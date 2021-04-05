Zübeyir Gündüzalp özel sayımız

Bu sene de hem 52. kuruluş yıldönümümüzün, hem de Üstadın 61. vefat yıldönümünün hakkını verdik çok şükür.

22 Şubat ve 23 Mart’ta çıkardığımız özel sayılar okurlarımızın yoğun ilgi ve takdirine mazhar oldu.

Bu tarihî sayıları, gazetemizin manevî mimarı Zübeyir Gündüzalp için, 50. vefat yıldönümü vesilesiyle hazırladığımız 2 Nisan özel sayısı ile tamamladık ve taçlandırdık.

Böylece, bu seneye mahsus çok özel bir hizmet hatırasını daha okurlarımıza ve kamuoyuna sunmuş; zengin arşivimize ilave etmiş olduk.

Bu değerli çalışmaya emeği geçen bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz.

Bu vesileyle, Üstad Bediüzzaman’ı, “Kâinata değişmem” dediği Zübeyir Gündüzalp başta olmak üzere talebelerinden ve İttihad-Yeni Asya kervanına dahil olup bu kudsî hizmete gönül ve emek vermiş kahramanlardan rahmet-i Rahman’a kavuşanları bir kez daha dualarla yad ediyoruz.

Bu hizmetin kırıksız ve tavizsiz bir çizgide bugünlere ulaşmasında emeği geçenlerden, bu uğurda ağır bedeller ödeyen Mehmet Kutlular başta olmak üzere, hayatta olanlara da sağlıklı ve hayırlı ömürler diliyoruz.

Bu kervan Rabbimizin inayeti ve şahs-ı manevînin ihlas ve tesanüdü ile dünya durdukça aynı kararlılıkla yürüyüşüne devam edecek inşaallah.

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Üstadı anma programları

Her sene yapageldiğimiz, ama geçen yıl planlandığı halde pandemi sebebiyle gerçekleştirilemeyen Üstadı anma programlarını bu yıl online olarak ve canlı yayınlarla icra ediyoruz.

21 Mart’ta Şanlıurfa’nın “Bediüzzaman’a göre hürriyet adalet” paneliyle başlayan bu programlar serisi 28 Mart’ın gündüzünde Avrupa-Yeni Asya ortak organizasyonu olarak yapılan “Dünyada Risale-i Nur ve Bediüzzaman,” aynı günün akşamında Adana’nın “Bediüzzaman ve demokrasi,” 2 Nisan akşamında Trabzon’un “Asr-ı Saadetten günümüze mesajlar” ve dün de Risale-i Nur Enstitüsünün “İnsanlık için yeniden Asr-ı Saadet” panelleriyle devam etti.

Enstitünün panelinde, 26-27 Mart’ta beş ayrı başlık altında yapılan masa çalışmalarıyla hazırlanan ve yine çok önemli mesajların yer aldığı sonuç bildirileri de duyuruldu.

Yoğun katılım ve ilgiyle takip edilen bu programların devamı gelecek inşaallah.

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2 Nisan kampanyası

Yeni Asya Neşriyat’ın 2 Nisan’a özel “Yeni Asya’nın manevî mimarı Zübeyir Gündüzalp” kampanyası da büyük ilgi gördü. Teşekkür ediyoruz.

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Ramazan sayfası

Bugünü saymazsak Ramazan’a erişmemize bir hafta kaldı. Nasipse haftaya bugün ilk teravihimizi kılıp ilk sahurumuza kalktıktan sonra 13 Nisan Salı günü ilk orucumuzu tutacağız.

Ramazan sayfamızın muhteva ve çerçevesi de büyük ölçüde şekillendi.

Katkıda bulunan arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz.