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3 ŞUBAT 2020 PAZARTESİ - YIL: 50

Neşriyat temsilcilerimiz toplandı

Yeni Asya'dan Size
03 Şubat 2020, Pazartesi
Genişletilmiş neşriyat temsilcileri toplantımız Türkiye’nin dört bir yanındaki il ve ilçelerimizden ve KKTC’den gelen temsilcilerimizin katılımıyla, Cumartesi günü gazetemizde yapıldı.

Öncelikle bir önceki toplantıda alınan kararların ve sonuçlarının gözden geçirildiği toplantıda ikinci 50 yıl seferberliğimiz, gazete, dergiler, kitap ve takvim satışları, çocuk yayınları, kampanyalarımız, satış kanallarımız, fuarlarımız, e-satış mağazamız, e-gazete satışı, satış mağaza ve noktalarımız, cezaevlerine kitap, ilan-reklam, dijital yayıncılık ve sosyal medya başlıklarından oluşan gündem maddelerine ilişkin bilgi ve fikir alışverişlerinde bulunuldu.

Mevcut durum, devam eden çalışmalar ve ileriye dönük projeler hakkında bilgi verildi, değerlendirmeler yapıldı.

Gerek ülkenin genel ekonomik durumundan kaynaklanan zorlukların bize akseden yansımalarını olabildiğince kısa bir zamanda bertaraf edebilmek, gerekse ikinci 50 yılımıza çok daha güçlü girebilmek açısından son derece değerli olan teklif ve katkıları için temsilcilerimize çok teşekkür ediyoruz.

Toplantıda konuşulanları elbirliğiyle hayata geçirmek için de yine hep beraber seferber olacak ve şahs-ı manevî olarak yarım asırdır şanla şerefle dalgalandırdığımız Yeni Asya bayrağını ikinci 50 yılda hak ettiği ve lâyık olduğu çok daha yüksek burçlara taşıyacağız inşaallah.

Allah yolumuzu açsın, manileri kaldırsın ve yardımcımız olsun.

***

Yeni Asya için anket

Çoktandır düşündüğümüz, teklif ve talep de edilen anket çalışmasını, bu konuya kafa yoran okurlarımızın da katkılarıyla gündeme alarak ana hatlarıyla şekillendirdik.

Alanı daraltan “şıklardan seçmeli” klasik anket formatı yerine, okurlarımızın düşüncelerini detaylı şekilde aktarabilecekleri açık uçlu cevap şeklini tercih ettik.

Belirlediğimiz sorular şunlar:

1- Yeni Asya’yı ne zamandan beri tanıyorsunuz? Nasıl tanıdınız?

2- Yeni Asya’yı nasıl takip ediyorsunuz? Basılı gazeteden mi, internetten mi?

3- Sizce Yeni Asya’nın medya dünyasındaki, yeri, konumu, fonksiyonu nedir?

4- 50. yılını tamamlayan Yeni Asya, sizce geçen 50 yılda ne gibi bir fonksiyon icra etti?

5- Yeni Asya’da en çok okuduğunuz bölüm hangisi?

6- Yeni Asya’da hangi yazarları görmek istersiniz?

7-  Yeni Asya’nın yayın politikasını kısaca değerlendirir misiniz?

8- Sizce daha kaliteli ve etkili bir gazete için neler yapılmalı?

9- Yeni Asya’nın tanıtımı için yapılması gerekenler hakkındaki düşünceleriniz?

İkinci 50 yılımıza girmeye hazırlanırken çalışmalarımıza ışık tutacağına inandığımız cevaplarınızı 0546 5391369 no’lu kurumsal whatsapp hattımıza iletebilirsiniz.

Bekliyoruz.

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