Bir zamanlar ateistti şimdi İmam

BİR ZAMANLAR ATEİST OLAN JAPON YUSUF, ŞİMDİ JAPONYA’NIN EN ESKİ CAMİSİ OLAN KOBE CAMİİ’NİN İMAMI OLARAK VAZİFE YAPIYOR.
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Cami İmamı Yusuf Fujitani, şöyle diyor: "Adım Yusuf. Japonum. Japonya'nın en eski camisi olarak bilinen Kobe Camii'nde görev yapan ilk Japon imamım. 10 yıl önce Müslüman oldum. O zamanlar ateisttim. DNA'yı araştırıyordum. "Neden Japonya'da doğdum? Anne ve babam neden bu insanlar? Her gün güneş neden doğuyor ve batıyor?" gibi bir sürü soru zihnimi meşgul ediyordu. Bütün bunların ancak güçlü bir varlık tarafından kasıtlı olarak kontrol edildiğini düşünmeye başladım. Sonra İslâm'ı araştırdım. Hakîkatin İslâm’da olduğunu anladım. Kobe Camii'ni ziyarete gittim. Aynı gün orada şehadet getirdim ve Müslüman oldum.
"EĞİTİM ALDIM, İMAM OLDUM"
Daha sonra Pakistan'a, Malezya'ya ve Suudî Arabistan'a gittim. Orada 6 yıl Medine İslâm Üniversitesinde eğitim aldım ve mezun oldum. Müslüman olmadan önce biraz kibirliydim. Müslüman olduktan sonra her şeyin Allah'ın izni ve emriyle olduğunu anladım. Biz de O'nun emriyle hareket ediyoruz. O'ndan gelen her şeyi kabul ediyoruz. Bu yüzden İslâmiyet benim mütevazi kalmamı sağlıyor. Daha sakin olabiliyorum. Eskisi gibi öfkelenmiyorum.
Kobe Camii imamı Yusuf, 1935'te inşa edilen Kobe Camii'nin depremlerden ve saldırılardan etkilenmediğini, ilk yapıldığı hâlini ve tarihî dokusunu koruduğunu ifade ediyor. Söz konusu felaketlerde dimdik ayakta kalan cami, bölge halkı arasında "Mucize Camii" adı ile de bilinmektedir.
MEHTAP YILDIRIM YÜKSELTEN - İSTANBUL
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Prof. Dr. Annemarie Schimmel: ÇAĞIN MEVLÂNA’SI; eserleri Avrupa’yı aydınlatacak
Amerikalı Tarihçi Carter V. Findley: Said Nursî, materyalizmi mağlûp etti
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İbrahim Nakşibendi (Suriyeli Alim): Risale-i Nur İslam dünyasının kurtuluş reçetesi
23 Mart 2021 Yeni Asya 1. Sayfa
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Prof. Dr. Thomas Michel : Risale-i Nur Hıristiyanların Meselelerini de çözüyor
Prof. Dr. Nilüfer Göle: Dinin unutturulmasını Said Nursî önledi
Prof. Dr. Colin Turner (Durham Üniversitesi): Risale-i Nur tehlikeli hastalıklara çare sunan yegâne eser
Suriyeli Alim Cevdet Said: “Zaman imanı kurtarma zamanıdır”
Kanadalı araştırmacı, gazeteci ve yazar Freed A. Reed: Ateisttim, Risale-i Nurlar’ı okuyarak Müslüman oldum
Bekir Bülbül: “Küçük Sözler”in filmi nasıldoğdu ve çekildi?
Zülfü Livaneli: Said Nursî insanı etkiliyor, ateşli bir üslûbu var
Ertuğrul Özkök: Adalet ve demokrasi için Said Nursî’ye kulak verin
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23 MART 2020 YENİ ASYA 1. SAYFA