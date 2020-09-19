-Bütün âşıklara ithaf ola-

Okumak… “çağırmak”sa okuyorum.

Satır satır hatırın var her yerde.

Her derde deva Sende...

Ve Seni çağırıyorum.

Hep yeni çağırıyorum.

Ben misafirim; adımı biliyorum.

Ha bugün, ha şimdi… gittim, gidiyorum.

Üzülmem ki Sen her yerdesin.

Ve Seni çağırıyorum.

Hep yeni çağırıyorum.

Veysel gibi gece gündüz ben de…

Uzadıkça incelen yollardayım...

Eşkıyaların rüyalarımda ayak izleri...

Ve Seni çağırıyorum.

Hep yeni çağırıyorum.

Korkuyorum… tekin değil içimin dehlizleri.

Korkuyorum... yakın değil gittiğim yerler.

Korkuyorum... buralarda uyur kalırım deyu.

Ve… Seni çağırıyorum.

Hep yeni çağırıyorum.

Gönlüm bir yangın yeri; elim, yüzüm alev alev...

Kaç çöl yorgunu bu ahirzaman adımlarım...

Dağlar mı bu benim sırtımda gezdirdiğim!

Ve… Seni çağırıyorum,

Hep yeni çağırıyorum.

Gözlerim... cevapları sende kaç soru işareti...

Gözlerim... her köşebaşında ünlem...

Gözlerim… ufuklara dalan üç nokta…

Ve… Seni çağırıyorum.

Hep yeni çağırıyorum.

Kar yağıyor, fırtına bulutlar…

İçimde sonsuz heyecanlar var.

Unutup kendimi düşüyorum yollara…

Ve… Seni çağırıyorum.

Hep yeni çağırıyorum.

Tutunduğum, dayandığım, boyandığım...

Yandığım, bulandığım, dolandığım...

Kâh bir damla mıyım, kâh çağlayan mıyım!

Ve Seni çağırıyorum.

Hep yeni çağırıyorum.

Hangi kapıyı çalsam... aradığım Sen...

İşte bu... Mecnunları bir ömür çöle düşüren...

Ferhatlara demir dağlar deldiren...

Ve Seni çağırıyorum.

Hep yeni çağırıyorum.

Belki bir Temmuz sıcağı, belki ayazım...

Say ki bir neyim; inim inim bir sazım...

Her vakit değişir içim dışım, avazım...

Ve Seni çağırıyorum.

Hep yeni çağırıyorum.

Duy beni; çağırdığım Sensin...

Yâr dendi mi aklıma ilk gelensin...

Bilensin, görensin, işitensin...

Ve Seni çağırıyorum.

Hep yeni çağırıyorum.

Açım, acınacak haldeyim, yaralıyım...

Âcizim, fakirim, hakirim… ben buyum...

Yıllardır denizini arayan bir suyum...

Ve Seni çağırıyorum.

Hep yeni çağırıyorum.

Yeryüzünde, gökyüzünde her yerde Senin adın...

Çığlıklarım Seni çağırır, nefeslerim Seni solur.

Hep yeni dâvetin Senin; benim duâlarım yeni...

Ve Seni çağırıyorum.

Hep yeni çağırıyorum.

Nere gitsem aklımdasın, kalbimin derininde…

Gündüzün aydınlığı, gecenin ürpertisinde…

Tanıdık bir yüzde veya düşman içinde…

Ve Seni çağırıyorum.

Hep yeni çağırıyorum.

Yüzler yüz çevirip, çekip gidince benden...

İbrahim gibi kalıp bir başıma...

Katıp gözyaşlarımı göz yaşlarıma...

Ve Seni çağırıyorum.

Hep yeni çağırıyorum.

Çiçeklerin hep Sana baktığı gibi...

Yıldızların hep Sana aktığı gibi...

Bu aşkın beni hep yaktığı gibi...

Ve Seni çağırıyorum.

Hep yeni çağırıyorum.