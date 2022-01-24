Meşveretin güzel bir meyvesi: Yeni Asya EuroNurTV

Meşveretin, cemaatimizin en başta gelen âlâmet-i farikası olduğu bilinen bir hakikattir.

Sebebini anlamak zor olmasa gerektir. Gazetemizin haberleri, yayınlanacak yazıları ve manşetine kadar bütün bölümleri yetkili heyetlerce meşveretle belirlenir. Bu durum sadece gazetemizde değil dergilerde ve bütün hizmetlerimizde geçerli bir kaidedir.

21 yıl önce yine meşveretle kurulan bu güzide yapılardan biri de Yeni Asya EuroNurTV’dir. Büyük hizmetlere vesile olan ve ümidimiz odur ki kıyamete kadar da bu kutsî vazifeyi şahs-ı manevî adına deruhte etmeye devam edecektir.

Meşverete uyulduğu için Yeni Asya EuroNurTV’de bir video dersin yayınlanabilmesi için çok eleklerden geçmesi gerekir. Kısaca bu aşamaları hatırlatalım:

Herhangi bir mahalde bir abi ya da kardeşin ders okuması için mahal meşveretinin tavsiye kararı alması gerekir. Ardından örnek bir video ders hazırlanarak gönderilir. Bu ders tetkik heyeti tarafından (bildiğim kadarıyla en az 17 kişiden oluşuyor) incelenip uygun olmayan yerleri bildirildikten sonra yayınlanır.

Görüldüğü üzere meşveretle kurulan ve meşveretle devam eden bir yapısı var Yeni Asya EuroNurTV’nin.

4000’e yakın video muhtevasıyla dünyanın en büyük Risale-i Nur video sitesi olduğunu da not düşelim. Sadece 2021 yılında 400’e yakın yeni video eklendi. Videoları sadece tek kişinin okuduğu ders olarak düşünmeyelim. Oldukça zengin bir muhtevaya sahip. Her sene bu muhteviyat artarak zenginleşiyor.

Pandemi döneminde panel, röportaj, kandil programları gibi yoğun bir canlı yayın yapılarak çok sayıda kişiye ulaşıldı. Teknolojinin imanî hizmetlerde nasıl kullanılması gerektiği uygulamalı olarak gösterildi.

Daha önce tanımadığımız pek çok abi ve kardeşlerimizi takip etmek şevke medar oldu. Zira cemaatimizin büyüklüğünü ve sahip olduğu değerleri daha yakından tanıma imkânına kavuştuk. Bilhassa genç kardeşlerimizin bu kutsî hizmetlerde vazife almasının önemi daha iyi anlaşıldı. Ümidimiz ve duâmız, gençlerimizin bundan sonra daha aktif bir şekilde hizmette vazife almalarıdır.

Organize ve ihlâslı bir yapısı olmasının ve meşveretle hareket etmesinin meyvelerini özellikle kritik anlarda müşahede ettik. Son anda bir panel ya da program haberi geldiğinde dahi teknik ekip kısa sürede gerekli hazırlıkları yapıp herhangi bir aksaklığa mahal vermeden başarıyla canlı yayınlar gerçekleştirildi.

Bilhassa merhum Mehmet Kutlular Ağabeyin Eyüp Sultan’dan yayınlanan cenaze namazında İzmir, Almanya, Yalova ve Mersin’den ilgili abi ve kardeşlerin gayretleriyle sorunsuz bir yayına imza atıldı. Canlı yayın, röportajlar, Risale-i Nur pasajlarının okunması gibi faaliyetler cenazeye iştirak edemeyenler için bir teselli oldu.

Yeni Asya’nın 52. yılı; yazar, okuyucu ve il temsilcilerinden oluşan 34 mensubumuzun düşünceleri iki gün boyunca ekrana getirilerek büyük bir coşkuyla kutlandı. Ayrıca 4 kıt’adan temsilci ve okurların katıldığı “Dünyada Yeni Asya” temalı program da büyük ilgiyle takip edildi.

Seri şeklinde derslere başlanması da 2021 yılının önemli gelişmelerindendi. Sunuculuğunu Sertaç Lüser’in yaptığı Bediüzzaman Said Nursî’nin Hayatından Tesbitler köşesinde Eğitimci Araştırmacı Yazar Abdülbaki Çimiç’in şu ana kadar tam 30 programa imza atması önemli bir hizmete vesile oldu.

Yine Edebiyatçı Araştırmacı Yazar İslâm Yaşar’ın İhlâs Risalesi’ni adeta cümle cümle, kelime kelime analiz ederek seri programlar şeklinde istifadeye sunması da gayet cay-i dikkattir.

Meşveretle kurulan ve meşveretle devam eden Yeni Asya EuroNurTV’nin 21. yaşını bütün ruhu canımızla tebrik ediyoruz. Teknoloji asrını yaşadığımız bu zaman diliminde daha nice nice hizmetlerde muvaffakiyetler diliyoruz. Bilhassa genç kardeşlerimizi hizmetlerde aktif vazife almaya dâvet ediyoruz vesselâm…