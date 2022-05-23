Toplantının ardından

Bu yılın bahar dönemi Temsilciler Toplantısını geçtiğimiz geçtiğimiz 21-22 Mayıs Cumartesi -Pazar günleri yine gazete binamızda, Türkiye’nin dört bir köşesinden, Avrupa ve Avustralya’dan gelen temsilcilerimizin iştirakiyle gerçekleştirdik.

Toplantı her zamanki gibi hem tekrar görüşüp hasret gidermeye vesile oldu, hem de hizmetimizle ilgili konularda müzakere ve fikir teatilerinde bulunuldu.

Geçen toplantıdan bu yana neşriyat hizmetlerinde meydana gelen gelişmeler hakkında bilgi verildi.

Geçen hafta bu köşede gazetemizle ilgili olarak aktarılan bilgilere ilaveten:

Yeni Asya Neşriyat Araştırma Merkezinin yayına hazırladığı baskısı yapılan kitaplarla, hazırlığı devam etmekte olan eserler hakkında bilgi verildi.

Bu çalışmalarda ağırlık yine Risale-i Nur Külliyatına dahil eserlerde.

Bunların yanında, eldeki diğer dosyalardan hazırlığı devam edenlerin bilgisi takdim edildi.

Çocuk yayınları faslından, Can Kardeş dergimizdeki çizgi romanları kitaplaştırma çalışmalarının başladığı belirtildi.

Dergilerimiz Bizim Aile, Can Kardeş ve Genç Yorum’un yayın ve çalışmaları hakkındaki bilgiler aktarıldı.

Dijital medya alanındaki çalışmalar olarak, Kadir Gecesinden itibaren yayına giren Mobil Külliyat Uygulamamız, haber portalımız, sosyal medya hesaplarımızla ilgili en son güncel bilgiler paylaşıldı.

Kitap, dergi, gazete ve takvim pazarlama ve satış faaliyetleri, Külliyat ve cezaevlerine kitap başta olmak üzere kampanyalarımız ve reklam çalışmaları hakkında bilgi verildi.

Risale-i Nur Enstitüsü, Köprü dergimiz ve Yeni Asya Vakfı ile ilgili bilgiler nakledildi.

Bütün bu birimlerimiz ve hizmet alanlarında, tek adam rejimi kaynaklı olumsuzluklara ve son dönemde gittikçe ağırlaşan ekonomik krizin getirdiği olağanüstü zorluklara rağmen faaliyetlerin devam ettiği ifade edilirken, yeni hedefler ve yeni hizmet projeleri için de gayretlerin sürdüğü belirtildi.

Ayakta kalabilmenin dahi başarı olduğu bu ortamda bu hizmetlerin devamının, her zaman devam ettiğine inandığımız İlahî inayet ve şahs-ı manevînin her zamanki samimi sahiplenmesi ile mümkün olduğu bir kez daha vurgulandı.

Toplantının ağırlıklı gündemi yine sistem çalışmaları oldu. İlgili komisyonun bölgelerden gelen görüşler ışığında geliştirdiği tekliflere, müzakere ve oylamalarla büyük ölçüde son şekli verildi.

Toplantımıza katılan ve müzakerelere katkıda bulunan bütün temsilcilerimize teşekkür ediyor; çıkan neticelerin hayırlı olmasını diliyoruz.