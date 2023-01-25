Kuraklıkla toprak çatladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) son açıkladığı verilere göre, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yağışlar önceki yıl Aralık ayına göre yüzde 75 azaldı. Çiftçiler endişeli; uzmanlar ise bilinçsiz kullanımın yeraltı sularını da bitirebileceği uyarısı yapıyor.

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