Her şeyin bir miadı var

Milât ile miad, birbirine mütemmim; birisinde gelmek, diğerinde gitmek var.

Yeryüzünde hiçbir şey kalıcı değil.

Gelen, gider!

Miad, ekilen nebatatın filizlenip doğması; renk cümbüşü çiçeklerin bir gün olup solması…

İnsan da öyle değil mi?

Gelinen gün, milâtsa; kullanılan gün sayısı, miaddır.

Zor kolay, acı tatlı, güzel çirkin; yaşayanlar, bu süreyi yaşarlar.

Ambalajlı gıdaların son kullanma tarihi, eşyanın tahammül müddeti olduğu gibi, bir görevin son bulacak günü var. Miat, bir şeyin yapılması için tanınan süre veya müsaade edilen zaman olduğuna göre, yapılacak, yüz akıyla yapılmalı; bunun için, icabına bakılmalı.

Çünkü: Ne mahkeme kadıya mülk, ne de dünya, dünyalıya memlûktur.

Her şeyin kametince kıymeti, zahmetince nimeti vardır.

Her sabah dünyamıza tebessüm eden güneşin bile hem gününün, hem ömrünün belirlenmiş miadı var.

Bediüzzaman’ın ifadesiyle: “Küre-i arzdan bin defa büyük ve top güllesinden yetmiş defa sür’atli…” (Sözler, 143) olan güneş, bir gün olup miadını dolduracak, gidecek.

Bütün bunlar göz önünde dururken, insan, hangi yere iskemleyi atar; hangi şeye, temlik dâvâ eder ki?

Evet…

Olan biter, gelen gider.

Dünyadaki bütün kapılar, gidiş istikametine göre düzenlenmiş; gideceğe, yol gösterir değil mi?

İnsanoğlu evinden gittiği gibi, evinin bulunduğu şehirden de gidebilir; oturduğu koltuktan kalkıp, gittiği gibi -artık, insan mı koltuktan gider, koltuk mu insanı bırakır gider-; bir gün olup, dünyadan da gidecek.

Yunus’un:

“Mal sahibi, mülk sahibi / Hani bunun ilk sahibi?” beytiyle ifade ettiği gibi…

Ham hayale gerek yok!

Olan biten, hayat denen yolculuğun değişmeyen kuralı.

Önemli olan, her şeyin biter olduğunu, insanın gider olduğunu bilmek.

Hüsnühâlle miadını bitirmek!

Zira gelen gider, giden dönmez.

Velhâsıl:

Kilometre taşlarını doğru okumak gerekir.

Yolun neresinde bulunduğumuzu bilmek için…