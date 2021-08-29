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29 AĞUSTOS 2021 PAZAR - YIL: 52

Barla Aile Okuma Programına dâvet

Ahmet Cemil Çökren
29 Ağustos 2021, Pazar
Kocaeli olarak geleneksel Barla Aile Okuma programı her sene yapmaktayız. Bu sene de 31 Ağustos 3 Eylül tarihleri arasında yapmayı planlıyoruz. Fakat bu sene geçen senelerden farklı Kocaeli dışındaki aileleri de bekliyoruz. Yani programda il sınırı yok. Her aile programımıza katılabilir.

Program kısaca şöyle: Sabah namazı güneş doğumundan 15 dakika önce kılıyor. Akabinde tesbihat ve dönerli ders okuyoruz (uyumamak için) güneş doğumundan kerahat çıkana kadar. Daha sonra serbest zaman şahsî okuma ya da yürüyüş... Ta ki, kahvaltı saati 10:00’a kadar. 

Müzakereli dersimiz ise 11:00’da başlıyor. Konuyu programa katılan ağabey ve ablalarımız belirliyor. Öğlen namazına 5 dakika kala bitiyor. Tabi ki çay sürekli mevcut. Bol muhabbet müzakere. Öğle namazları cemaatle kılındıktan sonra 14:00’da şahsî araçlarımıza binip her gün bir mekânı geziyoruz.  Akşam yemeği 19:00 gibi yenildikten sonra akşam ezanına müteakip namazlar kılınıp 21:00 gibi 1. Ders imanî Risale-i Nur dersi 21:40 çay molası 22:10’da 2. Ders Lâhikalardan okunuyor. Her ders mümkünse bir ağabeylerimiz okuyor. Ders bitiminde yatsı namazını kılıp sabah namazına kadar serbest zaman. 

Gezilecek yerler

- Barla’daki Bediüzzaman Hazretleri’nin 1. ve 2. evi.

- Yokuşbaşı ve Mus Mescidi, Barla Kabristanı, Cennet Bahçesi, Çam Dağı.

- Isparta’daki Üstad’ın evi, Sav Köyü ve mezarlığı.

- İslâmköy ve Demokrasi Müzesi, Eğirdir Seyir Tepesi ve Nis Adası. 

- Program aralarında Eğirdir Gölü’nde ailece serinlemek serbest. 

“Aziz kardeşlerim! Yakınınızda bulunmakla çok bahtiyarım. Sizin hayalinizle arasıra konuşurum, müteselli olurum. Biliniz ki: Mümkün olsaydı, bütün sıkıntılarınızı kemal-i iftihar ve sevinçle çekerdim. Ben, sizin yüzünüzden Isparta’yı ve havalisini taşıyla, toprağıyla seviyorum. Hattâ diyorum ve resmen de diyeceğim: Isparta hükûmeti bana ceza verse, başka bir vilayet beni beraet ettirse, yine burayı tercih ederim.

“Evet, ben üç cihetle Isparta’lıyım. Gerçi tarihçe isbat edemiyorum, fakat kanaatim var ki; İsparit nahiyesinde dünyaya gelen Said’in aslı, buradan gitmiş. Hem Isparta Vilayeti öyle hakikî kardeşleri bana vermiş ki; değil Abdülmecid ve Abdurrahman, belki Said’i onların herbirisine maalmemnuniye feda eylerim.” (13. Şuâ) 

Katılımlarınızı bekliyoruz. 

İrtibat: Ahmet Cemil Çökren (0536) 277 61 10

Müessese müdürü: Ahmet Demirdöğmez (0538) 723 91 70

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