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27 HAZİRAN 2021 PAZAR - YIL: 52

Denizli Hapishanesi (6)

Cevat Çakır
27 Haziran 2021, Pazar
Denizli hapsinde Meyve Risalesi’nin ihsan edilmesiyle sıkıntıların izale edilmesi:

“Nasıl ki Cenab-ı Hak, Denizli hapsinin sıkıntılarını hiçe indirecek derecede şifabahş olan Meyve Risalesi’ni orada ihsan etmiş ve gülün çiçeğindeki gayet şirin rayihası dikenin acısını hiçe bıraktığı gibi, fani sıkıntılarımızı izale etmişti. Aynen öyle de, yine kerim olan Rahim-i Zülcemal Hazretleri, Denizli hapsinin bir aylık sıkıntısına bir günlük maddî ıztırabı mukabil gelen bu Afyon Hapishanesi’nde siz sevgili Üstadımız eliyle tiryak ve panzehir hükmünde tevhid, tahmid, istiane ve risalet-i Muhammediyeyi (asm) tasdik ve muazzam hüccetlerini ihsan etmiş bulunuyor.” 1

Nur Talebeleri’nin manevî birer zabıta olmaları, Nurlar’ı okuyanların kafalarına birer manevî yasakçı olması: “Bunun bir numunesi Denizli Hapishanesi’dir. Oraya Nurlar ve mahpuslar için yazılan Meyve Risalesi girmesiyle, üç dört ay zarfında iki yüzden ziyade o mahpuslar öyle fevkalâde itaatli, dindarâne bir salâh-ı hal aldılar ki, üç dört adamı öldüren bir adam, tahta bitlerini öldürmekten çekiniyordu. Tam merhametli, zararsız, vatana nâfi bir uzuv olmaya başladı. Hattâ resmî memurlar bu hale hayretle ve takdirle bakıyordular. Hem daha hüküm almadan bir kısım gençler dediler: “Nurcular hapiste kalsalar, biz kendimizi mahkûm ettireceğiz ve ceza almaya çalışacağız, tâ onlardan ders alıp onlar gibi olacağız, onların dersiyle kendimizi ıslah edeceğiz.” 2

Denizli Hapsi’nin inayet-i Rabbaniye ile Dershane-i Nuriye’ye ve bir medrese-i Yusufiyeye çevrilmesi: “Sonra bizi Denizli hapsine aldılar. Beni tecrid-i mutlak içinde ufunetli, rutubetli, soğuk bir koğuşa soktular. İhtiyarlık, hastalık ve benim yüzümden mâsum arkadaşlarımın zahmetlerinden bana gelen çok teellüm ve Nurlar’ın tatil ve müsaderesinden gelen çok teessüf ve sıkıntı içinde çırpınırken, birden inâyet-i Rabbâniye imdada yetişti. Birden o koca hapishaneyi bir dershane-i Nuriyeye çevirip bir medrese-i Yusufiye (as) olduğunu ispat ederek, Medresetü’z-Zehrâ kahramanlarının elmas kalemleriyle Nurlar intişara başladı.” 3

Denizli Cezaevi’nde şehid olan Hafız Ali’nin kabrinde Risele-i Nur’a çalışması ve Nur Talebeleri’nin Ashab-ı Kehf’e benzetilmesi: “Merhum şehidin, kuvvetli emârelerle, kabrinde Nurlar’la meşgul olması ve sual meleklerine Nurlar’la cevap vermesi; ve onun bedeline ve onun sisteminde Nurlar’a çalışacak Denizli kahramanı Hasan Feyzi (rahmetullahi aleyh) ve arkadaşları perde altında tesirli bir surette hizmetler; ve düşmanlarımızın dahi, mahpusların birden Nurlar’la ıslah olmaları cihetinde, hapisten çıkmamıza taraftar olması; ve Ashab-ı Kehf misilli Nur şakirtleri o sıkıntılı çilehaneyi Ashab-ı Kehf ve eski zaman ehl-i riyâzâtının mağaralarına çevirmesi; ve istirahat-i kalble Nurlar’ın neşrine ve yazmasına sa’yleriyle, inâyet-i Rabbâniyenin imdadımıza yetiştiğini ispat etti.” 4

Dipnotlar:

1- Bediüzzaman Said Nursî Lem’alar. 318.

2- A.g.e. 320.

3- A.g.e. 321.

4- Tarihçe-i Hayat, 377.

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