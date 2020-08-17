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17 AĞUSTOS 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

Şevk ve enerji tazelemek için

Yeni Asya'dan Size
17 Ağustos 2020, Pazartesi 00:56
Yaz genelde bir gaflet ve rehavet mevsimi olarak algılanır ve öyle yaşanırken, Yeni Asya okuyucuları için çok farklı manalar ihtiva ediyor.

Onlar bu mevsimi de hizmet programlarıyla değerlendirme gayreti içinde oldular.

Okuma programları, çok amaçlı piknikler, mezun buluşmaları, hizmetle bütünleştirilen seyahat ve tatil planları, hem dinlenme, hem de yeni sezon öncesinde manevî bataryaları yeniden doldurma fırsatları olarak büyük istifadelere vesile oluyordu.

Bu buluşmalar, Üstadın müfritane irtibat tavsiyesinin yerine getirilmesi açısından da çok güzel vesilelerdi.

Ne yazık ki, bu yaz bunların çoğu korona sebebiyle istenen ölçüde yapılamadı.

Ege’nin Ödemiş-Gölcük pikniği gibi yapılabilenler de kısıtlı ve dar çerçevede yapıldı, yapılıyor.

Gerçek şu ki, müfritane irtibat içinde olmaya her zamankinden çok daha fazla ihtiyacımız var.

Hem tesanüdümüzü muhkem tutmak, hem Üstadın “şevk-i mutlak” olarak ifade ettiği hizmet şevk ve enerjimizi tazelemek için.

Keza mevcut hizmetleri herhangi bir aksama ve kesintiye meydan vermeden devam ettirebilmek; ve bunlara ilâveten yeni yeni hizmet hamlelerini gerçekleştirebilmek için...

Yeni Asya okuyucularının çok iyi bildiği ve fiilen de yaşadığı gibi, ayrıntılara takılmayıp hayat seyrinin bütününü kesintisiz bir silsile halinde nazarında tutarak, hayat emanetini ancak bir istihdam-ı İlâhî ile dahil olunabilen bir kudsî hizmet dairesi içinde en güzel şekilde değer- lendirmenin ve bu büyük nimetin hakkını lâyıkıyla verip şükrünü eda edebilmenin en önemli şartlarından biri, bu şevk-i mutlak düsturuyla ve beraberindeki ihlâs, sadâkat, sebat, metanet hasletleriyle yola devam edebilmek.

Bunun için de düzenli ve kesintisiz Risale okumaları son derece önemli.

Gerek şahsî, gerek korona sebebiyle online, gerekse icab eden tedbirlere riayet etmek suretiyle vicahen bir araya gelerek yapılan müzakereli dersler...

Tatilin kalan kısmını da bu manalar çerçevesinde en güzel şekilde değerlendirerek, yeni hizmet sezonuna olabildiğince hazırlıklı ve donanımlı şekilde girebilmeye muvaffak kılmasını Rabbimizden niyaz ediyoruz.

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Barla buluşması

Mağaza temsilcilerimizin geleneksel Barla toplantısı gayet verimli ve istifadeli geçti. Toplantıda neşriyat hizmetlerimizin mevcut durumu ve yeni projeler hakkında bilgi verilip fikir teatisinde bulunuldu.

Bu çerçevede, son dönemde çok istenen lugatçesiz ve dipnotlu külliyatın basımının devam ettiği; İşaratü’l-İ’caz, Mesnevî-i Nuriye, Asâ-yı Mûsa ve Kastamonu Lâhikası’nın çıktığı, diğerlerinin de seri şekilde çıkacağı bilgisi verildi.

Toplantıya ilişkin detaylı bilgileri bilâhare paylaşalım inşaallah.

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