Rüştü ve Re’fet hakkındaki mektuplar

“Bilirsiniz ki, bütün ömrümde kimseden hediye kabul edemiyorum. Hatta Rüşdü’nün bu defaki hediyesini reddedip hatırını kırdım, geri çevirdim. Cenab-ı Hak beni muhtaç bırakmıyor.

Said Nursî Hazretleri, Kastamonu Lâhikası’ndaki bir mektubunda Hüsrev’le Rüştü’nün beraberliğinden şu şekilde bahsediyor: “Tasavvurumda Hüsrev, Rüştü birtek isim gibi olmuş. İkinizi, Risale-i Nur’a ait herşeyde beraber biliyorum ve buluyorum.” 1

Bediüzzaman, Rüştü’nün kendisine gönderdiği hediyesini reddedişini ve sonradan kabul şartlarını şöyle açıklamış: “Bilirsiniz ki, bütün ömrümde kimseden hediye kabul edemiyorum. Hatta Rüşdü’nün bu defaki hediyesini reddedip hatırını kırdım, geri çevirdim. Cenab-ı Hak beni muhtaç bırakmıyor. Fakat, mübarekler heyetinde öyle bir şahs-ı manevî hissediyorum ki, kaidemi ona karşı muhafaza edemiyorum. O şahs-ı maneviyi kızdırmamak ve rencide etmemek için, yalnız o paradan borç olarak beş lirayı bu bayram umur-u hayriyesine sarf etmek için kabul ettim. Yirmisini Sabri vasıtasıyla ve namıyla geri gönderip iade ediyorum, gücenmeyiniz.” 2

Üstad Hazretleri, bir mektubunda Rüştü’nün özelliğinden “Sadâkatte namdar Rüştü” diye bahsediyor. 3 Yine diğer bir mektupta da benzer bir ifade kullanıyor: “Kahraman Rüştü’nün layetezelzel sadâkatıyla.” 4

Re’fet hakkındaki mektuplar

Üstad Hazretleri, Emirdağ Lâhikası’nda Re’fet’in husûsiyetinden bahisle kendisini Hulusi’ye benzetiyor: “Refet kardeşimizin kemal-i sadâkat ve alâkasını ve Hulusi gibi Nurlar’ın bir kumandanı olduğunu gösteren mektubu.” 5

Bir diğer mektupta da Üstad Hazretleri, Re’fet’in hizmetlerinden bahsederken şöyle der: “Evvelâ: Sualleri, çok nurlu hakikatlerin zuhuruna vesile olan Refet’in, hem masumlara Kur’ân ve Nurlar’ı ders vermesi, hem kendisi Nur Lem’alarıyla meşgul olması, hem tashihatta bana ve Hüsrev’e yardım etmesi, hem İstanbul’da Asa-yı Musa’nın insaflı âlimlerin ellerine geçmesine çalışması, çok şayan-ı tebriktir.” (6) “Nurun bir kumandanı kardeşimiz Re’fet Bey’in Ankara seyahatiyle, Nurlar’a az bir zamanda büyük bir hizmete muvaffak olduğuna şüphe yoktur.” 7 “Nurun ehemmiyetli bir kumandanı ve naşiri Refet Beyin Nur hizmeti için İstanbul’a gitmesi çok iyi, çok güzeldir. Zaten oraya onun gibi bir Nurcu lâzımdır. Cenab-ı Hak muvaffak eylesin. Amin.” 8

Üstad Hazretleri, Kastamonu Lâhikası’ndaki bir mektubunda Re’fet Bey’in kaleminden ve dilinden şu şekilde bahsediyor: “Refet kardeş, seninle hiç olmazsa her dört günde bir kere görüşmeye ihtiyaç ve iştiyakım varken, dört sene sonra hususî görüşebildik. Senin gibi hem kıymettar, tesirli diliyle ve kuvvetli, letafetli kalemiyle Risaletü’n-Nur’a çok ehemmiyetli hizmet edenler her vakit hatırımda manevî muhataplarım ve hayalen yanımda hazır arkadaşlarımdırlar.” 9

Yine aynı mektupta Said Nursî Hazretleri, Re’fet Bey’in sualleriyle ilgili olarak şunları söylüyor: “Risale-i Nur’un erkân-ı mühimmesinden ve resâil içinde sualleriyle ehemmiyetli bir mevki tutan ve onunla beraber manen yaşayan kardeşimiz Refet Beyin mektubuyla.” 10

Barla Lâhikası’ndaki bir mektubunda Üstad, kendisine şu şekilde hitab ediyor: “Senin faik zekân ve dikkatin” 11 Yine aynı lâhikada kendisiyle ilgili olarak, “Şu yazı müşabeheti bana müjde veriyor ki, bir Abdurrahman Re’fet’ten çıkacak” demiştir. 12

Dipnotlar

1- Bediüzzaman Said Nursî, Kastamonu Lâhikası, s. 33.

2- A.g.e., s. 70.

3- A.g.e., s. 167.

4- A.g.e., s. 183-84.

5- Bediüzzaman Said Nursî, Emirdağ Lâhikası, s. 126.

6- A.g.e., s. 139.

7- A.g.e., s. 205.

8- A.g.e., s. 207.

9- Bediüzzaman Said Nursî, Kastamonu Lâhikası, s. 9.

10- A.g.e., s. 57.

11- Bediüzzaman Said Nursî, Barla Lâhikası, s. 183.

12- A.g.e., s. 191.