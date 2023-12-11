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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
11 ARALIK 2023 PAZARTESİ - YIL: 54

Şaşmaz pusula

Yeni Asya'dan Size
11 Aralık 2023, Pazartesi
Risale-i Nur’un “yasak kitap” muamelesi gördüğü, eserlerin gizlice basılıp dağıtıldığı, Nur sohbetlerinin polis-jandarma baskınlarına uğrayıp, Nurcuların karakol ve hapishanelerde eziyet görüp mahkemelerde yargılandığı, onlarla birlikte bütün dindarların ağır baskılara maruz kaldığı bir dönemde yayın hayatına atılan Yeni Asya, yola çıktığı günden itibaren bu baskı ve yasaklarla mücadele etti.

Nurculara ve ehl-i imana yapılan baskılara karşı çıktı ve onları savundu. Yöneltilen haksız suçlama ve iftiraları çürüttü. Risale-i Nur hakkındaki asılsız iddiaların geçersizliğini delilleriyle ispatladı.

İhtilâlci zihniyetin zalimane uygulamaları sebebiyle dağa taşa korku havasının sindiği, “Said Nursî” ve “Risale-i Nur” kelimelerini ağzına almanın dahi cesaret meselesi olduğu o dönemlerde gerçekleri ortaya koyan cesur yayınlarıyla korku perdelerini yırttı, tabuları yıktı.

Bediüzzaman’ın hayatını ve düşüncelerini anlatan yazı dizileri ve kitap neşriyatı ile, toplumu ve yeni nesilleri bilgilendirdi, aydınlattı.

Geniş çaplı dosyalar hazırlayarak entelektüel kitlenin dikkatini Said Nursî ve Risale-i Nur gerçeğine çekmeye çalıştı ve başardı. 

Böylece, “tek parti” rejimi ve zihniyetinin, başından beri kendi hedefleri için en büyük engel ve tehdit olarak gördüğü Bediüzzaman ve Risale-i Nur hakkındaki—yalan ve iftiralara dayalı—propagandalarıyla zihinlerde oluşturmaya çalıştığı ön yargıları dağıttı, parçaladı.

Daha önemlisi, aklı, kalbi ve vicdanı Risalelerdeki hakikatlerle nurlanmış nesiller yetişmesine, neşriyatıyla çok büyük katkılar yaptı.

Keza hayatın ve hadiselerin akışı içinde sürekli değişen gündemleri, eserlerdeki Kur’anî ve değişmez ölçü ve hakikatler çerçevesinde yorumladı; toplumun selâmet, huzur ve mutluluğunun bu ölçülere uymakla sağlanabileceğini, aksi halde kriz ve sorunlardan hiçbir zaman başımızı alamayacağımızı vurguladı.

Siyasetle ilgili değerlendirmelerinde, “demokrasi, hukuk, adalet, suç ve cezanın şahsîliği, dinin siyasî hedefler için araç ve basamak olarak kullanılamayacağı, siyasetin dine hizmetkâr kılınması gerektiği” gibi temel değer ve ölçüleri öne çıkaran bir çizgi ortaya koydu.

Kapalı kapılar ardında hazırlanmış maksatlı “toplum mühendisliği” projelerine dayalı olarak estirilen konjonktürel rüzgârların aldatıcı cazibesine hiçbir zaman kapılmadı; ne pahasına olursa olsun yerinde sabit durarak, şaşmaz bir pusula ve her zaman parlayan bir deniz feneri gibi topluma yol göstermeye devam etti.

Bundan sonra aynı çizgide yoluna devam edecek inşaallah.

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Karamürsel Kitap Fuarı

Yayınlarımızın yoğun ilgi gördüğü Ankara Kitap Fuarı dün sona ererken, 4 Aralık'ta açılan ve yarın akşama kadar devam edecek olan Karamürsel Kitap Fuarında da Çınar Derneğinin standında yayınlarımız kitapseverlerin ilgisine sunuluyor.

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Takvimlerimiz çıktı

2024 Bediüzzaman ve Yeni Asya takvim çeşitlerimiz çıktı. Takvimlerimiz temsilciliklerimizden ve yeniasyakitap.com adresinden temin edilebilir.

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