceki dönemin çalışmaları anlatıldı ve önümüzdeki dönemin yayın hedefleri dile getirildi. Yapılan sunumlar, katılımcıların değerlendirme ve müzakeresine açıldı.

Gündemde yer alan konularla ilgili geniş ve verimli müzakereler yapıldı. Mağaza temsilcilerimizin tavsiye ve talepleri not edildi.

Günün sonunda, istişarî mahiyetteki bu 3 günlük çalışma toplantısında ortaya çıkan tavsiye kararları, müessesenin İşletme, Yayın, Teknik ve İdarî kurullarına sunulmak üzere kaleme alındı.

Toplantıya ev sahipliği yapan Yeni Asya Barla Sosyal Tesislerinin yenilenmiş yüzü de beğenildi.

Katılımcılar serbest zamanlarında Üstadın evi, Barla Kabristanı, Çamdağı gibi özel mekânları ziyaret etme imkânı buldular.

Üstadın Barla Denizi olarak adlandırdığı Eğirdir Gölü de katılımcılara farklı ve nezih bir ortam sundu.

“Aile fotoğrafı”nın çekimiyle son bulan toplantıya, uzak yakın demeden iştirak eden mağaza temsilcilerimize teşekkür ediyor, başarılı bir dönem diliyoruz.

Gayret bizden, tevfik Allah’tan…

FOTOĞRAFLAR: ERHAN AKKAYA - BARLA