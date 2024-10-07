Yeni Asya Neşriyat’tan yeni eserler

1. Kur’ân-ı Kerim ve Türkçe Meallerimiz 5 farklı tarzda istifadenize sunuluyor

Meallerimiz çeşitleniyor

Kur’ân, Meâl ve Tefsir (büyük boy) özellikli şaheserimiz çıktı ve büyük ilgi gördü. Eserimize talepler artarak devam ediyor. Bu eserimizden bir ay sonra (geçen ay başı) daha önce planlanan “Risale-i Nur Açıklamalı Kur’ân-ı Kerim ve Türkçe Meali orta boy, karton kapak ve yine “Açıklamalı Kur’ân-ı Kerim ve Türkçe Meali çanta boy, karton kapak” olarak baskısı tamamlanarak okuyucularla buluştu.

Bu hafta ise, yine “Meallerimiz çeşitleniyor” projesi kapsamında iki farklı özellikte mealimiz sizlerle buluşacak. Bunlardan biri; “Risale-i Nur Açıklamalı Kur’ân-ı Kerim ve Türkçe Meali orta boy, esnek bez cilt,” diğeri ise, Açıklamalı Kur’ân-ı Kerim ve Türkçe Meali çanta boy, esnek bez cilt” olmak üzere mağazalarımız ve satış temsilciliklerimizle seçkin kitapçılara gönderilecek. Böylece 5 farklı özellikte olmak üzere Kur’ân-ı Kerim ve Türkçe Açıklamalı projemizin %90’lık kısmı tamamlanmış oluyor.

2. Kudüs Dâvâsı, Filistin Meselesi

Usta yazar İslâm Yaşar tarafından kaleme alınan “Kudüs Dâvâsı, Filistin Meselesi” adlı eserde, İslâm âlemi ve insanlığın halen kanayan bir yarası ele alınıyor. Eserde, meselenin tarihî arka planı, gelinen nokta ve kaderî cihet Bediüzzaman Said Nursî’nin bakış açısıyla yorumlanıyor. Teşhis ve tedavi yolu gösteriliyor:

“Bin yıllık dâvâ, bir asırdır kanayan yara ve bitmeyen mezalim... Tarihî gerçekler, içtimaî hadiseler, siyasî oyunlar, beşerî zaaflar. Bediüzzaman’ın nazarı ile teşhis, tedavi ve teselli vesileleri. Yegâne çare; ‘Doğru İslâm’ı ve İslâm’a lâyık doğruluğu yaşamak.’ Yani İttihad-ı İslâm.”

3. Derin Tuzak Yeşil Kemalizm

Gazetemiz Genel Yayın Yönetmeni Kâzım Güleçyüz imzasıyla yayınlanan “Derin Tuzak/Yeşil Kemalizm” adlı eserde Türkiye’nin demokratikleşmesi ve gelişimi önünde engel teşkil eden resmî ideolojinin “yeşil versiyonu” inceleniyor.

Takdiminde denildiği gibi; “Kemalizm, her alanda iflas etmiş bir müflis proje olduğunun açıkça görülmesine rağmen, farklı taktiklerle ömrü uzatılarak topluma dayatılmaya devam ediyor. Son aşamada Kemalizm’in ömrünü uzatanlar da ‘din adına siyaset’ yapan kadroların iktidarları ile onlara arka çıkıp destek veren dinî gruplar.”

Kitap, bir gerçeğe dikkatleri çekmek ve bu noktada bir farkındalık oluşturmak gayesi taşıyor.

4. Esma/Elifba

İlâhiyatçı/Eğitimci Sadettin Önal tarafından hazırlanan “Esma/Elifba” adlı eser, benzer kategorideki çalışmalardan farklı ve orijinal özellikler taşıyor. Eser, takdiminde özetle şöyle tanıtılıyor: “İlâhî mesajın okunması nasıl daha kolay bir şekilde sağlanabilir fikri bu araştırmanın temelini oluşturdu.

“Hz. Ali’nin (R.A.) ‘İlâhî kitapların sırrı Kur’ân’da, Kur’ân’ın sırrı ve özeti Fatiha’da, Fatiha’nın sırrı ve özeti Besmelede, Besmelenin sırrı ve özeti ‘ب’harfinde, onun da sırrı, özeti altındaki noktadadır. Ben de ‘ب’harfinin altındaki noktayım’ sözünün tesiri oldu.

“Bu çalışmadaki harf sırası ve öğretimdeki harf grupları Risale-i Nur Külliyatında yer alan ilk sekiz küçük sözdeki Arapça metinlerden tesbit edilmiştir. Alanında metodik olarak bir ilki teşkil eden bu çalışmada eksikliklerin olması muhtemeldir. Bu konudaki teklifleriniz noksanları telâfi edecektir.”

Yeni çıkan bu eserlerimiz de mağazalarımız ve satış temsilciliklerimizde satışa sunuldu.

5. 2024-2025 yılı fuar sezonumuz başladı

Üstad Said Nursi, Lem’alar adlı eserinde “Bu zamanda Nurlarla hizmet-i imaniye, her tarafta ilânatla ve muhtaç olanların nazar-ı dikkatlerini celb etmekle olur” demektedir. Fuarlar da hem Risale-i Nur Külliyatı, hem de onun şerh ve izahı mahiyetindeki yayınlarımızın ilânatı ve geniş çevrelere tanıtımı bakımından önemli bir mecra teşkil ediyor.

Biz de yayınevi olarak fuarlara katılıma özel önem veriyor, mahallerimizi teşvik ediyor, lojistik destek veriyoruz.

Gerçekleştirilen fuarlar

•Manisa 7. Kitap Fuarı- 20-29 Eylül- 2024.

•TÜYAP Karadeniz 9. Kitap Fuarı (Samsun) 28 Eylül-6 Ekim 2024.

Sözleşmesi yapılan ve önümüzdeki günlerde katılacağımız fuarlar:

•Tokat Kitap Günleri Başlıyor. 04-13 Ekim 2024,

•Kayseri 7. Kitap Fuarı: 11-20 Ekim 2024,

•CNR Mersin Kitap Fuarı: 12-20 Ekim 2024,

•14. Kocaeli Kitap Fuarı: 04-13 Ekim 2024.

Hepinize bereketli bir hafta dileğiyle istifadeli okumalar diliyoruz.