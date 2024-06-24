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24 HAZİRAN 2024 PAZARTESİ - YIL: 55

Risale-i Nur yayıncılığı konusunda yapılabilecekler

Yeni Asya'dan Size
24 Haziran 2024, Pazartesi
Önceki hafta Risale-i Nur yayıncılığı ve yeni medya anlayışı hakkında değerlendirmeler yapmıştık.

Bu konuda okuyucularımızın da teklifleri ve değerlendirmeleri oldu. Bütün bunlara bağlı olarak yapılabilecek bazı faaliyetleri paylaşıyor, desteklerinizi ve tavsiyelerinizi bekliyoruz.

Hedef kitleye yönelik çalışmalar

Gençlere Yönelik Çalışmalar:

•Gençlerin ilgisini çekecek, güncel ve modern tasarımlı Risale-i Nur külliyatının yeni baskıları hazırlamak.

•Sosyal medya platformlarını ve dijital ortamları aktif olarak kullanmak.

•Gençlerin katılımını teşvik eden online ve offline etkinlikler düzenlemek.

•Risale-i Nur’un temel prensiplerini anlatan infografikler, videolar ve animasyonlar hazırlamak.

Kadınlara Yönelik Çalışmalar:

•Kadınlara özel Risale-i Nur okuma programları ve seminerler düzenlemek.

•Kadınların ilgisini çekecek Risale-i Nur’dan seçilmiş bölümlerden oluşan özel derlemeler hazırlamak.

•Risale-i Nur’un aile ve toplumdaki rolüne dair seminerler, konferanslar ve paneller düzenlemek.

Çocuklara Yönelik Çalışmalar:

•Risale-i Nur’un temel prensiplerini anlatan çizgi filmler ve animasyonlar hazırlanabilir. Eserlerde geçen kısa hikayeleri anlatan görsel yayınlar oluşturulabilir. Bu yayınlar, Risale-i Nur’un temel kavramlarını modern ve ilgi çekici bir şekilde anlatmak için kullanılabilir.

Farklı Dillerde Yayıncılık:

•Risale-i Nur külliyatının mevcut bazı çalışmalar yanında daha fazla dile çevrilmesi ve farklı ülkelerde yayınlanmasını sağlamak.

•Yurt dışındaki Müslümanlara yönelik özel programlar ve yayınlar hazırlamak.

•Uluslararası düzeyde Risale-i Nur grup çalışmaları, kongreler, konferanslar ve seminerler düzenlemek.

•Hem Türkçe hem de diğer dillerde kısa soru-cevap formatında dizi yayınlar hazırlamak.

Etkili İçerik Üretimi:

•Risale-i Nur’un temel prensiplerini anlatan kısa ve öz videolar hazırlamak.

•Bu videolar sosyal medya platformlarında paylaşılabilir ve farklı dillerde altyazı eklenebilir.

•Risale-i Nur’dan seçilmiş bölümler sesli kitap formatında yayınlanabilir.

•Bu sesli kitaplar, farklı platformlarda (Spotify, Apple Podcasts vb.) ücretsiz olarak sunulabilir.

•Risale-i Nur’un temel kavramlarını anlatan infografikler ve görseller hazırlamak.

•Bu infografikler ve görseller sosyal medya platformlarında ve web sitelerinde paylaşılabilir.

•Risale-i Nur’un farklı konulardaki bakış açılarını ele alan makaleler ve blog yazıları hazırlamak.

•Bu makaleler ve blog yazıları web sitelerinde ve online dergilerde yayınlanabilir.

•Risale-i Nur’un online bir kütüphanesini oluşturmak.

•Bu kütüphanede Risale-i Nur külliyatının tüm baskıları ve farklı dillerdeki çevirileri yer alabilir.

•Risale-i Nur’u okumayı kolaylaştıran mobil uygulamalar geliştirmek.

•Bu uygulamalarda arama, not alma ve altyazı ekleme gibi özellikler yer alabilir. Wikipedia benzeri bir uygulamayı dijital bir platformda yayınlamak ve sürekli güncelleyerek aktif tutmak.

•Risale-i Nur’un temel prensiplerini anlatan online kurslar ve eğitimler düzenlemek.

•Bu kurslar ve eğitimler farklı platformlarda (Zoom, Google Meet vb.) ücretsiz veya ücretli olarak sunulabilir.

Başta da ifade ettiğimiz gibi bu konularda proje fikri olanları ve yukarıdaki hususlarla ilgili katkı yapabilecek uzmanların iletişim kurmalarını bekliyoruz. Bu iletişim [email protected] mail adresi üzerinden sağlanabilir.

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Van Mevlidi ve Bediüzzaman Kültür Merkezinin açılışı

Önemli faaliyetlerimizden biri de bu hafta sonu gerçekleşecek. Geleneksel hale getirdiğimiz Bediüzzaman Mevlidi inşallah 29 Haziran Cumartesi Van merkezde ifa edilecek. Mevlit öncesi ise bölgede önemli bir hizmete vesile olacağına inandığımız Bediüzzaman Kültür Merkezi’nin açılışı yapılacak. Bediüzzaman Said Nursi’nin hayatında önemli bir yeri olan Van, O’nun yoğun bir fikri çalışma ve tefekkür dönemine sahne olmuştur. Bu dönemde, Risale-i Nur’un temel fikirleri şekillenmeye başlamış ve ilk eserleri kaleme alınmıştır.

Bu vesile ile bütün okuyucularımızı programımıza davet ediyor, hayırlara vesile olmasını dua ve niyaz ediyoruz.

Okunma Sayısı: 359
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