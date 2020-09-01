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1 EYLÜL 2020 SALI - YIL: 51

Hepimize ‘ölümsavar’ lâzım değil mi?

Ali FERŞADOĞLU
01 Eylül 2020, Salı 00:01
Önemli bir ticaret ve memuriyet için yola çıkan çok varta ve düşmanlarla da karşılaşıp mücadele eder.

Sonsuz mutlu hayatı da kazanmak için mühim ticaret ve vazifeye gönderildiğimize göre hepimize günahsavar, şeytansavar, nefissavar, ölümsavar-ilaahir-lâzımdır.  

Savaş tekniği ve taktiklerinde kullanılan “savar” savmak, istenmeyen bir şeyi uzaklaştırmak, def etmeye yarayan tanksavar gibi. Anasavar, bütün olumsuzluklara direnç gösteren imandır. 

Diğer önemlilerinden birkaçı şöyle sıralanabilir: 

Şeytansavar: “Feste’iż bi(A)llâhi mine-şşeytâni-rracîm(i)/Allah’ın rahmetinden kovulmuş taşlanmış şeytanın şerrinden Allah’a sığın. (Nahl Sûresi, 98) 

Nefissavar: Felâ tuzekkû enfusekum(s) huve a’lemu bimeni-ttekâ/ Öyleyse siz kendinizi temize çıkarıp-durmayın. O sakınanı daha iyi Bilendir. (Necm Sûresi, 32) 

Günahsavar: Tevvap, Gaffar, Settar başta olmak üzere diğer Esma-i Hüsna…

Cehaletsavar: Âlim, Habir esmalarında terakki.  

Hastalıksavar: Şâfi, Kâfi, Muâfi esmalarını ve onları ders veren Hastalar Risalesi 

Belâ, fitne-fesatsavar: Ellezîne izâ esâbethum musîbetun, kâlû innâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn (râciûne)./ Onlar ki, kendilerine bir musîbet isabet ettiği zaman: “Biz muhakkak ki Allah içiniz (O’na ulaşmak ve teslim olmak için yaratıldık) ve muhakkak O’na döneceğiz (ulaşacağız).” derler. (Bakara Sûresi,156) İhlâs ve Uhuvvet Risaleleri, Birinci ve İkinci Lem’a’lar… 

Hevessavar: Zehirli bal hükmünde olan hevesat-ı gayr-i meşrûayı terk” ettirmenin ve panzehir ile “tılsım-ı Kur’ânî olan iman ve feraizi elde etme”yi öğretir. 

Ölümsavar: Yuhyi ve Yumit ve Huve Hayyun Layemut… Haşir Risalesi. “İman, ölüm vaktinde insanı idam-ı ebedîden kurtarıyor; öyle de, herkesin hususî dünyasını dahi idamdan ve hiçlik karanlıklarından kurtarıyor...” (Bediüzzaman, Asay-ı Musa, s. 65) 

“Madem ölüm öldürülmüyor ve kabir kapısı kapanmıyor. Elbette bu ecel cellâdının elinden ve kabir haps-i münferidinden kurtulmak çaresi varsa, insanın en büyük ve her şeyin fevkinde bir endişesi, bir meselesidir. Evet, çaresi var ve Risale-i Nur Kur’ân’ın sırrıyla o çareyi, iki kere iki dört eder derecesinde kat’î ispat etmiş.” (Bediüzzaman, Asay-ı Musa, s. 14) 

İmanımızı yenileyerek “savarlar” için de günlük, haftalık, aylık, yıllık bakım ve tamirat lâzım değil mi?

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