AYM kimden yana?

Anayasa Mahkemesi güvenlik soruşturması hakkında verdiği iptal kararı ile yeniden tartışılmaya başlandı. Tartışma başlıktaki abes soru üzerinde dönüyor.

Önce hikâyeyi anlayalım, sonra baştaki soruyu cevaplayalım.

Güvenlik soruşturması işi çok eski değil. 12 Eylül 1980 sonrasının hediyesi. 1994’te çıkan 4045 sayılı Kanuna ve ilgili yönetmeliğine göre sadece sınırlı sayıda kamu görevine girmek için gerekli idi.

Birkaç kez genişletilmeye çalışıldıysa da siyaset ya da AYM engel oldu.

Ama 20 Temmuz 2016 süreci bu işte başarılı oldu ve kapsamı alabildiğine genişletti.

Devlet Memurları Kanunu’nun memur olma şartlarını düzenleyen 48. maddesine 15 Temmuz sonrası çıkarılan ve daha sonra TBMM’de aynen kabul edilerek 7070 sayılı Kanun haline gelen 676 sayılı OHAL KHK’sı ile bir ilâve yapıldı.

Buna göre memur olabilmek için “Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak” gerekli hale getirildi ve böylece bütün memurlar ve diğer kamu görevlileri için işe giriş tamamen üst yöneticinin keyfî takdirine açık hale geldi.

Bu düzenlemeyi muhalefet (CHP) Anayasa Mahkemesi’ne götürdü. Geçen hafta yayınlanan 24.7.2019 tarihli ve 2019/65 sayılı Karara göre AYM bu kuralı Anayasanın 13., 20. ve 128. maddelerine aykırı bularak iptal etti. Bir üye muhalif kaldı.

Mahkemenin gerekçeleri özetle şunlar:

- Güvenlik soruşturmasına konu edilecek bilgi ve belgelerin neler olduğu, bu bilgilerin ne şekilde kullanılacağı, hangi mercilerin soruşturma ve araştırmayı yapacağı belirsiz.

- Güvenlik soruşturmasına ve elde edilecek verilerin kullanılmasına ilişkin temel ilkeler belirlenmemiş.

- Güvenlik soruşturması sonucunda devlet memurluğuna atanmada esas alınacak kişisel veri niteliğindeki bilgilerin alınmasına, kullanılmasına ve işlenmesine yönelik güvenceler ve temel ilkeler kanunla belirlenmemiş.

Kararda esas olarak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılması hususu Anayasaya aykırı görülmemiş, kanunî düzenleme ilkesi çerçevesinde ayrıntıların kanunda belirlenmesi ve denetime açık olması gerektiği ifade edilmiş.

Özetle AYM, KHK’ları yazıp çıkaranlara ve “gelene geç” diyerek tasdik eden TBMM üyelerine, bu işte de “sizin ‘ben yaptım oldu’ deme hakkınız yok, durun bakalım” dedi.

Başlıktaki şekilde soru soranlara ise “biz hukuktan yanayız, ya siz?” diyerek veciz bir cevap verdi.

Bu yazımızı okuyan troller elbet şöyle yazacak: “Ülkemizin ve partimizin düşmanları bu kararı alkışladığına göre demek ki karar yanlış ve AYM yanlış yolda!”

Biz de onlara şunu diyelim: “Siz istikametinizi gözden geçirseniz!”