"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 MAYIS 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Cennette “karantina’’ yok

Aytekin COŞKUN
17 Mayıs 2020, Pazar
Bugün karantina sürecinde, sokağa çıkma yasağının zaman zaman yaş gruplarına izin verildiği günlerden biri.

14 yaş altı çocuklarımızın sokağa çıkma izinleri var bugün. (13/05/2020) Hastanemizin karşısında insanı dinlendiren küçük bir koruluğumuz var. Ben de sık sık nöbetlerimde nefes alabilmek adına oraya gider, sadece kuş cıvıltılarını dinlerdim. Beni hem dinlendirir, hem de yorgunluğumu alırdı. Benden başka, karantina sürecinde buraya başkalarının girmesine izin vermeyen güvenlik görevlisi ya da polis olurdu.

Çünkü buralara girmek yasaktı. Ama sağ olsunlar, bu kardeşlerimiz hekim olduğumuzu görünce, önce -hocam nasıl gidiyor, diye merakla bizden “CORANA-19’’ ile güncel bilgileri alırlar, eğer bu konuda yakınları ya da kendisi hastalıkla tanışmış ise ya da yakalanmış ise sorular uzar giderdi. Olsun biz de onları hem rahatlatmak, hem de kaygılarını azaltmak adına tatlı tatlı sohbetimizi yapardık. Önceliğimiz bugün vak’a sayıları ne oldu? Test sayısı bugün kaç oldu? Ayrıca hastanemizde yatan sayısı, poliklinik sayısı derken hem onları bilgilendirir, hem de sohbetimizi yapa yapa o kuş seslerine, tertemiz havaya doğru ilerlerdik. Sonra ben onlardan ayrılır, bir yere oturur, o dinginliğe kendimi, kaptırırdım. Tam tefekkürlük zaman ve yerdi. Hatta ara ara videoya çeker, sevdiklerime gönderirdim. Bir, iki, üç derken, baktımki bütün güzellikler insanla güzel. Tek bir kişiye bile rastlamazken orada oturmak, dinlenmek, kuş sesleri ile hem hal olmak güzel, ama ne zamana kadar, emin olun insansız olmuyor. Gelin görün ki bugün o çocukların cıvıltısı kuş seslerini bastırınca ‘tamam’ dedim ‘işte hayat insanla güzel.’ Kâinatın en ekmeli ve Cenab-ı Hakk’ın muhatap kabul ettiği insanla.

Bir an Cennet aklıma geldi, bomboş bir Cennet neye yarardı ki. Oranın da kıymeti insanla olmalıydı. Adeta dünyada bize Cennet havası veren burası bile tek başına bir müddet sonra yavan geliyordu. İşte Cennette, insanları yani misafirlerini hem isteyecek, hem bekleyecek, hem de ağırlayacaktı. Çünkü bugün kuş cıvıltısı, yarın çocukların cıvıltısı sonrasında ise ahirette, Cennette insanların sesleri olmalıydı. Emin olun orada bizler Rabbimizin izni ve fazlı keremi ile olacağız. Rabbim bizlere orayı vermezse, netice olarak Cennetin de kıymeti olmaz. “Öyleyse, her halde o Cemâl-i ezelî, kendisinin âyine-i müştâkı olan insan ile ebedü’l-âbâd yolunda, seyahatinde beraber bulunmak için, alâ külli hal, bir dâr-ı bekàda bir hayat-ı bâkiyeye insanı mazhar edecek.’’

Ha unutmadan orada sosyal mesafe ya da fizikî mesafede olmayacak, ona göre. Hazırlıklarımızı ona göre yapalım. Maskeye ise hiç gerek böyle biline… Selâm ve duâ ile.

Okunma Sayısı: 612
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • ali ihsan

    17.5.2020 02:28:16

    şu kutlu zaman diliminde rabbimizın mağfiretine nail olarak firdevsinde buluştursun inş.

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

Hediye kitap kampanyasında Risale-i Nur'a ilgi ve talep artıyor

Yüzyılın en büyük krizi kapıda

Gençliğin önceliği hürriyet

#EvdeKalTürkiye, e-gazete'ni ücretsiz oku

Dünya genelinde son 24 saatte neler yaşandı?

ABD'de koronavirüs yasaklarına uymayan Yahudi okulu kapatıldı

Bakanlıktan sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin yeni genelge

'Öyle birisi var ama aynı takımda oynadığımız için sıkıntı yok'

Mustafa Cengiz'in sağlık durumuyla ilgili açıklama

Bakan Koca: Yeni vaka sayısında beklenen düzeyde bir azalma var

Şehit Jandarma Yüzbaşı Çiftçi dualarla uğurlandı

Şehide duâ

En çok başvuru âdil yargılama ihlâlinden

Salgın geçim kaynaklarını mahvetti

ABD'de konut başlangıçları son 5 yılın en düşük seviyesinde

Kösedağ'ın eteklerinde renk cümbüşü

Vaka sayılarının arttığı Arap ülkelerinde son durum?

Çin’den ABD’ye DSÖ tepkisi

Dünya genelinde vaka sayısı 5 milyona dayandı

En Çok Okunanlar

Kâzım GÜLEÇYÜZ

Tarihe düşülen notlar
Genel

Yüzyılın en büyük krizi kapıda
Ahmet BATTAL

Fetömetreli adalete güvenelim mi?
İbrahim ÖZDABAK

Günün Karikatürü
Süleyman KÖSMENE

Az bir bedel, çok büyük netice!
Genel

Hediye kitap kampanyasında Risale-i Nur'a ilgi ve talep artıyor
Cevher İLHAN

Kayyımla demokrasi kıyımı
Risale-i Nur'dan

İsrafla gelen hırsın neticeleri
M. Latif SALİHOĞLU

Uhuvvette suhulet ve selâmet var
Faruk ÇAKIR

Çeşmelerdeki su sesine duâlar karışacak

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.