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22 MART 2022 SALI - YIL: 53

'Bediüzzaman'ı Dünyaya Duyurmaya Var Mısın?' etkinliği düzenlenecek

22 Mart 2022, Salı 14:20
Büyük İslam Alimi ve Mütefekkiri Bediüzzaman Said Nursi'nin 62. vefat yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde Yeni Asya Okuyucuları tarafından düzenleneceği bildirilen etkinliğe davetlisiniz.

Sosyal medya platformu Twitter'da 23 Mart 2022 Çarşamba günü saat 21.00'de #BediüzzamanModeli etiketiyle başlayacak etkinlik vesilesiyle Bediüzzaman Said Nursi ve Çağımızın Kur'an Tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı ile çok daha fazla insanın tanışması ve istifade etmesi amaçlanıyor.

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Çağımızın Kur'an Tefsiri Risale-i Nur ve Bediüzzaman Said Nursi Hakkında...

Okumak için tıklayınız:

Risale-i Nur’dan tebliğ düsturları
Bediüzzaman demek
Bu asrın pusulasıdır Risale-i Nur
Said Nursi demokrasiyi savundu, adaletsizliğe meydan okudu

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23 MART 2020 YENİ ASYA 1. SAYFA

Haber Merkezi

Etiketler: bediüzzaman, risale-i nur, doğru islamiyet, etkinlik, sosyal medya, twitter, said nursi
Okunma Sayısı: 199
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