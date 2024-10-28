Toplantı haftasına girerken

Bu hafta sonu, yılın bizim için önemli buluşmalarından biri olan Temsilciler Toplantımızı müessesemizin Güneşli Tesislerinde gerçekleştireceğiz.

Katılımcılığın ve fikir alışverişinin gücüne inanan bir yapı olarak bu toplantılar, hizmetlerimizi daha da ileriye taşımamız adına büyük bir önem taşıyor.

İstişarelere Önem Veriyoruz: Son toplantıdan bu yana hem eski yönetim kurulu üyelerimizle, hem de bölge sekreterlerimizle İstanbul ve Ankara’da istişari toplantılar yaparak hizmetlerimiz üzerine değerlendirmelerde bulunduk. Önümüzdeki Cuma günü de aktif yazarlarımız ve personelimizle bir araya gelerek neşriyatımızı daha nasıl iyileştirebiliriz konusunu ele alacağız.

Dijital Altyapı ve Yeni Asya TV: Gazetemizin dijitalleşme çalışmaları devam ediyor. Bu doğrultuda Yeni Asya TV için alt yapı çalışmalarımızı gözden geçirip, teknik personel istihdamına başladık. İlk programlarımızdan biri, sosyal medya ahlâkı üzerineydi. Toplumun dijital ortamlarda karşılaştığı zorluklara çözümler sunmayı hedefleyen bu tür programlarla dijital ahlâkı güçlendirmeyi amaçlıyoruz. Ayrıca, uzun zamandır üzerinde çalıştığımız Yeni Asya belgesel projemiz üzerinde de çalışmaya başladık.

Gazetemiz ve diğer web sitelerimizin iyileştirilmesi için yürüttüğümüz çalışmaların sonuna yaklaştık. Çok yakında, daha modern bir yüzle sizlerle buluşacağız.

Eğitim Faaliyetlerimiz Başlayacak: Gazetecilik ve dijital yayıncılık eğitimleri serimize yakında başlıyoruz.

Yurtdışı Hizmetlerimiz: Yurt dışı hizmetlerimizle ilgili olarak da güzel haberlerimiz var. Avustralya Nur Vakfı ile ortaklaşa yürüttüğümüz yurt dışı kurban organizasyonu oldukça verimli geçti ve 2025 yılı için şimdiden daha kaliteli bir hizmet sunmak adına hazırlıklara başladık. Destek veren herkese bir kez daha teşekkür ediyoruz. Kıbrıs Hizmet binamız, yeni yapısıyla faaliyete geçti.

Yeni Asya Vakfı: Vakıf binamızda İstanbul Temsilciliğinin katkılarıyla iyileştirmeler yapıldı, kendilerine teşekkür ediyoruz. Van Bediüzzaman Külliyesinin açılışını yaparak, bölgedeki hizmetler adına önemli bir ihtiyaca cevap vermiş olduk. Barla tesislerimiz de yenilenen yüzüyle bir sezonu tamamladı, iyileştirmelerimiz devam edecek.

Risale-i Nur Kongresi: 2025 yılı Risale-i Nur Kongremizin ana konusu, Risale-i Nur Enstitüsü Akademik Kurulun katkılarıyla “Kâinattaki En Yüksek Hakikat: İman” olarak belirlendi. Kongre düzenleme çalışmalarımız devam ediyor.

Hakemli Yazarlık Uygulaması: Gazetemiz ve kitap neşriyatımızda uygulamaya başladığımız “Yazı Tetkik Heyetleri” ve “Hakemli yazarlık” sürecinin ilk sonuçlarını değerlendirdik. Bu uygulama, yazılarımızın kalitesini arttırmayı ve daha objektif bir gazetecilik anlayışını geliştirmeyi hedefliyor. Bu konuda katılımcılara cuma günü yapılacak toplantıda bilgi vereceğiz.

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NEŞRİYAT HİZMETLERİMİZ

Kur’ân, Tefsir ve Meallerimiz Büyük İlgi Gördü: Yeni Asya Neşriyat tarafından yayın dünyasına kazandırılan, yakın zamanda okuyucularıyla buluşan Risale-i Nur Açıklamalı Kur’ân-ı Kerîm ve Türkçe Meali ile meal-tefsir ve meal versiyonları büyük bir coşkuyla karşılandı. Yıllar süren titiz çalışmalar sonrasında vücuda getirilen bu temel eserleri inceleyen her okuyucumuz benzer takdir hislerini dile getirdi. Öyle bir heyecan dalgası yaşandı ki, okuyucularımız, emeği geçenleri tebrik ederek “aile efradı” ve yakınları için de siparişte bulundular.

Risale-i Nur Yayıncılığı: Risale-i Nur neşriyatı sahasında mümtaz bir yere sahip olan yayınevimiz hem her sosyal statü ve ekonomik seviyeye hitap eden külliyat baskılarını çeşitlendiriyor, nüsha karşılaştırmaları yapıyor, hem de her biri Risale-i Nurların şerh ve izahı mahiyetinde eserler yayınlıyor. Bu cümleden olarak bu yıl içinde 100’e yakın eserin ya yeni baskısı yapıldı ya da biten baskıları yenilendi.

Gazetemiz Hizmetlerine Devam Ediyor: Kur’ân’ın bu çağa mesajı olan Risale-i Nur Külliyatı’nı “matbuat lisanıyla konuşturma” misyonuyla çıkan gazetemiz, ayrıca demokratik değerlere bağlılık, insan hakları, hukukun üstünlüğü, suçun şahsîliği gibi temel insanî değerleri esas alarak yayınına devam etmektedir.

Kültür Kitaplarımız: Yeni eserleri yayınlamaya devam ediyoruz. Son aylar içinde Kenan Taştan’ın Yitik Hayatlar, İslam Yaşar’ın Kudüs Dâvâsı Filistin Meselesi, Kâzım Güleçyüz’ün Derin Tuzak Yeşil Kemalizm, Sadettin Önal’ın Esma Elif-Ba, Can Kardeş Çocuk Yayınları, YUHİB’in katkılarıyla Risale-i Nur’la ilgili yabancı dilde 4 yeni eseri neşrettik.

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FUARLARIMIZ DEVAM EDİYOR

Fuar sezonumuz, 20-29 Eylül 2024 tarihleri arasında yapılan 7. Manisa Kitap Fuarı ile başladı. 30 Eylül-8 Ekim 2024 tarihleri arasında TÜYAP Samsun 9. Karadeniz Kitap Fuarı, 04-13 Ekim 2024 tarihleri arasında Tokat Kitap Günleri, 11-20 Ekim 2024 tarihleri arasında 7. Kayseri Kitap Fuarı ve 12-20 Ekim 2024 tarihleri arasında gerçekleşen CNR 9. Mersin Kitap Fuarı ile devam etti.

7. Denizli Kitap Fuar (18-27 Ekim 2024) ve 11. Konya Kitap Günleri Fuarı (19-27 Ekim 2024) da geçtiğimiz hafta sonu sona erdi.

26 Ekim’de başlayan 4. İzmir Kitap Fuarı ise 3 Kasım 2024’e kadar gezilebilecek.

Fuarlarımızın tanıtım kampanyalarını kurumsal sosyal medya hesaplarımızdan paylaşmanızı istirham ediyoruz.

Hayırlı ve bereketli haftalar diliyoruz.