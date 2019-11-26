Köprü Dergisi makale yarışması

Öncelikle Konya’da hafta sonu yapılmış olan “Risale-i Nur ve Tıp” Kongresinin masa çalışmalarına ve paneline katılan konuşmacıları ve izleyicileri ve organizasyonu yapanları tebrik ediyoruz.

Konuyu duyan şaşı bakışlılarca dile getirilmiş olan “bu ikisinin birbiriyle ne alakası var ki” şüphe sorusunun ne kadar yersiz olduğunu gösteren ve “söz asrın tabibinde” sloganının içini tam dolduran dolu dolu bir çalışma yaptılar.

Hem Mevlana’nın ve hem de “Çağın Mevlanası”nın şehri olan Konya’nın, şerh ve izah faaliyetleri sadedinde de mühim bir merkez olduğu bir defa daha tescillenmiş oldu.

Sırada başka konuların ve başka merkezlerin olduğu da anlaşılıyor. Şanlıurfa, Sakarya…

Bu güzel faaliyetler Yeni Asya’nın asıl işini hakkıyla yaptığını da gösteriyor ve dostlarını mutlu ediyor.

***

Bu vesileyle “elim kalem tutar” veya “zaten tutuyor” diyenlere bir hatırlatma da biz yapalım.

Risale-i Nur Enstitüsü Ankara Şubesi bir makale yarışması düzenlemiş.

İş basit: “Mevcudu oku, biraz araştır ve yenisini sen yaz”.

Malum, Köprü Dergisi her sayısında bir dosya konusunu işliyor ve eski sayılarına internetten ulaşılabiliyor.

Yarışmacılar bu seneki yarışmada Köprü Dergisinin “İslamî Hizmet Metodları” başlıklı 63. sayısını internetten ya da basılı metinden bulup okuyacaklar. Makaleleri notlandırıp tahlil edecekler. Sonra kendileri “bu konuda ben de bir makale yazabilirim” diyecekler ve oturup bu ana başlığa uygun bir alt başlık çerçevesinde bir makale yazacaklar.

“Ben yapabilir miyim” demeye hacet yok. Yarışmacılara yardımcı olmak üzere her bir yarışmacı için bir danışman görevlendirilecekmiş.

Katılım için herhangi bir yaş, cinsiyet, yer vb. sınırlaması yok.

Ödüller küçük ama sebebi sebebiyle kıymetli: Birinciye 1500 TL, ikinciye 1000 TL ve üçüncüye 500 TL.

Uygun bulunan makaleler ayrıca Köprü Dergisinin gelecek sayılarından birinde yayınlanacakmış.

Yarışmaya önceden kayıt yaptırmak zorunlu imiş. Yarışma hakkında daha geniş bilgi almak ve yarışma yönergesini istemek için yarışma sekretaryasının “RNEank@gmail.com” e-posta adresinden talepte bulunmak gerekiyormuş.

Haydi gençler, akademisyen adayları, bilhassa genç akademisyenler; şimdi iş zamanı, “kaleminizi işletin.”

Ama elinizi çabuk tutun. Yarışmada son teslim tarihi 23 Mart 2020 imiş.