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23 ŞUBAT 2020 PAZAR - YIL: 51

Afakanlar bastı

Zeynep ÇAKIR
23 Şubat 2020, Pazar
Filozof çocuk Atakan konusunda erken yorum yapmak istemiyorum.

Evet, farklı bir çocuk ve özel bir ilgi ve eğitim alırsa müsbet ve faydalı bir mecrada ve istidatlarına uygun şekilde yetişebilir. 

Fakat sosyal medyada 24 saat içinde o kadar reklâm ögesi haline geldi ki, çocuğun ilk videosundaki yorumlarından sonrakiler tamamen kafa karışıklığına sebep oldu.

Bu konuyla bağlantılı olarak kitap okumayı seven çocuk hayatının her döneminde okumayı sever. 

Bu ilgisi zaman içinde alışkanlık haline gelir. 

Çok kitap okumaktan ziyade sistemli ve ilgisini çekeni okumak asıldır. 

Bir başka çocuk videosu da “Böylesi de var” diyerek tedavüle sokuldu ardından. Çocuk “Benim kafa almıyor, boş gidip geliyorum. Ben okula gidip gelmiceeem babaaa” diye yalvarıp söylenip duruyordu.

Kitap okumayı hatta rüzgârın yol kenarlarına savurduğu gazete parçalarını elimle düzeltip eğilip okumuşluğum ve bu yüzden köyde epeyce alaya alınmışlığım vardır. 

Okumamı istediği halde çok kitap okumamdan bizar olan annemden korkuyla el fenerini kitaba yöneltip okumuşluğum da. 

Çünkü kitaba erişmek zor, kitap az ve değerli, ama bunun aksine kitap okuyan bir kız çocuğu olmak o zamanlarda el işi yapandan çok daha az değerliydi. 

Dolayısıyla Atakan için “Bu yaşta sokakta oynasın, yaşıtları ne yapıyorsa onu yapsın” demek de olmaz. 

Okumak istemeyen o çocuğu da bu düşüncesinden dolayı alaya alacak şekilde paylaşım ve yorumlar yapmak da zaten abes, kötü. 

Tek alaya alınması gereken şey kitap okuyormuş gibi yapıp en güzel mekânlarda kitap paylaşan ve en çok satan kitabı “Bakın ben de bunu okuyorum” diye göze sokmaya çalışanlardır.

Bütün yaklaşımlarımız toptancıdır. 

Kitap okumak başlı başına okumak sevgisinden ileri gelir. Tahsille de pek doğru orantılı gitmez çoğu kez. 

Zira kütüphanesi hiç de dolu olmayan, sadece üniversite hazırlık kpss kitapları gibi meslekî çabalarla geçirilmiş birikimle eğitimini tamamlayanlar da çoktur. 

Atakan ilerde ne olur bilemem de, yeter ki sosyal, görüntülü, yazılı medyanın ve gündemin oyuncağı olmasın. 

Kitapla okulla başı hoş olmayan da okullarda oyalanmasın. 

Gerçekten eğitim sistemimizin en büyük handikapı budur. 

Öğretmeni yoran öğrenciyi hayatından bezdiren, aileleri kapı kapı dolaştıran, asıl okumak istemeyeni zorla okutmaya çalışma oyunudur...

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