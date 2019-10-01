“Deprem toplanma alanları” çarpıtması

TESBİT

İstanbul depremi tartışması devam ediyor. Cumhurbaşkanı’nın “İstanbul’da on binlercesi var” dediği “deprem toplanma alanları”nın 1999 Marmara depreminden sonra sayısının 493 olup dörtte üçünün yerine avm, rezidans, gökdelen, plaza yapıldığı ve ancak 70 civarında alanın kaldığı ortaya çıkarken, “iktidar cephesi”nden hâlâ aynı iddia sürdürülüyor.

Oysa konunun uzmanları “deprem toplanma alanları”nın çadırların, konteynerlerin, sahra hastanelerinin, jeneratörlerin kurulabileceği, su ihtiyacının karşılanacağı, duş ve tuvalet kabinlerinin yapılabileceği, binalardan uzak geniş alanlar olması gerektiğini belirtiyorlar.

Belli ki yüksek binaların arasındaki boş alanların ve trafiğin aktığı kavşakların yanısıra küçük çocuk parkları, cami avluları ve okul bahçeleri, kamu binaları, okullar “toplanma alanı” gösteriliyor.

Bu arada bütün bunlar olurken, Çevre ve Şehircilik Bakanı’nın, Türkiye genelinde 21 bin kaçak yapının yıkılacağını ve İstanbul’daki depremin ardından dokuzu kamu binası olmak üzere, 77 ağır hasarlı yapı tespit edildiğini açıklaması çarpıklığı su yüzüne çıkarıyor. (gazeteler. 28.9.19)

Yapılan incelemelerde, 610 az hasarlı, 68’i ağır hasarlı mesken ve işyeri binasının çıkması, yine incelenen 68 kamu ağır hasarlı kamu yapılarından 1’inin hastane, 4’ünün okul, 4’ünün de idari bina olması ve 9’u yıkılacak 29 okul binasında öğretimin yapılamayacağının duyurulması vahameti ele veriyor.

Diğer yandan göz göre göre geleceğini haber verip peşinen ikaz eden depreme ve benzeri felâketlere karşı, devletin bütün imkânlarıyla ve özellikle de başta belediyeler olmak üzere yerel yönetimlerle ve sivil toplumla birlikte tedbir alması lazımken, on altı milyonluk İstanbul’da şehrin ikinci yetkilisinin yapılan toplantıya çağrılmaması ya da “İstersen gel!” diye istiskale mâruz bırakılması partizanlığın boyutlarını açığa çıkarıyor.

Ve bütün bunlara karşı Cumhurbaşkanı’nın “Biz bu şehre ihânet ettik ve hâlâ da ihânet ediyoruz” diye yakındığı süreçte, sanki 943 “deprem toplanma alanı”nın 416’sının yerine bina yapılması, Varlık Fonu’nun “yandaş müteahhitleri kurtarma fonu”na çevrilerek milyarlarca lira değerinde büyük bedellerle arsa alınması ve “imar affı” ile para karşılığı milyonlarca çürük binanın ruhsat verilerek “sağlam” sayılması sanki bu siyasi iktidar döneminde olmamış gibi hâlâ politik polemiklerle muhalefet suçlanıyor!

Daha da garibi, sanki on yedi yıldır Türkiye’de ve İstanbul’da iktidarda değillermiş gibi “önlemlerin alınıp alınmadığını” soran gazetecilere “Siz kendi önleminizi aldınız mı?” diye âdeta vatandaşlar itham ediliyor.

KISACA

“Siyasi deprem” panik ve telâşı!

Bilindiği özellikle AKP’den kopan yeni partilerin birkaç puan koparması kaygısı gün geçtikçe derinleşirken, Eylül ayı başında MetroPOLL Araştırma’nın anketinde mevcut yönetime onay vermeyenlerin oranının bir yılda 10 puan birden arttığı ortaya çıkmıştı.

Bütün seçmenler baz alındığında, Erdoğan’a onay vermeyenlerin oranı yüzde 48.5 olarak kayda geçerken, anket sonuçlarına göre, Cumhurbaşkanı’na “görev onayı” verenlerin oranının yüzde 44’e gerilemesi; “onaylamıyorum” diyenlerin oranının son bir yılda yüzde 38’den 48’e çıkması iktidar cânibince endişe ile karşılanmıştı. (gazeteler, 3.9.19)

Peşinden bir diğer ankette “Bu Pazar genel seçim olsa, hangi partiye oy verirsiniz?” sorusuna seçmenlerin ancak yüzde 30.6’sının AKP’ye oy vereceği sonucu iktidar mahfillerini sarsmıştı. (gazeteler, 11.9.19)

Kısacası, “iktidar cephesi”nden sert ve kırıcı söylemler, basit bir eleştiriye tahammülsüzlük, tehevvürlü tahkirler, öfkeli tehditlerin savrulması, siyasi rakiplerini “ihânet”le suçlamaya varan endâzesiz çıkışlar, anketlerin uyardığı siyasi depremden türeyen panik ve telâştan…