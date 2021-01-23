Kıştaki bahar bestesi

Kışta ne var?

Sükûnet, saflık, sıcaklık...

Cıvıl cıvıl çocukluk...

Telâşelerin uslanması birden...

Pırıl pırıl saadet...

Omzumda bu ne kadar apolet!

Kışta ne var?

Hele karlar kalksın da gör!

Bıyık altından gülenler gibi...

Kar altından gülüyor bahar.

Kışta ne var?

Kar beyaz ümitler var.

Kalkar kakmaz kar...

Çocuk yüzlü papatyalar...

Kış dediğin beyaz...

Nedendir bilinmez!

“Karakış...” diyen bakışlar var.

Kışta ne var?

Kış uykusu var.

“Kuş uykusu...” desene şuna!

Kuşlar çekilir yuvasına.

Kışta ne var?

Aynalara bak iyice...

İlkbahar gibi gençliğin vardı.

Yaz yordu seni.

İş güç harman...

Karman çorman oldun belki!

İyi oldu ha!

Derken sonbahar soldurdu seni.

Heyben meyvelerle doldu.

Savruldu yaprakların.

Bir hüzün çöktü yollara.

Dağlara, ovalara, denizlere hattâ...

Derken kış...

Ağır başlı bu bakış...

İnce ince...

Lapa lapa kar...

Bu ne kadar beyaz kelebek...

Bu ne kadar beyaz melek...

Kış seni arar, seni sorar.

Kapılara gelir dayanır.

Sobayı yak, der.

Kestane kokusunu özlemiş; belli!

Kışta ne var?

Kardan adama...

Kar topuna çağırır seni.

Daha ne olsun:

Saflığın adı olur dünya.

Sevecen bakışlar var yollarda.

Kar gibi ak...

Kendini karın yağışına bırak.

Çatılara bak.

Dağlara; hele dağlara...

Kar altında dağca hayaller kurar.

Vakti gelir ağlar.

İyi mi...

Bu gözyaşları iyi gelir ağaçlara, kuşlara...

Hattâ taşlara...

Kışta ne var?

Hani kalkar ya karlar!

Kâr olur kar.

İyileşir nice efkâr.

Kışta ne var, diye sorup duruyorsun!

Kardan al bahar haberlerini.

Ebedî dirilişin bestesini dinle.

Karın adı beyaz gece...

Bu yüzden belki de “karakış” dedikleri...

Kefene girer ya âlem!

Kış uykusu bir çeşit ölüm ya hani!

Kuş uykuları tetik olur ya...

Bahar gelince inler cinler uyanır ya!

Ölümümüz kış... demek istiyorum; anla!

Kışın sonu bahar ya!

Öfff, anla beni!

Ölümlerin ardı...

Kış ölümlerinden sonra bahar ya...

İşte, ölüm kışlarından sonra...

Bitmeyen baharların müjdesine...

Kışlar kapı aralar ya!

Yordun beni; tamam!

Ölümden korkuyorsan...

Nice kışlar sonrası...

Bahar fotoğrafları yeter!

Haydi; beni bırak da...

Dinle, kıştaki bahar bestesini!