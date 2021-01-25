"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
25 OCAK 2021 PAZARTESİ - YIL: 51

Bediüzzaman’ın Bayezit talebe içtimâındaki nasihatleri

Abdülbakî ÇİMİÇ
25 Ocak 2021, Pazartesi
Bediüzzaman’ın Hayatı’ndan Tesbitler (66)

Daha önceleri Osmanlı Padişahları, ilmiye sınıfını, ya’ni medrese talebelerini ve ulemayı askere almıyorlarken, İkinci Meşrûtiyet’in i’lânından sonra, Harbiye Nezareti; 1 “Medrese talebelerine tanınan bu imkânın, sû-i istimâl edildiği gerekçesiyle; bundan sonra, talebeyi imtihana tabi tutacak, ancak imtihanı kazananlar askere alınmayacak.” şeklindeki kararına karşı, medrese talebeleri bir protesto mitingi tertiplediler. Bediüzzaman’ın “İki Mekteb-i Musîbet’in Şehadetnamesi” eserinden anladığımıza göre medrese talebeleri Beyazit’te toplanarak mükellef tutulmaları kararlaşan kur’a imtihanlarından geri bırakılmaları için miting düzenlediler. Harbiye Nezareti’nin, dolayısıyla İttihad ve Terakki hükûmetinin bu kararının şeriata aykırı ve dine karşı bir ta’riz bir muhalefet olduğunu, mitingde konuşmacılar tarafından nutuklarla ilân edileceği sırada, Bediüzzaman Hazretleri, bu ateşe de yetişiyor ve söz alarak şeriat ile Meşrûtiyet’in birbirine zıt şeyler olmadığını, dolayısıyla Harbiye Nezareti’nin bu kararının gayr-ı meşrû’ ve dine muhalif bir şey olmadığını söylüyor ve talebeyi teskin edip dağıtmaya muvaffak oluyordu.” 2

Medrese talebelerinin içtimâı, 27 Şubat 1909, Cumartesi 3 günü gerçekleşmiştir. İçtimâ, Tanin Gazetesi’nin 28 Şubat 1909 târihli “Dünkü Miting” başlıklı haberinde.” 4 yer almıştır. Haber şöyledir:

“Talabe-i ulûmdan bin kadar efendi dün (27 Şubat 1909) saat beş râddelerinde Beyâzid Câmi-i Şerifîne toplanarak imtihanlarını Rebiülevel’e kadar talik edilmesi ve Dersa’âdet ahalisinin 1325 (1909) senesinde dâhil-i esnân edeceklerinden kendileri hakkında dahi o surette muamele edilmesi lâzım gelen mahalden talebe karar vermişlerdir. Mitinge Meclis-i A’yân azasından Şeyh Abdülkâdir, Üsküp Meb’ûsu Sa’îd, Tokat Meb’ûsu Mustafa, Tokat Nakîb’ül- Eşrâf kaim makamı Haco Hüseyin Hüsnü Efendilerle, mülga Rüsûmât azasından Sâcid Bey hazır bulunmuşlardır.” 5

Bediüzzaman’ın Ferah Tiyatrosu’ndaki konferans hadisesinden başka, Beyazit talebe içtimaındaki hizmetini ise, evvelâ kendisinden dinleyelim: “Ayasofya’da, Bayezit’te, Fatih’te, Süleymaniye’de umûm ulema ve talebeye hitaben müteaddit nutuklarla, şeriatın ve müsemma-i meşrûtiyetin münasebet-i hakikiyesini izah ve teşrih ettim; ve mütehakkimâne istibdadın şeriatla bir münasebeti olmadığını beyan ettim. Şöyle ki: “Kavmin efendisi onlara hizmet edendir.” 6 hadisinin sırrıyla, şeriat âleme gelmiş; tâ istibdadı ve zalimâne tahakkümü mahvetsin. Eğer temessül etse istibdat bir dev ve meşrû meşrûtiyet bir mânevî Süleyman, şeriat hatem-i süleyman suretine girerdi. Bu hasiyet-i tesahhüre malik olan, hatem-i şeriat idi. Taht-ı medeniyette oturan ve efkâr-ı umûmîye denilen süleyman-ı meşrûtiyetin engüşt [ün]e lâyık iken ifrit-i istibdat gasb etmişti. 7 Herhangi bir nutuk irad ettimse, her bir kelimesine kimsenin bir itirazı varsa, bürhan-ı kat’î ile ispata hazırım. 8 Ve dedim ki: Asıl, şeriatın meslek-i hakikîsi, hakikat-i meşrûtiyet-i meşrûadır. Demek, meşrûtiyeti delâil-i şer’iye ile kabul ettim. Başka medeniyetçiler gibi, taklidî ve hilâf-ı şeriat telâkki etmedim ve şeriatı rüşvet vermedim.” 9  Bu meseleye Divan-ı Harb-i Örfî eserinde şöyle temas eder: “Kaç defa büyük içtimalarda heyecanları hissettim. Korktum ki, avam-ı nâs, siyasete karışmakla asayişi ihlâl etsinler. Türkçeyi yeni öğrenen köylü bir talebenin lisânına yakışacak lâfızlarla heyecanı teskin ettim. Ezcümle, Bayezit’te talebenin içtimaında ve Ayasofya mevlidinde ve Ferah tiyatrosundaki heyecana yetiştim. Bir derece heyecanı teskin ettim. Yoksa bir fırtına daha olacaktı.” 10

Görüldüğü üzere İkinci Meşrûtiyet’in ilân edildiği yıllarda Dersaadet’te heyecanlı ve tehlikeli içtimâlar ve hâdiseler oluyor; bu hadiselerin teskin edilmesinde Bediüzzaman büyük rol oynuyor. Tavsiye, ikaz ve ihtarlarıyla büyük kitlelerin sakinleşmesinde ve dağılmasında etkili vazifeler yapıyor. Ancak hadiseler yakın gelecekte vuku’ bulacak olan büyük bir musîbete doğru hızla ilerliyor.

Dipnotlar:

1-   O günkü “Millî Savunma Bakanlığı”nı temsil eden kurum.

 2- Bilinmeyen Taraflarıyla Bediüzzaman Said Nursî, s. 114.

 3- Bilinmeyen Taraflarıyla Bediüzzaman Saîd Nursî, s. 123.

 4- Arşiv Belgeleri Işığında Bedîüzzaman Saîd Nursî ve İlmî Şahsiyeti–1, Osmanlı Araştırmaları Vakfı, İstanbul – 2013, s. 432.

 5-Tanin Gazetesi, Sayı: 208, 28 Şubat 1909.

6-  Keşfü’l-Hafâ, 1:462, hadis no: 1515.

 7- Bu paragraf Osmanlıca teksir nüshadan alınmıştır.

 8- Osmanlıca teksir nüshada “… diye umuma meydan okudum” ifadesi de bulunmaktadır.

 9- Eski Said Dönemi Eserleri (Divan-ı Harb-i Örfi), s. 121.

 10- Eski Said Dönemi Eserleri (Divan-ı Harb-i Örfi), s. 125.

Okunma Sayısı: 305
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Çin zulmüne karşı ortak çağrı: Soykırım durdurulsun

    4 bölgeye fırtına uyarısı

    Salgın süreci öğrencileri etkiledi

    Şimdi de gizli zam

    ‘Gevşersek başa döneriz’

    Trump'ın azil yargılaması için Washington'da kalacaklar

    Beşiktaş ilk yarıyı lider tamamladı

    Fransa'nın Cezayir zulmüne ilişkin Fransız gazeteci Aphatie'den itiraflar

    Uzaya tek seferde 143 uydu fırlatıldı

    Türkiye'de son 24 saatte 5 bin 277 vaka ve 140 ölüm gözlemlendi

    ABD'de salgın gündemiyle son 24 saat

    Yaralı asker Selim Gedik'ten acı haber

    Muğla'da deniz suyu çekildi

    Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan dualarla yad edildi

    İp ellerinden kaçmasın diye reform yapacaklar

    Ya bir yol bulun, ya yoldan çekilin

    '15 denizcimizin salimen Türkiye'ye dönmesi için tüm imkanlarımız seferber edilmektedir'

    'İnaktif aşıların 2. sevkiyatının ilk bölümü pazartesi ülkemizde olacak'

    Nijerya'da baskına uğrayan gemiye ilişkin Çavuşoğlu'ndan açıklama

    Netanyahu karşıtı protestolar 7. ayında

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Şükrü BULUT

    Millet İttifakı demokrasiyi biliyor mu?
    Süleyman KÖSMENE

    Yağmura susadık Allah’ım!
    M. Latif SALİHOĞLU

    Halidîler 93 Harbinde
    Ali FERŞADOĞLU

    Söz söyleme ve ikna sanatı
    Genel

    Çin zulmüne karşı ortak çağrı: Soykırım durdurulsun
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Oltaya takılan balık misali
    Genel

    Fransa gıda stoklamaya başladı
    Nurenda Yaşar Coşkun

    Haddi aşmak
    Abdülbakî ÇİMİÇ

    Bediüzzaman’ın Bayezit talebe içtimâındaki nasihatleri

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.