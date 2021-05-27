"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 MAYIS 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

Siyasetin sistem hamleleri-1

Ahmet BATTAL
27 Mayıs 2021, Perşembe
Önce şunu söyleyelim: AKMHP ittifakının oyu, son dört yılda, bilhassa Perinçekgillerin, “gittiği yeri kurutan” türden açık desteğinden sonra “en az” yüzde on beş azaldı. Ama daha önemlisi var. Bu süreçte AKMHP’nin “entelektüel kaybı” yüzde seksen doksan azaldı.

Bu durum iki genel başkan tarafından seçilip listeye konulan ve seçmene tasdik ettirilen vekillerin kültürel seviyesinden, bağlantılarından ve entelektüel kalitesinden bile ölçülebilir durumda.

Bunun anlamı şu: AKMHP siyasî manevralarda kitlesini yönlendirecek, bir arada tutacak ve gerekirse yeniden toparlayıp ayağa kaldıracak “çekici kitle”den artık mahrum. Yani ümitli olmalıyız.

Bu mahrumiyet hali, kurdukları ve adına “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi” dedikleri ucubeyi tahkim etmek üzere hazırladıklarını söyledikleri Anayasa taslaklarının akademik destek ve kamuoyu desteği yönünden zayıflığında da kendisini gösteriyor. 2010 Anayasa rüzgârının fırtına olup estiği yerlerde, şimdi adeta “yaprak kımıldamıyor”.

Kendileri de biliyor ki bu taslakların seçmende ne ölçüde karşılık bulacağı hususu doğrudan “çekici kitle”nin gücüne bağlı.

Ve fakat, bilhassa “tek adam” rejiminin artık iyice gün yüzüne çıkan risklerinden, güdümlü yargının adaletsizliklerinden ve denetim süzgeçlerinin kaldırılmasıyla dolan kanalizasyon pisliklerinin sistemi tamamen tıkamasından sonra o kitleleri artık darmadağın.

Buna karşılık muhalefetin de parlamenter sisteme dönüş çalışmalarına hız verdiği görülüyor. Ki bu, Anayasal sistem açısından bizce de doğru strateji. Geliştirilerek sürdürülmeli.

İki cepheli cephe siyasetini, gerginlikten nemalanan AKMHP, bilinçli bir tercih olarak başlattı. Bu siyasî gerginlikten geri dönebilmek için, önce AKMHP devletinin “karşıda” konumlandırdığı ikinci cephenin “dönüş” konusunda ittifak etmesi ve ittifakını “o öyle, bu böyle” demeden sürekli güçlendirmesi gerekli.

Nitekim bu konularda muhalefetin açıklamaları ve hazırlıkları sürüyor ve ümit verici.

Dün de Meral Akşener Hanımefendi partisinin grup toplantısında “İyileştirilmiş ve Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem” adını verdikleri sistem hamlesini somutlaştırdı. (Şimdiden söyleyelim, bu uzun ada uygun bir kısa ad da lâzım).

Gerekçe olarak şunları söyledi:

“12 Eylül darbesi ve devamındaki süreç, yüksek seçim barajı ve seçim kanunundaki çarpıklıklar, iktidar partilerine aldıkları oy oranından daha büyük bir güçle ülke yönetme imkânı verdi. Ülke yönetimini ortak akıldan uzaklaştırdı. … Yüzde 50 artı 1’i sağlamak için her şeyin mubah görüldüğü bu sistem, siyaseti, seçmeni ve dolayısıyla milletimizi kutup- laştırdı.”

Teklif ettikleri sistemi izah için de şunları söyledi: “Partili Cumhurbaşkanlığı sistemiyle içine düşürüldüğü sıkıntılardan çıkış yoludur. Adaleti, vicdanı liyakati, ortak aklı, … devletle milleti yeniden buluşturan bir ilkesel çerçevedir.”

Gerçi açıklamadaki bazı hususlara herkesin kendince itirazı olabilir.

Meselâ “iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistem ilkeleri olarak belirlediğimiz ilkeler, demokratik hukuk devleti idealimizin özünü oluşturan, özgür birey, güçlü STK’lar, güçlü devlet ve bunlarla birlikte güçlü millî ekonomimizin inşasını sağlayacak temel yapı taşlarıdır” cümlesindeki “güçlü devlet” ve “güçlü millî ekonomi” vurgusuna bizim bilhassa itirazımız var.

Ama bu konu ve bütün diğer ihtilâf konuları sonraki mesele. Öncelik “makule dönüş”te. Bunun için de teferruatta ve ikincil meselelerde takılmamak ve boğulmamak şart. Hem bizim gibi dışarıdan bakıp yön vermeye çalışanlar için ve hem de siyaset ehli için.

Sistem teklifini incelemeye yarın devam edelim…

Okunma Sayısı: 294
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Gazzeliler yaralarını sarmaya çalışıyor

    Mehmet Kutlular 20 yıl önce böyle demişti: Çeteler değil, millet iradesi hâkim olacak

    Küresel salgında dünya genelinde son durum

    ABD'deki silahlı saldırıda 8 kişi öldü

    Altay'ın Süper Lig hasreti sona erdi

    Real Madrid, Juventus ve Barcelona'dan UEFA'ya karşı ortak açıklama

    '1 Haziran'dan itibaren 50 yaş üzeri aşılanacak'

    Türkiye'de son 24 saatin Koronavirüs Tablosu

    Benzin 1.48’di, 7.78 TL oldu

    Vaka sayısının düşmeye devam ettiği Hindistan'dan son gelişmeler?

    MSB: Rahatsızlanan Onbaşı Caner Ülüğ Şehit oldu

    AB ile uçak krizi ile ilgili Belarus'tan açıklama

    ''Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" araştırması sonuçlandı

    İsrail eylem yapan Filistinlileri darbetti

    Türkiye 590. maçında Azerbaycan karşısında

    Emniyet personeline ilişkin yeni kurallar Resmi Gazete'de yayımlandı

    Çare Meclis'te ama eli kolu bağlı

    Küresel salgında son gelişmeler

    Erzincan - Otlukbeli'nde 4,2 büyüklüğünde deprem

    İnşaat sektörü çöküşte

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Çete ifşaatları ve hukuk
    Genel

    Mehmet Kutlular 20 yıl önce böyle demişti: Çeteler değil, millet iradesi hâkim olacak
    Ahmet BATTAL

    Siyasetin sistem hamleleri-1
    Ali FERŞADOĞLU

    Satranç oyunu değil, adalet lâzım
    Cevher İLHAN

    Türkiye’de uyuşturucu fecaati…
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Süleyman KÖSMENE

    Salih insan olmak şansa bırakılır mı?
    Genel

    Gazzeliler yaralarını sarmaya çalışıyor
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Abdülbakî ÇİMİÇ

    Bekir Ağa Bölüğü’nde yapılan zulümler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.