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12 EYLÜL 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Kıyamet alâmetleri

Ahmet Cemil Çökren
12 Eylül 2019, Perşembe
Ahirzaman’da dört şahsiyet çıkmadan kıyamet kopmaz. Bunlar Deccal, Hz. İsa, Süfyan ve Hz. Mehdi. Bunların şahs-ı manevileri de bulunur.

Bediüzzaman Hazretleri Risale-i Nur’da, inkâr edilen müteşabih hadisleri tek tek açıklamış.

Bunlardan Deccal ile ilgili birkaç örnek: “Alâmet-i Kıyametten olan Deccal hakkında hadis-i şerifte “Birinci günü birsene, ikinci günü bir ay, üçüncü günü birhafta, dördüncü günü eyyam-ı saire(diğer günler) gibidir. Çıktığı zamandünya işitir. Kırk günde dünyayı gezer.” 1rivayet ediliyor.

“İnsafsız insanlar bu rivayete muhal(imkânsız) demişler. Hâşâ şu rivayetin inkâr ve ibtaline gitmişler. Hâlbuki (İlim, Allah katındadır) hakikati şu olmak gerektir ki: Âlem-i küfrün en kesafetlisi (yoğunu) olan şimalde (kuzeyde), tabiiyyunun fikr-i küfrîsinden (inkâr düşüncesinden) süzülen bir cereyan-ı azîmin (büyük akımın) başına geçecek ve uluhiyeti (Yaratanını) inkâr edecek bir şahsın, şimal tarafından çıkmasına işaret ve şu işaret içinde bir remz-i hikmet vardır ki, kutb-u şimalîye yakın dairede bütün sene bir gece, bir gündüzdür. Altı ayı gece, altı ayı gündüzdür.

“Deccal’ın bir günü bir senedir.” O daire yakınında zuhuruna işarettir. “İkinci günü bir aydır” demekten murad, şimalden bu tarafa geldikçe bazen olur yazın bir ayında güneş gurub etmez (batmaz).

“Şu dahi, Deccal şimalden (kuzeyden) çıkıp âlem-i medeniyet (Avrupa) tarafına tecavüzüne işarettir. Günü Deccal’a isnad etmekle (dayandırmakla) şu işarete işaret eder. Daha bu tarafa geldikçe bir haftada güneş gurub etmiyor (batmıyor).

Daha gele gele tulû’ (doğma) ve gurub (batma) ortasında üç saat devam ediyor. Ben Rusya’da esarette iken böyle bir yerde bulundum. Bize yakın, bir hafta güneş gurub etmeyen bir yer vardı. Seyir için oraya gidiyorlardı.

“Deccal’ın çıktığı vakit, umum dünya işitecek” olan kaydı, telgraf ve radyo halletmiştir.

Kırk günde gezmesini de, merkebi olan şimendifer ve tayyare halletmiştir. Eskiden bu iki kaydı muhal (imkânsız) gören mülhidler (dinsizler), şimdi âdi (sıradan) görüyorlar!..” 2 “...İsa Aleyhisselâm Deccal’ı öldürdüğü münasebetiyle- “Deccal’ın fevkalâde büyük ve minareden daha yüksek bir azamet-i heykelde ve Hazret-i İsa Aleyhisselâm ona nisbeten çok küçük bulunduğunu” 3 gösterir.

Gaybı ancak Allah bilir.

Bunun bir tevili şu olmak gerektir ki: İsa Aleyhisselâm’ı nur-u iman ile tanıyan ve tâbi’ olan cemaat-i ruhaniye-i mücahidînin (Mücahid ruhaniler cemaati) kemmiyeti (sayısı), Deccal’ın mektebce ve askerce ilmî ve maddî ordularına nisbeten çok az ve küçük olmasına işaret ve kinayedir.” 4 

Bediüzzaman Hazretleri hadislerin müteşabih oluşlarını ise: “Bu dünya tecrübe meydanıdır. Akla kapı açılır, fakat ihtiyarı elinden alınmaz.

Öyle ise o eşhas (şahıslar), hattâ o müdhiş Deccal dahi çıktığı zaman çokları, hattâ kendisi de bidayeten (başlangıçta) Deccal olduğunu bilmez. Belki nur-u imanın dikkatiyle, o eşhas-ı âhirzaman (Ahirzamanın kişileri) tanılabilir.” 5 demiş.

Ayrıca “Eğer gayet bedihî bir surette olsa, o vakit aklın ihtiyarı kalmaz. Ebu Cehil de, Ebu Bekir gibi tasdik eder. İmtihan ve teklifin faidesi kalmaz. Kömür ile elmas bir seviyede kalırdı.” 6 diyor.

Deccal ve Deccalın şahsı manevisinin şerrinden Allah bizi muhafaza eylesin.

Dipnotlar:

1. Müslim, Fiten :110.

2. Sözler, s.383, Yeniasya Yayınları 2017.

3. Feyzül-Kadir hadis no: 4249.

4. Şuâlar, s.620, Yeniasya yayınları 2017.

5. Sözler, s.382, Yeniasya Yayınları 2017.

6. Mektubat, s.114, Yeniasya yayınları 2017.

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