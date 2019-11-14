"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
14 KASIM 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Her şeyin bir miadı var

Ali Rıza AYDIN
14 Kasım 2019, Perşembe
Milât ile miad, birbirine mütemmim; birisinde gelmek, diğerinde gitmek var.

Yeryüzünde hiçbir şey kalıcı değil.

Gelen, gider!

Miad, ekilen nebatatın filizlenip doğması; renk cümbüşü çiçeklerin bir gün olup solması…

İnsan da öyle değil mi?

Gelinen gün, milâtsa; kullanılan gün sayısı, miaddır.

Zor kolay, acı tatlı, güzel çirkin; yaşayanlar, bu süreyi yaşarlar.

Ambalajlı gıdaların son kullanma tarihi, eşyanın tahammül müddeti olduğu gibi, bir görevin son bulacak günü var.  Miat, bir şeyin yapılması için tanınan süre veya müsaade edilen zaman olduğuna göre, yapılacak, yüz akıyla yapılmalı; bunun için, icabına bakılmalı.

Çünkü: Ne mahkeme kadıya mülk, ne de dünya, dünyalıya memlûktur.

Her şeyin kametince kıymeti, zahmetince nimeti vardır.

Her sabah dünyamıza tebessüm eden güneşin bile hem gününün, hem ömrünün belirlenmiş miadı var.

Bediüzzaman’ın ifadesiyle: “Küre-i arzdan bin defa büyük ve top güllesinden yetmiş defa sür’atli…” (Sözler, 143) olan güneş, bir gün olup miadını dolduracak, gidecek.

Bütün bunlar göz önünde dururken, insan, hangi yere iskemleyi atar; hangi şeye, temlik dâvâ eder ki?

Evet…

Olan biter, gelen gider.

Dünyadaki bütün kapılar, gidiş istikametine göre düzenlenmiş; gideceğe, yol gösterir değil mi?

İnsanoğlu evinden gittiği gibi, evinin bulunduğu şehirden de gidebilir; oturduğu koltuktan kalkıp, gittiği gibi -artık, insan mı koltuktan gider, koltuk mu insanı bırakır gider-; bir gün olup, dünyadan da gidecek.

Yunus’un:

“Mal sahibi, mülk sahibi / Hani bunun ilk sahibi?” beytiyle ifade ettiği gibi…

Ham hayale gerek yok!

Olan biten, hayat denen yolculuğun değişmeyen kuralı.

Önemli olan, her şeyin biter olduğunu, insanın gider olduğunu bilmek.

Hüsnühâlle miadını bitirmek!

Zira gelen gider, giden dönmez.

Velhâsıl:

Kilometre taşlarını doğru okumak gerekir.

Yolun neresinde bulunduğumuzu bilmek için…

Okunma Sayısı: 217
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Yargı reformu böyle mi uygulanacak?

    Ortak basın açıklaması: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları

    Kritik görüşme sonrası Trump'tan açıklamalar

    OHAL Komisyonu’nda kabul sayısı düşük

    ‘İhraç edilen sağlıkçıların suçu ne?’

    BM'den Gazze uyarısı

    Eski bakanın üniversite isyanı

    Diyabet konusunda bilinçlenmeliyiz

    Şanlıurfa 20. Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda patlama: MSB ve Valilikten açıklama

    Netanyahu: Savaşın zirvesindeyiz

    'Erdoğan'ın endişe düzeyi yüksek'

    LÖSEV'den Sağlık Bakanı Koca'nın iddialarına cevap

    Sağlık Bakanı'ndan LÖSANTE açıklaması

    Ahmet Altan'dan polislere: Beni çok güzel yakaladınız

    Gazze'de şehit sayısı 26'ya yükseldi

    'Gül, Babacan'ın partisinde yer almayacak' iddiası

    'MEB bütçesi temel ihtiyaçları karşılamıyor'

    AB, Ahmet Altan'ın yeniden tutuklanmasına tepki gösterdi

    Dışişleri Bakanlığı, İsrail'i kınadı

    İsrailliler: Gazze saldırısı dursun

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Yargı reformuna direniş...
    Genel

    Yargı reformu böyle mi uygulanacak?
    Genel

    Ortak basın açıklaması: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    OHAL Komisyonu’nda kabul sayısı düşük
    M. Latif SALİHOĞLU

    Demokratlık ve Kemalizm
    Ali Rıza AYDIN

    Her şeyin bir miadı var
    Genel

    Kritik görüşme sonrası Trump'tan açıklamalar
    Genel

    ‘İhraç edilen sağlıkçıların suçu ne?’
    Genel

    Eski bakanın üniversite isyanı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.