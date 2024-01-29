Thank you very much South Africa

Güney Afrika’ya teşekkür ediyoruz.

İsrail’in Gazze’yi işgal edip, bebekleri, çocukları, sivilleri öldürmesine, soykırım uygulanmasına; camileri, kiliseleri, hastaneleri tonlarca bomba ile yakıp-yıkmasına ilk kez bu denli ciddi şekilde, uluslararası arenada bir devlet başkanı eli ile dur denildi.

Diğer liderler, halkların isyanlarına rağmen suskun kaldılar ve İsrail’i desteklediler. O yüzden Güney Afrika heyetine şükranlarımızı sunuyoruz. Güney Afrika’nın Gazze’deki soykırıma karşı çıkmasının altında, geçmişinde aynı durumu kendilerinin yaşamış olmalarıdır. Yıllarca beyazların hükmettiği, her zaman aşağılanan ve ikinci sınıf muamele gören, köle olarak alınıp-satılan, sömürülen olarak yaşadılar. O zincirleri nasıl kırdılar ise, İsrail’in zulmü karşısında yıllardır ezilen, kendi topraklarında hapis hayatı yaşayan, göçebe olan, horlanan, ikinci sınıf muamele gören ve hürriyetlerinden yoksun bırakılan Filistin halkının yaşadığı zulmü bu yüzden çok iyi biliyorlar.

Güney Afrika’yı bu esaret zincirinden kurtaran Nelson Mandela kahramanı idi. Yıllarca hapiste adeta çürümeye terk edilen bu hürriyet yanlısı adam sayesinde, bugün serbest ve hür bir Güney Afrika var. Mandela, hayatının tamamını kendi ülkesinde hür olmak için sarf etmiş ve bunu başarabilmişti. O gün insanlara soykırım uygulayan ve hürriyetlerinden eden şahıslar, tarihin karanlık sayfalarında yerini alırken, Mandela ise tarihin şanlı sayfalarında yerini aldı ve hala unutulmadı. “Kimin himmeti milleti ise o tek başına bir millettir” diyen Bediüzzaman ne kadar haklı. Aynı sıkıntıları çeken ve hürriyetinden mahrum bir şekilde hayatına devam etmeye zorlanan Bediüzzaman da hala kalplerde yaşıyor. Bu zulmü ona yapanlar ise tarihin karanlık sayfalarında çürümeye terkedilmiş durumda.

İsrail’i ‘Uluslararası Adalet Divanı’nda soykırım uyguladıkları tezi ile dava açmaları, tarihe altın harflerle yazılacak. Güney Afrika Adalet Bakanı Ronald Lamola, İsrail’in Gazze’deki eylemlerinin soykırım niteliği taşıdığını belirterek “Hiçbir şey soykırımı haklı gösteremez.” derken, bunun gereği için Lahey merkezli Uluslararası Adalet Divanında (UAD) İsrail’e karşı soykırım davasını açtık, dedi. Duruşma sonrası basın toplantısında, ülkesinin, Soykırım Sözleşmesi’ni ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail’e dava açtığını ve İsrail’in Gazze’deki eylemlerinin soykırım niteliği taşıdığının altını çizdi. Bunun kayıtlara geçmesi uluslararası hukuk açısından da çok önemli. Hiçbir şey soykırımı haklı göstermez, Gazze’yi yok etmek amacıyla yapılan bu saldırılar bir soykırımdır ifadesini kullandı.

Unutmamız gereken bir durum ise, Adalet Divanının yargı kararları kesin olması ve bir üst mahkemeye taşınamıyor olması. Beklentimiz İsrail’in soykırım yaptığının belgeler ışığında tescil edilmesi ve mahkûm olması. O yüzden ciddi ve kesin delillerle bu işi noktalamak gerekiyor. Tersi bir durum gelişirse, bir daha İsrail’e uluslararası arenada, bu konuda dava açılamıyor.

