Yeni Külliyat kampanyası

Önceki hafta duyurduğumuz Barla mağaza temsilcileri toplantısında alınan kararları uygulamaya başlıyoruz.

Bunlardan biri şuydu:

Yeni Tanzim Büyük Boy Külliyatın tanıtımının, mümkün olan tüm mecralar kullanılarak en iyi şekilde yapılması.

Bu Külliyatta şu âna kadar İşaratü’l-İ’caz, Mesnevî-i Nuriye, Asâ-yı Musa, Kastamonu Lâhikası, Sözler, Muhakemat, İman ve Küfür Muvazeneleri, Emirdağ Lâhikası, Mektubat, Lem’alar, Sikke-i Tasdik-i Gaybî, Tarihçe-i Hayat ve Barla Lâhikası’nın baskısı tamamlandı.

Şuâlar ise baskı aşamasında bulunuyor.

O da çıktıktan sonra kampanya için start vermeye hazır olacağız inşaallah.

İçinden geçtiğimiz ve korona salgınıyla daha da zorlaşan sıkıntılı süreçte böyle bir projeyi hayata geçirebilmemiz son derece önemli.

Bunun için, Barla’da ön siparişlerini aldığımız ve devamını hizmet mahallerine döndükten sonra ileteceklerini bildiren temsilcilerimizin ona göre hazırlıklarını yapıp taleplerini ulaştırmalarını rica ediyor ve bekliyoruz.

Burada, sıkça sorulan bir hususu bir kez daha ifade etmekte fayda görüyoruz.

Yeni Tanzim Külliyat, lûgate ihtiyaç duymadan külliyatı okumak isteyenlerin talebi.

Ayrıca maliyet noktasında da önemli bir avantaja sahip. Toplam sayfa sayısı daha az olacağı için fiyatı çok daha ekonomik.

Son dönemdeki kitap fuarlarında çokça karşılaştığımız bir durum:

Birçok kişi Külliyat almak istiyor, ama fiyatlarımız sayfa sayısının fazlalığı ve renkli baskı gibi sebeplerle diğer yayınevlerinin Külliyatlarına göre yüksek olduğu için zorlanıyor.

Bu yeni Külliyat versiyonu ile böyle bir talebi karşılamış olacağız inşaallah.

Bir kez daha hatırlatmış olalım: Yeni versiyon Külliyatta ana metin aynen korunuyor, ayet-hadis mealleri ile Arapça-Farsça ibarelerin tercümeleri de yer alıyor.

Ama Külliyat basımlarına bizim getirdiğimiz bir yenilik olarak lûgatçeli, dipnotlu, indeksli versiyonumuz da aynen devam edecek.

İsteyen, imkânına ve tercihine göre, istediğini alabilecek.

Küllliyat odaklı çalışmalarımız da devam edecek.

Bu çalışmalarımıza gösterdiğiniz ilgi ve katkılar için teşekkür ediyor, “Allah razı olsun” diyoruz.