Sosyal sorumluluk projelerinde çeşitlilik

Geçen hafta Yeni Asya Medya Grubu olarak toplumda görünürlüğümüzü arttırmak ve daha bilinir hale gelmek için yapılabilecek bazı sosyal sorumluluk projelerine örnekler vermiştik.

Bazı okuyucularımızdan gelen talepler doğrultusunda proje düşüncelerini geliştirerek bilginize sunuyoruz. Aşağıdaki proje fikirleri örnek olarak verilmiştir ve her bölgenin ihtiyacına göre çeşitlendirilebilir ve geliştirilebilir.

Proje Örnekleri

“Adalet İçin Birlikte” Kampanyası:

• Yeni Asya Medya Grubu, okuyucuları ile birlikte çeşitli illerde “Demokrasi ve Adalet” temalı seminerler düzenleyebilir. Bu seminerlerde, hukukçular, akademisyenler ve gazeteciler demokrasi kültürünü güçlendirme ve adaletin toplumdaki önemini vurgulayan konuşmalar yapabilir. Böylece, toplumsal farkındalık arttırılarak kişilerin haklarını öğrenmesi teşvik edilebilir. Adalet sistemiyle ilgili problemleri gündeme getiren haberler, röportajlar ve analizler yayınlanabilir.

“Demokrasi Okulları” Projesi:

• Demokrasi şuurunu geliştirmek, gençlerin siyasî katılımını teşvik etmek, demokratik değerlere bağlı bir toplum oluşturmak için okullarda ve üniversitelerde demokrasi konulu seminerler, atölye çalışmaları ve paneller düzenlenebilir.

“İyilik Zinciri” Projesi:

• Yakın çevremizde mutlaka yardıma muhtaç kişiler ve aileler olabilir. Sosyal dayanışmayı güçlendirmek, iyilik hareketini yaygınlaştırmak, ihtiyaç sahibi kişiler ve topluluklara destek olmak, okuyucularımızın katılımıyla düzenlenecek yardım kampanyaları (kıyafet, gıda, oyuncak toplama, vs.), yetim çocuklara, engelli kişilere, yaşlılara yönelik destek projeleri düşünülebilir.

“Medya Okuryazarlığı Atölyeleri”:

• Özellikle gençler arasında yanlış bilgi ve dezenformasyonla mücadele etmek gayesiyle medya okuryazarlığına yönelik atölyeler düzenlenebilir. Bu atölyelerde, haberlerin nasıl üretildiği, doğru haberin nasıl ayırt edildiği, sosyal medyanın etkileri gibi konular işlenebilir.

Mülteci ve Göçmenlere Destek Kampanyaları:

• Yeni Asya, okuyucularını da dahil ederek mülteci ve göçmenlerin topluma adaptasyonuna destek sağlayacak projeler düzenleyebilir. Türkçe, Arapça, İngilizce, Osmanlıca gibi dil eğitimi, kültürel entegrasyon faaliyetleri ve gıda yardımı gibi programlar bu kapsamda değerlendirilebilir.

Dijital Okuryazarlık Projeleri:

• Yeni Asya okuyucularıyla birlikte, özellikle yaşlı kişiler ve dijital dünyaya uzak kalan kesimler için dijital okuryazarlık eğitimleri düzenlenebilir. Bu sayede insanların teknolojiyi daha şuurlu ve faydalı şekilde kullanması sağlanabilir.

Sonuç olarak uygulanan sosyal sorumluluk projeleri hem okuyucularımızın dayanışmasını güçlendirecek, hem de çevremizdeki insanlarla daha derin bir bağ kurarak topluma fayda sağlayacaktır.

Okuyucularımızın yürütebileceği bu projelerin, Türkiye’nin daha adil, demokratik, iyilik dolu ve sürdürülebilir bir geleceğe kavuşmasına katkı sağlayacağına inanıyoruz.

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FUARLAR DEVAM EDİYOR

Risale-i Nurlar ile onun şerh ve izahı manasını taşıyan kültürel yayınlarımızın ilânatına vesile olan fuarlarda Yeni Asya Neşriyat olarak yer almaya devam ediyoruz. Gazetemizde yayınlanan fuar ilânlarından anlaşılacağı gibi, bu sezon da pek çok mahalde okuyucularımızın desteği ile fuarlara katıldık. Devam eden fuarlardan, Trabzon Kitap Günleri’nde stand açtık. “Herkes okusun” sloganıyla başlayan fuar 1 Aralık’a kadar devam edecek. 29 Kasım’da başlayacak 21. Ankara Kitap Fuarında da yayınevi olarak yerimizi alacağız. Fuar 8 Aralık’a kadar devam edecek. Fuarlarda yazarlarımız da kitaplarını imzalayıp, okuyucularıyla sohbet etme fırsatı buluyor.

Hayırlı haftalar diliyoruz.