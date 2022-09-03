Bir yaz döneminin ardından

Pek çok insan için yaz dönemi gaflet ayları olarak geçsede bu durum Nur’un Talebelerinde aksine gözüküyor. Sanki şu üç aylık yaz dönemi onlar için teşbihte hata olmasın Şuhur-u selase gibi.

Hiç durmadan yaz meşguliyetlerinin rağmına yapılan Okuma Programları, tefekkür gezi ve piknikleri… İzmir’de 22 Haziran’la başlayan bu süreç aralıksız denilebilecek kadar yakın tarihlerde sırasıyla ortaokul, lise, üniversite okuma programı, hanım ve ilköğretim okuma programı, Barla programı ve nihayetinde 6-28 Ağustos tarihlerinde lise son ve üniversite gençliği ile gerçekleşen bu program Bediüzzaman hazretlerinin; “Ümitvar olunuz. Şu istikbal inkılâbatı içinde, en yüksek gür sada İslâmın sadası olacaktır!” sözünü damarlarımıza kadar hissettirdi. Nesl-i Cedid kardeşlerimin okul tempoları ne kadar yoğun da olsa kış döneminde Nur derslerine aralıksız katılmaları, birbirlerini müsbet hareket çizgisinde teşvik etmeleri, her olay ve hadiseyi körü körüne taklidane değil, mesleğimizin esası olan tahkikle analiz etmeleri ve bilhassa suallerinin cevaplarını Risale-i Nurdan arayıp bulmaları programda farkettiğimiz güzel hususlardan sadece bazıları oldu. 6-28 Ağustos‘ta genç kardeşlerimizle gerçekleşen Okuma Programında Ankara, Urfa, İstanbul, Antalya, İzmir ve Düzce’den katılan kadeşlerimizle birbirinden keyifli bitmesini istemediğimiz çay saatleri, müzakeresine doyumu olmayan Nur dersleri, kavram, fihrist çalışmaları, tefekkür ve tenezzüh gezileriyle keyifli ve keyfiyetli bir program oldu. İzmir’in sıcağına rağmen programa katkı sağlayan geceli gündüzlü bizimle ilgilenen, İzmir’in farklı semtlerinden talebelere sırf yemek yapmak için gelen ablalarımıza ve bilhassa bahtiyar genç olmak için Risale-i Nur programlarına katılarak fiili dualarını yapan kardeşerimizi tebrik eder hizmetlerinde muvaffakitler dilerim. Rabbimin rızası dairesinde başka programlarda buluşmak temennisiyle.

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