"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 ARALIK 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

AYM kimden yana?

Ahmet BATTAL
05 Aralık 2019, Perşembe
Anayasa Mahkemesi güvenlik soruşturması hakkında verdiği iptal kararı ile yeniden tartışılmaya başlandı. Tartışma başlıktaki abes soru üzerinde dönüyor.

Önce hikâyeyi anlayalım, sonra baştaki soruyu cevaplayalım.

Güvenlik soruşturması işi çok eski değil. 12 Eylül 1980 sonrasının hediyesi. 1994’te çıkan 4045 sayılı Kanuna ve ilgili yönetmeliğine göre sadece sınırlı sayıda kamu görevine girmek için gerekli idi. 

Birkaç kez genişletilmeye çalışıldıysa da siyaset ya da AYM engel oldu.

Ama 20 Temmuz 2016 süreci bu işte başarılı oldu ve kapsamı alabildiğine genişletti.

Devlet Memurları Kanunu’nun memur olma şartlarını düzenleyen 48. maddesine 15 Temmuz sonrası çıkarılan ve daha sonra TBMM’de aynen kabul edilerek 7070 sayılı Kanun haline gelen 676 sayılı OHAL KHK’sı ile bir ilâve yapıldı. 

Buna göre memur olabilmek için “Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak” gerekli hale getirildi ve böylece bütün memurlar ve diğer kamu görevlileri için işe giriş tamamen üst yöneticinin keyfî takdirine açık hale geldi. 

Bu düzenlemeyi muhalefet (CHP) Anayasa Mahkemesi’ne götürdü. Geçen hafta yayınlanan 24.7.2019 tarihli ve 2019/65 sayılı Karara göre AYM bu kuralı Anayasanın 13., 20. ve 128. maddelerine aykırı bularak iptal etti. Bir üye muhalif kaldı. 

Mahkemenin gerekçeleri özetle şunlar:

- Güvenlik soruşturmasına konu edilecek bilgi ve belgelerin neler olduğu, bu bilgilerin ne şekilde kullanılacağı, hangi mercilerin soruşturma ve araştırmayı yapacağı belirsiz.

- Güvenlik soruşturmasına ve elde edilecek verilerin kullanılmasına ilişkin temel ilkeler belirlenmemiş.

- Güvenlik soruşturması sonucunda devlet memurluğuna atanmada esas alınacak kişisel veri niteliğindeki bilgilerin alınmasına, kullanılmasına ve işlenmesine yönelik güvenceler ve temel ilkeler kanunla belirlenmemiş.

Kararda esas olarak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılması hususu Anayasaya aykırı görülmemiş, kanunî düzenleme ilkesi çerçevesinde ayrıntıların kanunda belirlenmesi ve denetime açık olması gerektiği ifade edilmiş.

Özetle AYM, KHK’ları yazıp çıkaranlara ve “gelene geç” diyerek tasdik eden TBMM üyelerine, bu işte de “sizin ‘ben yaptım oldu’ deme hakkınız yok, durun bakalım” dedi. 

Başlıktaki şekilde soru soranlara ise “biz hukuktan yanayız, ya siz?” diyerek veciz bir cevap verdi. 

Bu yazımızı okuyan troller elbet şöyle yazacak: “Ülkemizin ve partimizin düşmanları bu kararı alkışladığına göre demek ki karar yanlış ve AYM yanlış yolda!”

Biz de onlara şunu diyelim: “Siz istikametinizi gözden geçirseniz!”

Okunma Sayısı: 472
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    AB ile daha güçlü oluruz

    Yolsuzluklara karşı sesimizi yükseltelim

    İstikamette yaşamak için adaletli olunmalı

    PIsa’da 2009’u ancak yakaladık

    İdeoloji ahlâkın önüne geçti

    Vetonun sebebi oy düşüşü

    Mavi Marmara dâvâsı bitmedi

    AsgarÎ ücret krizde eridi

    Dünyada 168 milyon insan yardıma muhtaç

    AYM kimden yana?

    Hukuka “terör” kumpası

    Erdoğan Trump ile görüştü

    ABD'den S-400 açıklaması

    'Gazze'deki insani durum tehlikeli bir halde'

    AİHM, Osman Kavala hakkındaki kararını 10 Aralık'ta verecek

    Afgan mağdurlardan 'savaş suçları soruşturması açılsın' çağrısı

    Johnson: PKK'dan gelen terör tehdidini kabul ediyoruz

    Bekir Ağırdır: Davutoğlu ve Babacan ittifakları etkileyecek

    Trump, Kanada Başbakanını 'ikiyüzlülükle' suçladı

    'Asgari ücretin yoksulluk sınırında olması gerekir'

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Hukuka “terör” kumpası
    Ahmet BATTAL

    AYM kimden yana?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Hak arama yolları
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Faruk ÇAKIR

    Balkanlardan gelen müjde
    Genel

    Vetonun sebebi oy düşüşü
    Orhan GÜLER

    Ümmetin selâmetine vurulmuş en dehşetli menhus darbe!
    Genel

    AB ile daha güçlü oluruz
    Ali Rıza AYDIN

    Namazda ruhun, kalbin ve aklın büyük bir rahatı var
    Ali FERŞADOĞLU

    Hem dünya, hem ahiret için okumaya değmez mi?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.