Kuraklıkla toprak çatladı

25 Ocak 2023, Çarşamba 23:48
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) son açıkladığı verilere göre, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yağışlar önceki yıl Aralık ayına göre yüzde 75 azaldı. Çiftçiler endişeli; uzmanlar ise bilinçsiz kullanımın yeraltı sularını da bitirebileceği uyarısı yapıyor.
Diyarbakırlı çiftçi Bişar İçli VOA Türkçe ekibine tarlasında çatlayan toprağı gösteriyor. İki aya yakın bir süredir yağış almayan bölgede toprak çatlamaya başladı. İçli’nin gösterdiği yerdeki çatlak bir parmak genişliğinde. Buğday, nohut gibi bakliyatlar eken İçli, susuz tarım yapıyor. İçli’nin gezdirdiği nohut ekili tarla kupkuru. Birkaç küçük filiz dışında yeşeren tohum yok. İçli’ye göre normal şartlar altında tohumların şimdiye kadar yeşermesi ve 15-20 santimetreye kadar uzaması gerekiyordu. İçli geçen yıl bugünlerde bölgenin santimetrelerce karla kaplı olduğunu hatırlatarak, çiftçiler için kritik günlerin yaklaştığını söyledi.
Haber Merkezi
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