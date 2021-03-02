Fezlekelerle “millet ittifakı”nı çatlatma oyunu

Onca çarpıtma ve algı operasyonuna rağmen “cumhur ittifakı”nın oy erimesini durduramayan siyasi iktidar, Gara fecaatine karşı şimdi de HDP’lilerin dokunulmazlıklarının kaldırılması üzerinden “millet ittifakı”nı ve muhalefeti çatlatma tezgâhında.

Çoğu yüzde 70-80 oyla seçilmiş belediye başkanlarının bütününe yakınını hiçbir yargı kararı olmadan tepeden görevden alıp yerlerine seçilememiş partilileri kayyım olarak atamasının ardından bu kez “en zayıf halka” gördüğü HDP’yi tasfiyeyle “millet ittifakı”na yönelik siyasi hamleye girişiyor.

Dokuz HDP’linin yanı sıra üçü ana muhalefet ve daha önce sırf iktidarı eleştirdiği için MHP’den ihraç edilen bir DP’li vekilin dokunulmazlıklarını kaldırma fezlekelerini eklemesinin maksadı, bütün muhalefeti “terörle iltisak” isnadıyla provoke ederek yıpratmak; bölgede AKP-HDP arasında sıkışan kitleleri “iktidar cephesi”ne mahkûm etmek.

Meclis Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu’ndaki 1284 fezlekeden sadece mevzubahis fezlekelerin gündeme alınmasının amacı bu. Bunun için, HDP’nin yanı sıra diğer muhalefet partilerinin Hazine yardımını kesme, yeni partileri seçimlere sokmama ve az oyla çok sandalye elde etme senaryolarını sahneleme peşinde.

“HEMEN ELLER İNER KALKAR!”

Mahalli seçimlerde devlet terörist başının “mektubu”nun devlet ajansında duyurulmasına, kardeşinin röportajının devlet televizyonunda yayınlanmasına rağmen daha önce HDP’ye oy vermiş milyonlar, sırf “millet ittifakı”na oy verdikleri için bir nevi cezalandırılıyor. Vekillerinin dokunulmazlıkları kaldırılarak “millet ittifakı”na destekleri engellenmek isteniyor.

Ancak en vahimi, HDP’nin devre dışı bırakılarak siyaset alanından çıkarılmasıyla meydana gelecek boşluğun PKK terör örgütü tarafından doldurulmasına çalışılması.

Altı buçuk milyon vatandaşın oyunu almış HDP’yi terör örgütüyle arasına açık bir biçimde mesafe koyup “Türkiye partisi” olmaya yüreklendirmek yerine, partinin içini boşaltarak itibarsızlaştırması.

Oysa siyasetin dışlanarak terör örgütünün muhatap alınmasının bir netice vermediği, Meclis’in devre dışı bırakıldığı “çözüm süreci”nin akıbetsizliğiyle kayıtlarda.

Daha önce 1994’te DYP’li Meclis Başkanı Cindoruk’un, “yasama dokunulmazlığını”, Meclis’in mehâbetini ve millet irâdesinin itibarını koruma kararlılığıyla milletvekillerinin haklarını ve hukuklarını korumasına karşı, DEP’li vekillerin karga tulumba tutuklanmasının terörle mücadeleye hiçbir faydasının olmadığı, aksine ötekileştirip düşmanlaştırmak ve çatıştırmakla terör örgütünün fitne ateşine odun taşındığı ortada.

Görünen o ki HDP’ye oy veren milyonlar âdeta tehdit ediliyor. Siyasi rant alanı ve aracı olarak kullanılan terörle mücadele zaafa uğratılarak siyasete kurban ediliyor.

Tek kelime savunmaları alınmadan on binlerce vatandaşın yargısız infazla istihbarat jurnalleriyle, sahte ihbarlarla, uyduruk OHAL KHK’leriyle, yargısız infazla yıllardır tutuklanmasında olduğu gibi haklarında hiçbir yargı kararı olmadan siyasetçileri suçlama garabeti sergileniyor.

Daha fezlekeleri görmeden “iktidar cephesi”nden “evet” demeçlerinin patlatılması, Cumhurbaşkanı’nın “Genel kurulda hemen eller iner kalkar!” sözü bu vahametin ikrarı.

SİYASİ RANT İÇİN “SİYASİ TEZGÂH”

Çarpıcı olan, tâlimatlı yargının bağımsızlık ve tarafsızlığını kaybettiği, yargıya güvenin sıfırlandığı, hâkim ve mahkeme teminatının berhava olduğu vartada muhalefetin, insafsızca ve vicdansızca suçlama, isnad, itham ve iftiralara karşı “milli” ve “yerli” olduğunu ispatlamaya kalkışarak “siyasi tezgâh”a gelme sinyalleri çakması.

Oysa “millet ittifakı” ve muhalefet, PKK’nın değirmenine su taşıyan ve terör örgütünün Türkiye aleyhinde istismar ve suiistimaline kozlar veren; dahası HDP’nin ayrıştırılmasıyla toplumu kamplaştırıp kutuplaştıran kumpasa karşı dikkatli olmalı.

“Tek kişilik yönetim”le yasama yetkisi gasbedilen Meclis’in itibarının daha da zedelenmesine, terör örgütünün istismarına fırsat verilmemeli.

“Demokrasi ittifakı”na genişleme istidadı gösteren “millet ittifakı” ve muhalefeti bölüp parçalama oyununa gelinmemeli.