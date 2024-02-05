Yeni basılan eserlerimiz

Yeni Asya Neşriyat hem yayın hayatına kazandırdığı yeni eserlerle, hem de farklı versiyonlarda yeni baskılarını yaptığı kitaplarla okuyucularının taleplerini karşılama gayretlerini sürdürüyor.

Bu çerçevede Ocak ayında basılan eserlerimiz şunlar: * 5 kitaplık “Risale-i Nur Eğitim Seti” yeni baskı, cilt ve kapak tasarımıyla yayınlandı. Setin içindeki kitaplar 1. Basamaktan 5 Basamak’a kadar 5 ciltten meydana geliyor. * 4 kitaplık “Kampanyalı Çanta Boy Risale Seti” basıldı. Set içindeki kitaplar; Gençlik Rehberi, Haşir Risalesi, Sünnet-i Seniyye Risalesi ve Hanımlar Rehberi. * Can Kardeş Çocuk Yayınlarından “Bilge Dede Hazret-i İdris’i Anlatıyor” isimli kitabımız okurlara sunuldu. * Tanzim Risaleler Seti grubundan Sirâcü’n-Nur , ilk olarak yeni tanzim, büyük boy, lugatçeli olarak basıldı. *** Can Kardeş Çocuk Yayınları Can Kardeş Çocuk Yayınları markası altında yayınladığımız çocuk yayınlarımız masaya yatırıldı.Yönetim Kurulunun talebiyle gerçekleşen toplantıda ilgili birimlerimiz sunumlar yaptılar. Genel Müdür Ramazan Bayram’ın açış konuşmasıyla başlayan toplantıda Pazarlama Satış Müdürü Cesim Aydın, halen satış listelerimizde yer alan çocuk yayınlarımız ve satış performansları hakkında bilgi verdi. Yeni Asya Neşriyat Araştırma Merkezi Müdürü Abdullah Eraçıkbaş yayına hazır ve üzerinde çalışılan dosyaları anlattı. Dijital-Sosyal Medya ve Bilgi İşlem Sorumlusu Yasin Aydın yayınlarımızın tanınırlık ve izlenme durumları konusunda kapsamlı bir sosyal medya sunumu yaptı. Sunum ve bilgilendirmelerin mahallerde de yapılması kararlaştırıldı. *** 55. yıl özel sayımız Fidanlık ekimizi ilk kez kağıt baskımızla birlikte vereceğimiz 21 Şubat özel sayımızla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Taleplerinizi şimdiden bildirmeye başlayabilirsiniz. *** Bediüzzaman Paneli 28 Nisan’da Konusu “Toplumun temeli aile” olarak belirlenen Risale-i Nur Kongresi ve Panelinin 27-28 Nisan günlerinde yapılması öngörülüyor.

Okunma Sayısı: 266

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.