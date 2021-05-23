Denizli Hapishanesi (1)

Üstad Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri gizli cemiyet kurmak ithamıyla 1943’te 126 talebesiyle birlikte Kastamonu’dan Denizli Ağır Ceza Mahkemesi’ne sevk ediliyor. Üstad Hazretleri bir kısım talebeleriyle birlikte 9 ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye ediliyor. Meyve Risalesi burada yazılıyor. Hafız Ali, Denizli Cezaevi’nde vefat etmiştir.

Üstad Hazretleri on Üçüncü Şuâda yazdığı bir mektupta Denizli hapsiyle ilgili şunları söylemiştir:

“Dünyayı unutmak, Ramazanımızı asude geçirmek düşünürken hatıra gelmeyen ve bütün bütün tahammülün fevkinde bu dehşetli hadise hem benim, hem Risale-i Nur’un, hem bizi, hem Ramazanımız, hem uhuvvetimiz için ayn-ı inayet olduğunu ben müşahade ettim.” 1

Yine aynı eserin başka bir mektubunda ceza evine giriş sebebini şöyle izah etmiş: “Fakat kader-i İlâhî ise, menfaatimiz için buraya sevk etti ve eski zamanlarda ihtiyarî çilehanelerin sevap noktasında çok fevkinde sevaptar etmek sırrıyla, bizi, ihlâs dersini tam almak ve hakikaten kıymetsiz olan dünya umuruna karşı alâkalarımızı tadil etmek için yine medrese-i Yusufiye’ye çağırdı.” 2

Üstad Hazretleri ceza evine girişin bir sebebinin ayıklama olduğunu şöyle izah etmektedir: “İşte bu meselemizde, elmaslar şişelerden, sıddık fedakârlar mütereddit sebatsızlardan ve halis muhlisler benlik ve menfaatini bırakmayanlardan ayrılmak için, bu şiddetli imtihana girmemize iki sebep var.” 3

Üstad Hazretleri talebelerine ceza evine girişlerini nasıl karşılamaları gerektiğini şöyle izah ediyor: “Evet Cennet ucuz değil. İki hayatı imha eden küfr-ü mutlaktan kurtarmak, bu zamanda pek çok ehemmiyetlidir. Bir parça meşakkat olsa da, şevk ve şükür ve sabırla karşılamalı. Madem bizi çalıştıran Hâlıkımız, Rahim ve Hâkimdir; başa gelen her şeyi rıza ile, sevinç ile, rahmetine ve hikmetine itimad ile karşılamalıyız.” 4

Medrese-i Yusufiyeye düşenlerin makamları ve onları alkışlayacak guruplarla ilgili olarak Üstad Hazretleri şunları söylüyor: “Bu eski ve yeni iki medrese-i Yusufiyedeki şiddetli imtihanda sarsılmayan ve dersinden vazgeçmeyen ve yakıcı çorbadan ağızları yandığı halde talebeliğini bırakmayan ve bu kadar tehacüme karşı kuvve-i maneviyesi kırılmayan zatları ehl-i hakikat ve nesl-i ati alkışlayacakları gibi, melaike ve ruhaniler dahi alkışlıyor.” 5

Üstad Hazretleri Denizli Medrese-i Yusufiyesine girmelerinin bir sebebini de şu şekilde izah ediyor: “Kader-i İlâhî adaleti Denizli medrese-i Yusufiyesine sevk etmesinin bir hikmeti, her yerden ziyade, Risale-i Nur’a ve şakirdlerine, hem mahpusları, hem ahalisi, belki hem memurları ve adliyesi muhtaç olmalarıdır.” 6

Ceza evindeki sıkıntılara karşı nasıl davranılması gerektiğini de Üstad talebelerine şöyle izah etmiş: “Kardeşlerim, Gerçi yeriniz dardır, fakat kalbinizin genişliği o sıkıntıya aldırmaz, hem yerlerimize nisbeten daha serbesttir. Biliniz; en esaslı kuvvetimiz ve nokta-i istinadımız, tesanüddür. Sakın sakın bu musîbetlerin verdiği asabilik cihetiyle, birbirinizin kusuruna bakmayınız.” 7

Dostluk zamanında dostlarla bir araya gelmenin önemi: “Şimdi acib, dostsuz zamanda samimî kırk-elli dostunu birden bir-iki ay görmek ve Allah için sohbet etmek ve hakikî bir teselli alıp vermek; elbette başımıza gelen bu meşakkatler ve zayiat-ı maliye, ona karşı ucuz düşer; ehemmiyeti kalmaz. Ben kendim, buradaki kardeşlerimden on sene firaktan sonra bir tekini görmek için bu meşakkati kabul ederim.” 8

Dipnotlar:

1- Bediüzzaman Said Nursî, Şuâlar, 261.,

2- A.g.e, 263.,

3- A.g.e, 264.,

4- A.g.e, 267.,

5- A.g.e, 272.,

6- A.g.e, 272.,

7- A.g.e, 275.,

8- A.g.e, 275.