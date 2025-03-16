"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
16 MART 2025 PAZAR - YIL: 56

Mevsimleri okumak

Ali HAKKOYMAZ
16 Mart 2025, Pazar
Mevsimleri göremeden yaşıyoruz Selim Ali.

Gözümüzü açmadan daha, hemen bir okula bağlıyorlar bizi. Olmalı belki de ama olanlara yani sonuca bakınca  “olmasa mı böyle” diye de sormadan edemiyorum. 

Robot bir hayata -hayatsızlığa aslında- teslim oluyoruz da sâlim olamıyoruz. 

Niyetim nicedir oturup kalkmayı bilmeyen, duygulanıp düşünemeyen eğitimi konuşmak değil. Uzun ve bu ayrı bir konu da.. Bu kapalı kutudan, başımızı kaldırıp mevsimleri göremeyişimizi konuşmak. Mevsimler hayatın dışında bir şey sanki. 

Gerçi görecek mevsim de bırakmıyorlar. 

Betonun saltanatı yeşili kovdukça kovdu, kovuyor, diye ahirzaman hastalıklarından birine dikkat çekti Bilgin Abi. Çocukluğunun bahçeli, asmaların damlarına tırmandığı günleri hep yâd eder arada hasretle. Yeşilsizliğin kıyamet koşularından olduğunu söylerdi.

Sen mevsimleri süz, Selim Ali. Bu çok önemli. Her mevsim bir üniversite. Bu MEVSİM DERSLERİ devamsızlığa gelmez.  Çünkü öylesine gelip gidiyorlar ki senin gafletini beklemezler. Bir pazar gibi kurulup çadırlarını toplayıp giderler. Sana bir bahar okumaları bırakayım da mevsimlere bakmanın kapısını hep aralık tut;  “mevsimsiz” yaşama e mi? Yazı da güzü de kışı da otur sen yaz. İlerde belki onları da okuruz kısmetse. 

««

Yol boyunca çiçek açmış ağaçlar…

Bir şarkı gibi duruyorlar.

Bir türkü... bir şiir...

Nasıl da gülüyorlar öyle!

Atmışlar kış yorgunluğunu üstlerinden:

“Ölmüştük, kurumuştuk; dirildik.” diyorlar.

Sen de at artık şu “ölüm” dendi mi göz yummalarını!

Otur, konuş sana da geldi/gelmekte olan ölümle!

Şu baharı bi’ dinle!

Dirilişi/ni gör/meden geçme!

Koşa koşa; boşa gelmedi bu bahar.

Sen de duy bir kelebeğin heyecanını!

Bir mezarlığa git!

Git de servilere başını kaldır, bak!

“Elif, Elif!” diyen çığlıklarını duy!

Şehrin dibinde; 

Şehirden uzak bu şehir; değil mi?

Kuşları dinle, sessizliği dinle!

Çiçeklenmiş şu mevsime göz kırp!

Hayata ve ölüme bir isim ver;

Verebilirsen her nefes.

Artık bahar gelmiş, Selim Ali!

Daha korkmam ölümden.

Daha neydi öyle!

Daha birkaç gün önce,

Kar, kış, kıyamet…

Nihayet koptu bahar.

Gül, kuş, ziyafet…

Şu zümrüt yeşillere bak!

Şu mavi gülen çiçeklere…

Şu basmaya kıyılmaz halıya…

Şu kıştan çıkan ümitlere bir bak hele!

Gel sana diriliş göstereyim.

Bir sürü ölüşten sonra…

Sana renk renk gülüş göstereyim.

Korkma diye toprağın altından…

Kır çiçeklerinin aşk u neşesiyle geleyim.

Artık bahar geldi, Selim Ali!

Ölüme gülmenin vakti…

Okunma Sayısı: 238
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Kainatın tamamına hayat hükmediyor

    Trump: Rusya'yı zor da olsa ikna edebiliriz

    Refah Belediyesi su kuyularını çalıştırmayı durdurmak zorunda kaldı

    Bursa'nın çocuklara 'Ramazan'ı sevdiren geleneği devam ediyor

    Ermenistan 36 yılda Azerbaycan'a 58,8 milyar dolar zarar verdi

    İftar sonrası spor yaparken dikkat

    "2030'da 35 gün oruç tutulacak"

    Trump'a 'Rusya-Ukrayna Savaşı'nı 24 saat içinde bitireceğim' vaadi hatırlatıldı

    Doğu Türkistan’da zorlu Ramazan

    Bu hale nasıl düştük? - Ahlaki değerlerimizdeki aşınma güveni de sarstı

    Kur'ân'ın mesajı bütün zamanları kuşatır

    Ön federasyon protokolü imzalandı

    Mahkeme TÜİK’ten yine belge ve bilgi istedi

    Siber Güvenlik Kanunu AYM yolunda

    AB’den Türkiye’ye: Askerine evet, üyeliğine hayır

    Rusya: Ateşkes için şartlarımız olacak - Trump: Rusya ateşkesi reddederse yaptırım uygularız

    İsrail Şam’ı da vurdu

    Dünya Müslüman Alimler Birliğinden Suriye mesajları

    "Gazze'ye 10 günde getirilen tıbbi yardım artık 1 günde tükeniyor"

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Ramazan’da Risale-i Nur
    Cenk ÇALIK

    Hâlâ Kur’ân üzerinde gereği gibi düşünmeyecekler mi?
    Mehmet KARA

    Geç kalmış “28 Şubat” yazısı
    Misbah ERATİLLA

    Emirdağ Çarşı Camii’nde teravih
    M. Said BAYRAKLILAR

    Para putunun gölgesinde: insan olmak
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Nahit TOPALOĞLU

    Âkif, Sahabeyi tezyif etti mi - 2
    Halil ELİTOK

    İnsanları tanımanın ölçüsü
    Faruk ÇAKIR

    İsraf değil bereket ayı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.