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30 MAYIS 2021 PAZAR - YIL: 52

Denizli Hapishanesi (2)

30 Mayıs 2021, Pazar
Cezaevinde kısmetini yemek: “Hem burada kısmetimizi almak, yemek; kader-i İlâhî tayin etmişti. Adalet-i rahmet bizi toplattırdı, çoluk çocuk Rezzak-ı Hakikilerine emanet edildi, muvakkaten o nezaret vazifesinden mezuniyet verildi.”

Cezaevinin kazandırdıklarına bakarak pişman olmamak ve vazgeçmemek: “Aziz, sıddık kardeşlerim, Sair yerlere nisbeten en sıkıntılı ve en soğuk olan bu hapsin zahmet ve meşakkatini çeken, elbette bu hapsin sebebinde derecesine göre bir kaçınmak meyli olacak. Fakat onun zahiri sebebi olan Risale-i Nur o zahmet çekenlere kazandırdığı iman-ı tahkiki ve iman-ı tahkiki ile hüsn-ü hatime ve şirket-i maneviye ile yüzer adam kadar a’mal-i saliha o acı zahmeti tatlı bir rahmete çevirdiğinden, bu iki neticenin fiyatı, sarsılmaz bir sadâkat ve sebattır. Onun için pişman olmak ve vazgeçmek, büyük bir hasarettir.” 1

Üstad Hazretleri Denizli’nin kazandırdığı kahraman kardeşlerinden dolayı ömrümün geri kalanını sürur ve sevinçle Denizli Hapishanesi’nde geçirmek istediğini söylüyor: “Ben Denizli gibi, az bir zamanda, bize ve Risale-i Nur a metin kahraman sahipleri ve kardeşleri verdiği için, elimden gelse, kemal-i sürur ve sevinçle onların mübarek hapishanesinde bakiye-i ömrümü geçirmek istiyorum.” 2

Üstad Bediüzzaman Hazretleri, Emirdağ’ın havasına imtizaç edemediği dolayısıyla Denizli’ye nakledilmesini, gerekirse Denizli hapsine girmek istiyor: “Eğer mümkün olsa, buranın havasıyla hiç imtizaç edemediğim cihetini vesile edip, münasip bir yere naklime, Denizli Mahkemesi’ni ve Ankara Temyiz Mahkemeleri’ni vasıta yapıp çalışmak lâzım geliyor. Ben kendim yapamadığım için, benden, bana daha ziyade alâkadar Denizli dostları teşebbüs etseler iyi olur. Hiç olmazsa oranın hapsine, bir daha bahaneyle beni alsınlar. 3

Denizli Hapishanesi’nde ağır ceza almış yüzlerce mahpusun Meyve Risalesi sayesinde uslu ve mütedeyyin bir hal almaları: “Denizli Hapishanesi’nde, kısmen ağır ceza ile mahkûm yüzler adam, yalnız Meyve Risalesi’yle gayet uslu ve mütedeyyin suretine girmeleri, hatta iki-üç adamı öldürenler, onun dersiyle daha tahta bitini de öldürmekten çekinmeleri ve o hapishane müdürünün ikrarıyla, hapishanenin bir terbiye medresesi hükmünü alması, bu müddeaya reddedilmez bir senettir, bir hüccettir. 4

Nur Talebelerinin hapisten çıkmalarına razı olmalarının sebebi: “Hem bir planları da, onların usûlünce hapse müstehak olduğumuz halde hapsimize taraftar çıkmıyorlar, “Aman hapse girmesinler” diyorlar. Sebebi: Birden Denizli hapsi bir Nur medresesi olmasıyla, hem oradan başka hapishanelere gidenler oraları tenvire çalışmaları, gizli düşmanlarımızı bütün bütün şaşırttı, onun için hapisten çıkmamıza onlar da taraftar oldular. Hem adliyeler, Risale-i Nur’un hakkaniyetine karşı bir nevî teslimiyetle, istikbalde gelecek olan şiddetli itirazdan çekinmek için çekindiler, keyfi kanunların aleyhimizdeki hükümlerini nazara almadılar. Ve muannid bazı dinsizler, Nurun hakikatine karşı mağlûp olup inadı terk ettiler. Gizli düşmanlar da, “Aman hapisten çıksınlar, yoksa hapishaneler. Nur medreseleri hükmüne geçecek” diye, üç kısım da müttefikan beraatimize taraftar çıktılar.” 5

Dipnotlar: 

1- Bediüzzaman Said Nursî, Şuâlar, s. 280. 

2- Bediüzzaman Said Nursî, Emirdağ Lâhikası, 64. 

3- A.g.e, 18. 

4- A.g.e, 218. 

5- Bediüzzaman Said Nursî, Şuâlar 272.

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