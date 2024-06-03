Risale-i Nur yayıncılığı ve yeni medya anlayışı

Risale-i Nur Külliyatı, İslâm’ın temel prensiplerini ve evrensel değerleri günümüz insanlarına yorumlayarak, akıllara ve kalplere hitap eden çağdaş bir Kur’ân tefsiridir.

Günümüzde Risale-i Nur yayıncılığı üzerinde faaliyet gösteren kuruluşlar, geleneksel faaliyetlerini yürütürken, bir yandan da yeni medya anlayışının gereklerine odaklanma zarureti vardır. Ancak bu şekilde, verilmek istenen mesajın daha geniş kitlelere ulaştırması mümkündür

Yeni medya anlayışının odaklandığı hususlar şunlardır:

Çağa uygun iletişim metodları: Risale-i Nur’un mesajlarını günümüz gençleri ve yetişkinleriyle buluşturmak için dijital platformlardan yararlanılmalıdır. Sosyal medya, bloglar ve dijital kitap formatları gibi modern iletişim araçları, geniş kitlelere ulaşmak için kullanılmalıdır.

Açık ve anlaşılır dil (şerh ve izah): Risale-i Nur eserleri, İslâmî bilgiyi, terminolojik ve kültürel bir dille aktarırken günlük konuşma diline de başvurur. Risale-i Nur’un orijinal lisanı elbette ve mutlaka korunmalıdır. Bununla birlikte yayıncılık sürecinde, hedef kitleyi anlamak ve onların seviyelerine uygun dil kullanımını ihmal etmemek gerekir. Bu da ancak şerh ve izah türünden çalışmalarla olabilir.

Toplumun ihtiyaçları olan konulara odaklanmak: Risale-i Nur eserlerinin toplumun problemlerine değinen bölümleri, onların ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde vurgulanmalı, özellikle gençlerin ilgisini çekebilecek konulara odaklanılmalıdır.

Eğitim faaliyetleri: Risale-i Nur yayıncılığı sadece kitap basımıyla sınırlı kalmamalıdır.

Seminerler, konferanslar ve online eğitimler aracılığıyla insanların Risale-i Nur’u daha derinlemesine öğrenmeleri ve anlamaları sağlanmalıdır. Risale-i Nur’un önemli prensiplerini ve mesajlarını anlatan seminerler ve eğitim programları düzenlemek, insanların daha derinlemesine bir anlayışa sahip olmalarını sağlayabilir. Bu seminerler, üniversitelerde, topluluk merkezlerinde veya çeşitli organizasyonlar tarafından düzenlenebilir.

Diyalog ve iletişim: Risale-i Nur yayıncıları, toplumla aktif bir diyalog içinde olmalı ve yöneltilen sorulara açık ve anlaşılır bir dille cevap vermelidir. İnsanların ihtiyaçlarını anlamak ve onlara yardımcı olmak için iletişim kanalları sürekli açık tutmalıdır. Risale-i Nur’un mesajlarını güncel olaylar üzerinden yorumlayarak insanların bu eserleri yakından tanımasını sağlayabiliriz.

Topluluklar, okuma grupları veya çeşitli sosyal platformlarda paylaşımlar yaparak, Risale-i Nur’un yaklaşımını yaygınlaştırabiliriz.

Farklı hedef kitleler: Risale-i Nur eserleri, her yaş grubuna hitap etmektedir. Bu yüzden yayıncılık stratejileri farklı yaş gruplarına uygun olarak düzenlenmelidir. Gençler, yetişkinler ve yaşlılar için özel olarak tasarlanmış içerikler geliştirilmeli.

Dijitalleşme ve çevrimiçi yayınlar: Risale-i Nur eserlerini dijital platformlarda daha erişilebilir hale getirmek önemlidir. Bu, e-kitap formatında sunulabilir, çeşitli dijital kitap platformlarına yüklenerek geniş kitlelere ulaşılabilir. Ayrıca, Risale-i Nur’un sesli kitap versiyonları da hazırlanabilir ve popüler podcast platformlarında yayınlanabilir.

Çok dilli yayınlar: Risale-i Nur’un çeşitli dillerde yayınlanması ve böylece uluslararası kitlelere ulaşması önemlidir. Bu, kitapların çevirilerini yapmak ve farklı dillerde basımını sağlamak anlamına gelir. Özellikle İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca gibi yaygın dillerdeki çeviriler büyük bir ihtiyacı karşılayabilir.

Görsel pazarlama: Risale-i Nur’un önemli noktalarını vurgulayan, modern ve etkileyici görüntülü içeriklerin oluşturulmasıyla birlikte sosyal medya ve diğer dijital platformlarda pazarlama yapılabilir. Bu, kısa videolar, infografikler, alıntılar gibi konuları içerebilir.

Yukarıda sözü edilen konularla ilgili düşünceleri ve projelerini bizimle paylaşanlarla iş birliğine hazır olduğumuzu ifade ediyor, iletişim kurmalarını bekliyoruz.

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KAMPANYALI ÇANTA BOY RİSALE SETİ SATIŞTA

Yeni Asya Neşriyat tarafından hazırlanan “Kampanyalı Risale Seti” Pazarlama ve Satış birimimiz tarafından iki set halinde satışa sunuldu. “Kampanyalı Çanta Boy Risale Seti” 14 kitaptan, “Medrese-i Yusufiye Seti” ise 15 kitaptan meydana geliyor.

Kampanyalı Çanta Boy Risale Setinde; Gençlik Rehberi, Haşir Risalesi, Sünnet-i Seniyye Risalesi, Hanımlar Rehberi, Âyetü’l-Kübra, Hürriyet Adalet Meşveret, Meyve Risalesi, Hizmet Rehberi, Nur’un İlk Kapısı, Medrese-i Yusufiye Risalesi, Bediüzzaman Cevap Veriyor, Beyanat ve Tenvirler, Namaz ve Hikmetleri ve Konferans eserleri yer alıyor. Medrese-i Yusufiye Setimizde ise bu kitaplara ilâveten Yeni Asya’nın Manevî Mimarı Zübeyir Gündüzalp adlı eser bulunuyor.

Her iki setimizin içinde yer alan kitaplar tek tek olarak da satılmaktadır.

Çanta Boy Risale Setinin liste fiyatı (kampanyalı 14 kitap) 1.100,00 TL, Medrese-i Yusufiye Setinin (kampanyalı 15 kitap) ise 1.150,00 TL’dir.

Mağazalarımızda satışa sunulan setlerimizi www.yeniasyakitap.com’dan da % 25 indirimle satın alabilirsiniz.

