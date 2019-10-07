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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
7 EKİM 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

Mevlidimiz yine engellense de...

Yeni Asya'dan Size
07 Ekim 2019, Pazartesi 00:02
Birincisini 1990’da yapıp 2001’e kadar her yıl devam ettiğimiz ve sonrasında izin verilmediği için yapılamayan Kocatepe Bediüzzaman Mevlidlerinin sonuncusunu, uzun bir aradan sonra nihayet 2014’te tekrar gerçekleştirebilmiştik.

Ama 2015 ve 2016’da terör ve OHAL gerekçeleriyle yine okutamadık.

2017 ve 2018’deki girişimlerimiz de son dakika engellemeleriyle akim bıraktırıldı.

Ve aynı durum maalesef bu yıl da tekrarlandı.

Bediüzzaman Mevlidlerinin, aynı zamanda ülkemizdeki demokrasi karnesinin göstergelerinden biri haline geldiğini çok daha net ve çarpıcı bir şekilde ortaya koyan bu durum, Türkiye’yi içine sürüklendiği sıkıntılı ortamdan çıkarmak için hizmet ve gayretlerimizi daha da arttırmamız gereğini bir kez daha gözler önüne sermiş oldu. 

Adalet, hürriyet ve demokrasi mücadelesine yılmadan, aksine artan bir kararlılıkla devam etmemiz gerektiğini de.

Tabiî, her zamanki gibi müsbet hareket prensibi çerçevesinde ve hukuk zemininde.

Türkiye’nin, bütün camilerinde özgürce mevlid okutabilir hale tekrar gelebileceği günlere bir an önce erişmek duasıyla.

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Günlük bulmaca, yeniden

Ekonomik şartların zorlamasıyla 16 sayfadan 12’ye düşerken, yarım sayfalık bulmacalarımıza da son vermek mecburiyetinde kalmıştık.

Ancak okuyucularımızdan gelen ısrarlı talepler sonucu, eskiden olduğu gibi küçük de olsa günlük bulmacalarımızı bugünden itibaren yeniden vermeye başladık.

Bulmacamızı hazırlayan değerli arkadaşımız Erdal Odabaş’a teşekkür ediyoruz.

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Manisa’da Yeni Asya’ya yoğun ilgi

Yeni sezonun açılışını yaptığımız Manisa Kitap Fuarındaki standımız özellikle hafta sonunda yoğun ziyaretçi akınına uğradı.

Kelimenin tam manasıyla görülmeye değer bir izdiham yaşandı.

Fuar vesilesiyle, çok sayıda insana Risale-i Nur Külliyatı ve gazetemiz başta olmak üzere yayınlarımızı tanıtma ve ulaştırma imkânı bulduk.

Manisa başta olmak üzere bölge okurlarımıza, ilgi ve destekleri için çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun.

Sıra diğer fuarlarda.

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Olağan Temsilciler Toplantısı 2 Kasım’da

21 Eylül’de olağanüstü toplanıp gündemindeki konuları sonuçlandıran Temsilcilerimizin 2019 güz dönemi olağan toplantısı 2 Kasım Cumartesi günü yine gazetemizde yapılacak.

Buradan da duyurmuş olalım.

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