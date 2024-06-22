"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 HAZİRAN 2024 CUMARTESİ - YIL: 55

Aşkın gözyaşları - Ân diyarı (49)

Ali HAKKOYMAZ
22 Haziran 2024, Cumartesi
Aşkın gözyaşları en çok bu çağda mı akıyor? Yoo, o hep aktı, akıyor, akacak. Ağlatır aşkın fânisi de bâkîsi de…

Ağlatmayan aşk yok Selim Ali, diye söze başladı Bilgin Abi. 

Âşık ağlar. Mâşuk ağlatır. Biri bitişin, ayrılığın gözyaşı iken; öteki vuslatın, sonsuzluk aynasında yansıyışın gözyaşı… 

Sonsuzluktan başka bir tesellî kapısını bulan olmadı ki… Kimde yok ayrılık yarası! Fânilik hastalığının ilacı da bu fena yurdunu terk ile başlıyor. 

Seni bilmem Selim Ali de aşkı bana kimse anlatmadı. Hem kim, kime anlatabilir ki her ân ve herkeste başka bu ayna-yı aşkı?! Bugün böyle de dün de mi öyleydi; el yordamıyla mı bulunuyordu (bu) yollar?!

Hakikate birileri hep perde mi çekmekle meşguldü? Hayat böyle; gördüğüm, bildiğim kadarıyla:

Perdeciler…

Aynacılar var.

…ve perdelerin en kalın çekildiği bir çağ. 

…ve pırıl pırıl aynaların ya kırıldığı ya paslandırıldığı ya, ya, ya da o aynalardan kendimize çekidüzen verildiği…

Aşka, merhamete, şefkate, muhabbete susamak bile yasak… gibi zamanların içinden geçip gitmek öyle ucuz ve kolay mı?!

“Çok, çiğ, çağ…” demiş Behçet Necatigil.

Ham…

Kekremsi…

Peltek…

Kekeme…

Yaralı…

Muannit…

Hırslı ve hasaretli…

Elması verip camı alan…

Bile bile aldanan bir çağ…

Kısacık hayata; uzun bakan…

Sonsuz muhabbeti fâni sevgiye, sevgiliye bırakan…

Endişe bekçisi…

Mal mülk delisi bir çağ…

Koltuk sevgisi… Eskilerin hubbucah dediği… tehlikesi içinde bir hedef… yani şöhret basamaklarını hep çıkma telâşı…

Bu şöhret ne işe yarar, diye sordu Bilgin Abi. Aşkın öldüğü bir çağda; “aşkın gözyaşları” nasıl olacak diye de ilave etti.

Bu kirlenmiş, bu dilenci, bu adını unutmuş çağın aşklısı, şöhretlisi, acılısı, sevinçlisi nasıl olacaktı; öyle ya!

Bir elin parmaklarını geçer miydi bu?

Bilgin Abi Selim Ali’nin eline bir şiir tutuşurdu. 

Aslında çoğumuz adımızı da bilemeden göçüp gidiyorduk bu emanet yerden. Emanetin farkında olmayanlara emin denilir mi Selim Ali? Neyse… oku da efkâr toplayalım, haydi!

TANIMAK

Tecrübe mi?!

Bildiğin…

Yanıldığına yetmez,

Derdi, babam.

Ne yapsam…

Bir eksik bulurdu.

Gökyüzüne bakmayı unuttum;

Bu, bu, bu yüzden.

Adımı hiç hatırlamadım.

Bilmedim ki…

Karın tokluğuna gittim geldim.

Parayı pulu da bilmedim.

Kimdim, neydim?

Anne, baba, kardeş?

Uzak/yakın; zarar/kâr?

Hepsi uzaktı bana.

Az biraz kendimi tanıdım!

Çok geç oldu belki!

Belki biç tanımadım.

Hayat neydi abi?!

Okunma Sayısı: 132
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    BM raportörler: İsrail’e silah tedariki acilen durdurulsun

    Mayıs ayında trafik cezaları 5’e katlandı

    Tarımsal girdide 55 aydır aralıksız yükseliş

    Tacikistan başörtüsünü yasakladı!

    İslamofobi endişelendiriyor

    Netanyahu ABD’yi üzmüş

    Guterres: Dünya, Lübnan’ın ikinci bir Gazze olmasını kaldıramaz!

    Diyarbakır ve Mardin'deki yangında ölenlerin sayısı 11'e yükseldi

    Meksika'da 155 kişi aşırı sıcaklar sebebiyle öldü

    Diyarbakır ve Mardin arasında yangın: 5 ölü, 28 yaralı

    AKP’nin 22 yıllık yükünü üstlenmem

    Toplum değişime hazır, güven veren kazanır

    Akaryakıt zamları ertelendi

    Mülteci sayısı 120 milyona çıktı

    Limit ve taksit sınırlaması gelecek

    Tüketici güveni dibe vurdu

    17 yıllık bekledikleri tek çocukları Amine de İsrail saldırılarında şehit oldu

    2,7 milyon kurbanlık satıldı

    5 günde 36 kişi trafik kazalarında vefat etti, 6550 kişi yaralandı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Tacikistan başörtüsünü yasakladı!
    Ali FERŞADOĞLU

    Hiçbir şey olmamış gibi sokağa çıkamaz!
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Gıybet ve tahkirlere karşı ne yapmalıyız?
    Genel

    Netanyahu ABD’yi üzmüş
    Orhan Ali YILMAZ

    Şu “İki Reis” arasındaki şu iki “derin” handikapımız...
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    İslamofobi endişelendiriyor
    Ahmet BATTAL

    Siyasetçiler ve ölümün dersi
    Genel

    Tarımsal girdide 55 aydır aralıksız yükseliş
    Mehmet Soydan

    Çok çocuk sahibi olmak hakkında

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.