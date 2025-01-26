"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 OCAK 2025 PAZAR - YIL: 55

İktidar değişikliği şart

Ahmet BATTAL
26 Ocak 2025, Pazar
Ön not: Başlığa bakıp da “Siyaset sizin işiniz mi?” demeye kalkacak olanlara baştan söyleyelim: Memleket hepimizin.

Daha iyi yönetimi istemek herkesin hakkı ve aramak herkesin vazifesi. Alternatifsiz iktidar anlayışı da yanlış, yetişkin insanlara “Siyaset sizin işiniz mi?” sorusunu sormak da…

Bolu Kartalkaya’daki Grand Kartal Oteli yangınında neredeyse “kast var” denecek kadar yüksek ihmaller zincirinin neticesinde 78 insanımızın vefat etmesi kamuoyunda çok büyük bir uyarı etkisi yaptı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy kendi bakanlığının sorumluluğunu Bolu Belediyesine atmaya çalışsa da herkes anladı ki mesele sadece yangına karşı tedbirler ve itfaiye yeterliliği ile ilgili değil.

Konu genel olarak “devlet ve denetim” ile ilgili.

***

Devlet demek her şeyden önce denetim demektir.

Devletin yetkili kurumlarının kamu güvenliğini sağlayabilmesi denetim yapabilmesine bağlı. Denetim yapabilmesi ise öncelikle devlet yetkisi kullananların denetime hazır olmasına bağlı.

Dört beş yılda bir yapılan seçimlerin siyasî denetim için yeterli olduğu söylenebilir, ama ya bürokrasinin denetimi?

İktidar değişmiyorsa bürokrasinin yerini sağlamlaştırması ve ihmallerini ve su-i istimallerini sürdürmesi kolaylaşmış olur.

Hele bir de şimdi bizde olduğu gibi “tek adam rejimi” işletilirse o “tek adam”a dayanan her küçük ya da büyük bürokrat kendi kalesinde “tek adamcık” hâline gelmiş olur.

Devletin kurumlarının kendi içindeki denetim mekanizmasının objektif işlemediğini kabul etmeyecek hiç kimse kalmadı.

Bugüne kadar AKMHP’ye kayıtsız şartsız destek olmuş olanlar dahi “Bu iş böyle gitmez” diyorsa durup düşünmek lâzım.

Daha da önemlisi yargı denetiminin de işlemediği aşikâr. Sebebi de açık: Yargı siyasallaştı ve siyasetin aparatı hâline getirildi.

Siyasetten adamını bulan yargıda da işini yürütüyor. Adaletsiz kararların bedelini doğrudan toplum ödüyor.

***

Küçük olayları ve olguları birleştirip büyük resme bakanlar problemin kaynağının doğrudan doğruya yozlaşmış iktidar olduğunu görüyor.

Bütün bunlar gösteriyor ki genel bir iyileşme ve düzelme için bir iktidar değişikliği şart.

Başörtüsü ve imam hatipler gibi konular üzerinden dini siyasete alet etmek de işe yaramayacak. Zira artık din siyasette prim yapmıyor ve yapmayacak. Muhalefet de akıllandı. Besleme basın ne derse desin.

Birçokları için mesele sadece “Bu iktidar giderse daha kötü olur mu?” sorusu.

Ve bizce cevabı belli: Sorunun doğru cevabını elbette yaşamadan göremeyiz, ama bu riski almanın ve daha iyiyi arayıp istemenin zamanı geldi de geçti. Zira gelecek olan iktidar her halukârda bugünküne nazaran daha zayıf ve daha hesap verebilir olacak. Yeni bir başlangıç arzusu da bu olgu ile birleşince düzen sorgulaması daha kolay yapılabilecek.

Bu sayede denetim mekanizmaları da gözden geçirilip yeniden kurgulanabilecek.

“Güçlü lider-güçlü iktidar” anlayışının gerçekten etkili olmasının ön şartı olan adalet de ancak bu denetim sayesinde ortaya çıkacak.

O hâlde muhalefetin erken seçim istemeyi sürdürmesi ve ittifak arayışlarını hızlandırması şart.

Okunma Sayısı: 314
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    MEB: Formalar istenilen yerden alınabilir

    Başkanlık devrinden bir gün önce siyahi Mason Locası'na kabul edilmiş

    Güney Çin Denizi'nde tansiyon yükseldi

    Sudan'da hastaneye dron saldırısı: 70'ten fazla kişi öldü

    Gazze'deki 4 İsrailli kadın esir asker daha serbest bırakıldı

    Trump: Los Angeles "bombayla vurulmuş gibi"

    Yangın faciasıyla ilgili 7 zanlı daha tutuklandı

    Konya'da çöken binanın enkazında 2 kişi öldü, 3 kişi enkazdan sağ kurtarıldı - 4 şüpheli gözaltına alındı

    Değerlerimiz cayır cayır... Kâr hırsı, denetim eksikliği ve ihmal...

    Konya'da çöken 3 katlı binada arama kurtarma çalışması sürüyor

    BM ateşkesten umutlu

    Uyuşturucuyu bırakana iş imkânı

    Gazze'de 38 bin çocuk yetim kaldı! - 1 milyon çocuğun psiko-sosyal desteğe ihtiyacı var!

    Tarım alanlarımız azalıyor

    Yargı reformu lafta kaldı

    İcra dosya sayısı 22 milyonu geçti

    Nebenzia: Gazze turnusol kağıdı vazifesi gördü

    Los Angeles'ta çıkan yeni yangın kısa sürede 4 bin hektar alana yayıldı

    İsrail ateşkese uymuyor

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Ömür sermayesi azalırken
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Said YÜKSEKDAĞ

    Dikkat! Bu fırsat kaçmaz!
    Risale-i Nur'dan

    Leyle-i Mi’rac, ikinci bir Leyle-i Kadir hükmünde
    Ahmet BATTAL

    İktidar değişikliği şart
    Misbah ERATİLLA

    Şam’dan davet
    Süleyman KÖSMENE

    İsra ve Mi’rac mu’cizesi üzerine
    Genel

    Mi’rac’dan iner gibi gel
    Faruk ÇAKIR

    AB’den yine hukuk hatırlatması
    Feyzullah ERGÜN

    Sağlıklı hayat prensipleri (9)

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.