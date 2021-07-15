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16 TEMMUZ 2021 CUMA - YIL: 52

100’den fazla kara delik bulundu

15 Temmuz 2021, Perşembe 17:00
Bilim dergisi Nature’da yayımlanan yeni bir araştırmaya göre, güneş sisteminin içerisinde bulunduğu Samanyolu Galaksisi’nde 100’den fazla yıldız kaynaklı kara delik keşfedildi.

Dünyaya en yakın kara delik keşfedildi

Barcelona ve Cardiff Üniversitesi’nden bilim insanları tarafından gerçekleştirilen çalışmada, devasa kütleli yıldızların çökmesi sonucu oluşan ve bu sebeple “yıldız kaynaklı” diye anılan bu kara deliklerin, Palomar 5 isimli bir yıldız kümesinde gizlendiği belirtildi.

Nature dergisinde yayınlanan çalışmada araştırmacılar, bu kara deliklerin bir milyar yıl içinde yıldız kümesini zaptedeceğine inandıklarını belirtirken kara deliklerin çevresindeki tüm nesneleri yutabildiklerini ancak bu kümenin çok uzakta olduğu için Dünya açısından bir tehdit oluşturmadığının altını çizdi.

BEKLENENDEN ÜÇ KAT FAZLA

Araştırmanın başındaki isimlerden olan Barcelona Üniversitesi’nden astrofizikçi Mark Gieles, buradaki kara deliklerin sayısının beklenenden üç kat fazla olduğunu ifade etti.

Gieles, kümenin kütlesinin yüzde 20’sinden fazlasının kara deliklerden oluştuğu ve Palomar 5’in şu anda 124 kara deliğe ev sahipliği yaptığının düşünüldüğü bildirildi. Independent Türkçe’nin haberinde araştırma ekibinin yaptığı simülasyonlarda, yaklaşık bir milyar yıl içinde kümenin tamamen çözülmeye başlayacağını ortaya konurken, küme çözülmeden önce bünyesindeki kara deliklerin sayısının da artacağı aktarıldı.

KAÇ TANE KARA DELİK OLDUĞU BİLİNMİYOR

Sayılarının artmasıyla birlikte kümenin bir milyar yıl içinde kara deliklerden oluşan bir çete haline geleceği belirtilirken Cardiff Üniversitesi’nden astrofizikçi Fabio Antonini, “Bu senaryodaki büyük bilinmeyen kümelerde kaç tane kara delik olduğudur. Kara delikleri göremediğimiz için gözlemlerle sayı belirlemek zor” diye konuştu.

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''Her biri, birer yörüngede akar, durur..."

"Ay için de birtakım safhalar, duraklar tâyin ettik; dolaşa dolaşa, nihayet eski hurma salkımının çöpü gibi kuru, sarı, kavisli bir hâle gelir. Ne güneş aya kavuşabilir, ne gece gündüzün önüne geçebilir. O gök cisimlerinden her biri, birer yörüngede akar, durur..." (Yasin Suresi, 36/39, 40)

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Tefekkürün faziletleri

Risale-i Nur, baştan sona bütün satırlarında tefekkürü ibadet haline getirmiş; “Bir saat tefekkür, bir sene ibadetten hayırlıdır.”6 Hadisinin feyiz ve bereketine mazhar olmuş bir tefekkür ummanıdır.

“Âyet, Hadis ve Risale-i Nur’a göre tefekkürün önemi nedir?”

Konuyla ilgili son derece önemli makalenin devamını okumak için tıklayınız:   

http://www.yeniasya.com.tr/suleyman-kosmene/tefekkurun-faziletleri_216654

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